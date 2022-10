Alguém próximo está viciado em jogos de azar? Saiba como apoiá-lo(a)

Um vício escondido com consequências reais





O risco de problemas em jogos de azar e caça-níqueis pode nem sempre ser visível, diz a professora de psicologia da Universidade de Sydney Sally Gainsbury.





É muitas vezes chamado de vício oculto porque você não vê nos olhos da pessoa ou sente em seu hálito se ela tiver problema com jogos de azar. Mas os danos existem e os custos financeiros são um problema Sally Gainsbury, professora de psicologia da Universidade de Sydney.

A professora Gainsbury é diretora do Centro de Pesquisa e Tratamento de Jogos de Azar da universidade.





Ela diz que o caminho para a recuperação do jogo quando se torna um problema é um processo complexo, tanto para o indivíduo quanto para as pessoas ao seu redor.





Muitas vezes também há recaídas, diz ela.





O que dizem as estatísticas?





De acordo com o Instituto Australiano de Saúde e Bem-Estar , 7,2% dos adultos correm o risco de enfrentarem problemas com jogos de azar.





As comunidades cultural e linguísticamente diversificadas (CALD, na sigla em inglês) não jogam mais do que a população em geral, mas pesquisas mostram que elas são mais vulneráveis aos danos causados pelo jogo.





Natalie Wright, diretora do Office of Responsible Gambling em Nova Gales do Sul, diz que pessoas de comunidades diversas que enfrentam problemas com jogos de azar também tendem a evitar procurar ajuda devido à vergonha e ao estigma.





Em muitas comunidades, terapia ou aconselhamento é um conceito exótico. Então, muitas vezes as pessoas querem manter as coisas dentro da família. Natalie Wright, diretora do Office of Responsible Gambling de Nova Gales do Sul

Quem luta contra o vício não é o único impactado





Parentes e amigos de pessoas com problemas de jogo também podem ser afetados.





Eles geralmente passam por problemas financeiros associados ao jogo de azar, viverão estresse no relacionamento e terão que lidar com as consequências negativas associadas a isso.





“Essas pessoas precisam ter apoio para si mesmas, independentemente de pessoa estar tentando mudar seus hábitos. Também é útil enquanto eles estão tentando ajudar alguém ou ou a apoiar alguém em processo de recuperação”, explica a professora Gainsbury.





Adam * , um residente de Western Sydney de origem árabe, está se recuperando do vício com jogos de azar desde 2014.





Ele diz que sua família também foi afetada e eles sempre o apoiaram durante sua recuperação.





Ele se lembra de um parente próximo que procurou ajuda por meio de terapia durante sua recuperação.





“Eles ficaram melhor preparados para me ajudar na recuperação, que às vezes pode ser muito difícil de entender quando você não é uma vítima do vício.





Acho que conseguir ajuda profissional deu a eles a compreensão de que não são responsáveis pelo que aconteceu. Eles não têm culpa do que aconteceu. E eles podem entender o indivíduo que eu sou muito mais facilmente. Adam, vítima do vício

Para Adam, o ponto de virada de sua recuperação veio através do Gamblers Anonymous (Jogadores Anônimos), que é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham suas experiências e ajudam uns aos outros a se recuperarem de problemas com jogos de azar.





Mas Adam acredita que cada um tem uma maneira diferente de encontrar as ferramentas para lidar com o problema.





"[Algumas] pessoas conseguem apenas ir para a terapia, ao aconselhamento semanalmente, mudar de emprego, mudar programas de vida ou se exercitar mais. Há coisas que [podem] funcionar para todos."





'Coloque sua máscara de oxigênio primeiro'





Qualquer ajuda pode ser útil, desde que seja fornecido o suporte adequado, diz a professora Gainsbury.





Ela compara o problema do jogo a uma situação de emergência em uma aeronave, onde os passageiros são aconselhados a colocar a máscara de oxigênio antes de ajudar os outros.





É importante que as pessoas percebam que há muito apoio disponível para elas, que não estão sozinhas... [e] estejam atentas ao ditado de colocar sua própria máscara de oxigênio primeiro. Professora Gainsbury, da Universidade de Sydney.

Os serviços estaduais oferecem recursos e aconselhamento por telefone, online ou pessoalmente.





A campanha do governo de Nova Gales do Sul (NSW), The Number that Changed our Life , visa ajudar pessoas de diversas comunidades que estão enfrentando problemas com jogos de azar e não sabem como ter ajuda.





O ponto de partida para quem precisa de ajuda em NSW é o Gamble Aware em 1800 858 858. O site é traduzido em cinco idiomas, incluindo-se árabe, chinês simplificado e tradicional, hindi, coreano e vietnamita.





Aconselhamento financeiro também está disponível.





Se houver dívidas ou problemas financeiros acumulados por conta do vício, você pode procurar aconselhamento financeiro, recomenda Wright.





Muitas pessoas vão procurar apoio informal. Então pode ser um profissional de saúde, ou suporte dentro da comunidade, como líderes comunitários ou líderes religiosos, ou suporte dentro de sua família. Professora Gainsbury, da Universidade de Sydney

“O aconselhamento em mais de 50 idiomas está disponível para qualquer pessoa em todo o estado”, diz a Sra. Wright.





Em última análise, apoiar alguém com problemas de jogo, diz ela, anda de mãos dadas com incentivá-los a procurar ajuda profissional.





* Não é seu nome verdadeiro.