Visto Work and Holiday para brasileiros: embaixador do Brasil na Austrália falou sobre possível aumento da cota anual de vistos

O embaixador do Brasil na Austrália, Maurício Carvalho Lyrio, está percorrendo as principais cidades australianas para se encontrar com representes da comunidade brasileira e membros dos governos estaduais e municipais. Maurício Carvalho Lyrio esteve em Sydney no mês de maio e, recentemente, esteve em Melbourne, onde também se encontrou com a prefeita de Melbourne e ministros estaduais de Victoria. Embaixador do Brasil na Austrália, Maurício Carvalho Lyrio. Source: Supplied/Mauricio Lyrio “O objetivo principal é saber como os brasileiros estão vivendo nessas cidades e de que maneira a gente pode ajudar a comunidade brasileira com os contatos também junto aos governos”, disse Maurício Carvalho Lyrio.





Dentre as demandas, o visto Work and Holiday para brasileiros . O acordo foi assinado no mês de Abril e permite que jovens brasileiros venham para a Austrália para trabalhar e passear pelo país por um ano. Serão 500 vagas oferecidas por ano a partir de 1º de julho de 2022. Porém, o embaixador ressaltou o grande interesse de brasileiros por esse tipo de visto e disse estar trabalhando para aumentar o número de vagas anuais para esse tipo de visto.





“Quando eu assinei esse acordo com o ministro da imigração australiano, Alex Hawke, ele me disse que sim esse era um número inicial de 500 vagas, mas com o êxito do programa, a demanda considerável, o tempo de processamento dos vistos e se tudo ocorrer bem, eu ouvi deles que existe a possibilidade de haver um número maior de vagas para esse visto anualmente daqui para frente.”





Maurício Carvalho Lyrio falou também a demanda dos estudantes internacionais para aumentar as tradicionais 20 horas de trabalho por semana. Atualmente, por conta da alta demanda, estudantes internacionais podem trabalhar tempo integral. Porém, ainda não se sabe até quando isso será mantido pelo governo australiano.

“Essa é uma demanda generalizada. A grande maioria são estudantes brasileiros com interesse em poder trabalhar mais do que as 20 horas previstas originalmente. Eu ouvi muitas reivindicações para que não volte esse limite de 20 horas semanais, mas talvez um limite maior de 30 horas semanais. Esse tipo de demanda foi muito importante eu ouvir para que eu possa transmitir para os diversos níveis de governo aqui na Austrália.”





Outro tema abordado pelo embaixador foi a o nível de escolaridade dos filhos de brasileiros que chegam na Austrália.





“Muitos brasileiros me disseram que quando colocam seus filhos na escola na Austrália, eles são alocados em anos anteriores e não no ano adequado em que estavam no Brasil. Isso pode desmotivar as crianças que ficam um pouco atrasadas com o conteúdo escolar.”





Maurício Carvalho Lyrio comentou também sobre o retorno de estudantes brasileiros à Austrália e os locais de votação na Austrália para a eleição presidencial do Brasil em outubro.