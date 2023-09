Cidália Rendeiro: "50 anos foram um minuto, com os meus meninos da escola portuguesa"

Foi uma noite especial. Na cerimónia, homenageou-se, sobretudo, o trabalho e a dedicação extraordinários e realmente transformadores da professora e fundadora da escola de ensino da língua portuguesa de Petersham/Marrickvile - Cidália Rendeiro.

O casal que, unido há mais de meio século, tanto tem contribuído para a cultura portuguesa na Austrália: Cidália e António Rendeiro Source: Carlos Guedes

Mas também foi dia de celebrar e agradecer o profundo empenho de todos os professores desta escola que ao longo deste meio século, até ao dia de hoje, continuam, ao lado de Cidália Rendeiro, a educar alunos de todas as idades interessados na língua e cultura portuguesas.

Professora Cidália Rendeiro e alguns dos muitos ex-alunos que passaram pela sua sala de aula na escola de Petersham/Marrickville ao longo dos anos Source: Carlos Guedes

A festa foi animada por Tony Latino e Mandy Vieira, músicos que não quiseram deixar de estar presentes para animar a festa e também usufruir deste momento marcante para toda a comunidade portuguesa, brasileira, africana e timorense em NSW.

Tony Latino e Mandy Vieira, os músicos que animaram a festa e que também são amigos de longa data que não quiseram deixar de´mimar´ a D. Cidália Source: Carlos Guedes

O grupo musical pôs toda a gente a dançar, mal acabou o jantar e já depois dos discursos institucionais de alguns dos convidados especiais do evento, entre eles: António Correa de Aguiar, Cônsul português em Sydney; Joseph La Posta, o CEO do NSW Multicultural, em representação do governo australiano; Lucia Johns, Presidente da Federação de Línguas Comunitárias de NSW, do lado dos falantes da língua portuguesa do Brasil; Susana Teixeira-Pinto, Coordenadora do Programa de língua Portuguesa e seu ensino na Austrália, em representação do Instituto Camões; Helena Sousa, representante do Consulado brasileiro em Sydney; e Melissa da Silva, Conselheira das Comunidades Portuguesas na Austrália e Nova Zelândia.

A Wilkins Public School quis homenagear a escola portuguesa e a D. Cidália com este simbólico presente, pelos mais de 30 anos de aulas nas suas instalações. Source: Carlos Guedes

Naturalmente emocionados, com a sensação de dever cumprido, e gratos pela presença e apoio contínuo ao longo destes últimos 50 anos por parte de tanta gente da comunidade em Sydney - incluindo pais, antigos e atuais alunos da escola e outras personalidades relevantes do tecido social da comunidade em NSW - Cidália Rendeiro, a sua equipa de professores, e as suas respetivas famílias não esquecerão esta noite que foi, de facto, especialmente divertida e bem organizada.

Cidália Rendeiro com as organizadoras do evento: Belinda dos Santos, Rosa Maria Correia (sua filha), Catarina Esteves Soares e Sandra Duarte Source: Carlos Guedes

Rosa Maria Correia, filha de Cidália Rendeiro, com a ajuda das ex-alunas da sua mãe – Belinda dos Santos, Catarina Esteves Soares e Sandra Duarte - foram as grandes organizadoras do evento.