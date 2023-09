Notícias da Austrália e do Mundo | 11 de outubro 2020 | SBS em Português

Austrália poderá manter as suas fronteiras internacionais fechadas até o final de 2021





São as notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 11 de outubro de 2020





O estado de Victoria teve hoje 12 novos casos de coronavírus, dois casos a menos do que ontem.





A região metropolitana de Melbourne está agora com uma média diária, na última quinzena, de 9,3 casos.





O governo do estado definiu que esta média precisa ser de cinco casos , ou menos, para diminuir as restrições de forma mais significativa no próximo domingo, 18 de outubro.





O governador de Victoria, Daniel Andrews, disse que algumas restrições serão relaxadas no próximo final de semana, mas não serão tantas nem o quanto muitos esperam.





Após não ter tido nenhuma morte por Covid ontem, foi registrada uma morte neste domingo, com o estado chegando a um total de 810 mortes.





Na Austrália, um total de 898 pessoas morreram infectadas com Covid-19.





O governo australiano calcula que as fronteiras internacionais para turistas e estudantes estrangeiros permanecerão fechadas até o final de 2021, uma vez que esteja disponível a vacina contra COVID-19.





O tesoureiro federal, Josh Frydenberg, fez a previsão em discurso que proferiu no Clube de Imprensa, em Camberra, no dia seguinte à apresentação do novo orçamento federal, esta semana.





Já anteriormente o CEO da Qantas, Alan Joyce, havia calculado que a reabertura das fronteiras seria a meados de 2021.





Josh Frydenberg disse que "as viagens internacionais, incluindo de turistas e estudantes estrangeiros, se supõe que permanecerão fechadas até o final do próximo ano e logo voltarão gradualmente, com o tempo - e uma vacina que estará disponível ao final de 2021 é uma das suposições deste orçamento".





O orçamento federal também prevê que os estados e territórios australianos reabram as suas divisas internas ao final deste ano.





Josh Frydenberg disse que as divisas internas fechadas custam postos de trabalho e que o quanto antes se abram essas divisas de forma segura para COVID, melhor, não só para essas comunidades locais e esses estados, em particular, mas para todo o país.





No dia 20 de março, o governo federal fechou suas fronteiras a todos os cidadãos estrangeiros, incluídos quem tinha visto temporário, para limitar a propagação do coronavírus, deixando milhares de pessoas fora do país.





Desde então somente residentes permanentes e cidadãos australianos podem entrar na Austrália e são obrigados a passar por uma quarentena de 14 dias, em hoteis.





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez a sua primeira aparição pública desde que esteve hospitalizado com Covid-19.





Sozinho e sem usar máscara, o presidente Trump falou a centenas de apoiaadores desde uma sacada da Casa Branca.





Ele disse que não se arrepende das suas ações nos últimos dias e afirmou que os Estados Unidos vão vencer logo o coronavírus e vão ajudar a distribuir o que ele declarou ser uma vacina a ser logo disponibilizada, no mundo todo, através dos seus militares:





"First of all, I'm feeling great. I don't know about you. How is everyone feeling?





I was in that hospital, I was watching down over so many people and I went out to say hello to those people and I took a little heat for it, but I'd do it again. Let me tell you, I'd do it again.





I want you to know our nation's going to defeat this terrible China virus, as we call it, and we're producing powerful therapies and drugs and we're healing the sick."





Brasil registra mais de 5 milhões de casos de Covid-19 - 27 mil 444 casos novos e 682 mortes, nas últimas 24 horas.





As informações são da Radioagência Nacional.





E no estado do Rio de Janeiro, alguns alunos deverão voltar às aulas presenciais na semana que vem.





A oposição trabalhista na Austrália disse que são risíveis as acusações do governo de que as suas propostas alternativas de orçamento federal são irresponsáveis.





A oposição concentrou a sua proposta alternativa em serviços à mulher, prometendo verbas de 6,2 bilhões de dólares para uma reforma do setor de creches e cuidados infantis, dizendo que pagaria 90 % destes gastos, fazendo com que as jovens mães possam voltar ao mercado de trabalho.





A proposta da oposição também se concentra em habitação popular.





A oposição é acusada de não dizer d eonde vai tirar este dinheiro.





O porta-voz da oposição para a Tesouraria, Jim Chalmers, disse que vai anunciar isto antes das próximas eleições e que o governo não estava em posição de questionar ninguém, dado o alto nível de endividamento e de gastos anunciados no seu orçamento federal, esta semana, de mais de um trilhão de dólares:





"I mean, this is a government that has racked up more than one trillion dollars in debt.





They announced 98 billion dollars in new spending on Tuesday night, which wasn't offset.





And now we have this stupendous hypocrisy that says that a tiny fraction of that, a 6.2 billion dollar commitment, needs to be immediately offset.





The time for the government lecturing Labor about fiscal responsibility is well and truly over."





O governo australiano anunciou esta semana um déficit recorde de 213,7 bilhões de dólares.





Continuam as buscas a um surfista atacado por um tubarão no litoral sul da Austrália Ocidental/WA, hoje no seu terceiro dia.





O surfista foi atacado na sexta-feira na praia de Kelps, próximo a Esperance, quando outro surfista tentou em vão retirá-lo da água.





Ele está desaparecido desde então.





A sua prancha de surf foi encontrada.





Testemunhas disseram que viram sangue na água.





As buscas estão sendo levadas a cabo por mergulhadores da polícia, Serviços de Emergência do estado, Salva-Vidas de Western Australia e prefeituras locais.





O condado de Esperance fechou as praias de Wylie Head até o Parque Nacional de Cape Le Grand.