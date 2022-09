CBF pode trazer técnico estrangeiro para a Copa do Mundo de 2026

O técnico Tite já disse que não pretende continuar no comando da seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Qatar.





Nomes de possíveis substitutos foram levantados, mas a imprensa brasileira diz que o próximo técnico a ser contratado pela CBF será estrangeiro e toda a comissão atual será trocada para o próximo ciclo.





Brasil ofensivo dá show contra Gana





Advertisement

Uma equipe sedutora, que se diverte em campo, e lembra como o futebol fica melhor quando ela joga bem. Estas são definições de jornais estrangeiros depois da vitória da seleção brasileira sobre Gana, em Le Havre, na França.





Vitória por 3 a 0 com um time inicial formado por cinco atacantes. Funcionou, especialmente no primeiro tempo quando Richarlison (2) e Marquinhos marcaram os gols da vitória.





O técnico Tite elogiou o time e gostou da experiência cheia de talentos no ataque. Neymar deu duas assistências e um conselho aos meninos: “Se eles marcarem na frente, vão nos ajudar muito”.