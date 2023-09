'Com certeza, Brasil vai ganhar esta Copa do Mundo', diz Rivaldo a SBS em Português

Essa semana foi especial para o futebol australiano com um evento que vai ficar na história desportiva do país.





Mas também foi, sem dúvida, um momento único para a comunidade brasileira na Austrália.





Rivaldo, ex-craque do futebol do Brasil, mas também do Barcelona e do AC Milan, e vencedor da Copa do Mundo de 2002, agora com 50 anos, veio a Sydney a convite da FIFA, da Coca-Cola e do futebol australiano, acompanhar aquele que é o troféu que representa o sonho de todos os jogadores de futebol do mundo – o troféu da FIFA.



Rivaldo, no Allianz Stadium, em Sydney, a convite da FIFA, do futebol australiano e da Coca-cola para mostrar o troféu da Copa do Mundo e transmitir aos jogadores e adeptos da seleção nacional australiana, Socceroos, o que é ganhar um campeonato do mundo. Rivaldo foi recebido pelas mais altas instâncias da FIFA e do futebol masculino e feminino australianos, bem como por todos os órgãos de comunicação australianos presentes no evento, com reverência e muita emoção.





O tão amado jogador brasileiro, que confessou gostar muito de Sydney, ficou visivelmente feliz por encontrar na SBS em Português a oportunidade de dar um “alô” - em português - a todos os brasileiros residentes na Austrália.



Nunca tinha estado em Sydney e acho que é uma cidade linda. Pena que vou embora já amanhã. Mas vou voltar com certeza, já até o disse à minha família Disse Rivaldo.

Esperançoso que este ano o Brasil ganhe a Copa do Mundo, Rivaldo tem consciência do desafio e da posição da equipa do seu coração:



Como brasileiro, torço pela minha equipa. Somos os favoritos desta copa do mundo, mas numa competição como esta tudo pode acontecer. Alertou o mítico jogador que já viveu a alegria de vencer um campeonato do mundo e sabe bem o que esta vitória representa.

"Ganhar uma copa do mundo, muda tudo na vida de uma pessoa", acrescentou Rivaldo que não se coibiu de beijar o troféu quando pode pegá-lo nas suas mãos.





“É uma enorme emoção pegar neste troféu pela segunda vez na minha vida. Em 2002, há 20 anos, este troféu mudou a minha vida para sempre. Só quem passa por uma vitória de uma copa do mundo sabe o que isso representa”, afirmou Rivaldo emocionado.





A toda a comunidade brasileira, apenas pede o seguinte:



Torçam pelo Brasil. Com certeza vamos ser campeões nesta Copa do Mundo. Disse Rivaldo, confiante na seleção brasileira.

Rivaldo juntou-se a Graham Arnold e Heather O’Reilley para celebrar também a inauguração oficial do Allianz Stadium de Sydney





Não só foi dia de inaugurar oficialmente o Allianz Stadium de Sydney, como de usufruir do momento histórico de ter no mesmo espaço, ao mesmo tempo, pela primeira vez na Austrália, as duas peças de ouro mais famosas do desporto mundial: os troféus masculino e feminino do Campeonato (Copa) do Mundo da FIFA, exibidos com pompa e circunstância, nesta que é uma das paradas da turnê dos troféus pelos 32 países que se classificaram para o campeonato do Mundo a realizar-se no final deste ano.



Graham Arnold, treinador dos Socceroos, Rivaldo e a também campeã do mundo, Heather O’Reilley, durante a conferência de imprensa no Allianz Stadium. Graham Arnold, treinador da seleção nacional australiana e as lendas da FIFA, Rivaldo e Heather O'Reilly, foram as estrelas presentes no Allianz Stadium para celebrar este evento histórico.





Durante a conferência de imprensa, ouvir as palavras de encorajamento do ícone brasileiro, Rivaldo, e poder olhar de perto o mítico troféu da FIFA deram arrepios de emoção a Graham Arnold, segundo ele mesmo confessou.





Contudo o técnico do Socceroos também admitiu que alguma “distância e objetividade” serão necessárias enquanto prepara a sua equipa de 26 jogadores para o Catar.





Graças à milagrosa vitória nos penaltis sobre o Peru há dois meses, os Socceroos estão na corrida para este mundial.



Heather O´Reilly e Rivaldo, os craques do futebol mundial com os respectivos troféus feminino e masculino da Copa do Mundo da FIFA. Ninguém melhor do que Rivaldo para motivar Arnold e os seus jogadores para sonharem alto e não temerem ninguém no Catar.





Portanto, Rivaldo não perdeu a oportunidade de, durante a conferência de imprensa, dar todo o seu apoio à equipa australiana.



É fantástico ter uma pessoa deste calibre, mas também com tamanha personalidade dentro e fora do futebol mundial que conquistou o que ele conquistou ... a dar-nos estes conselhos. Foi ótimo ouvir as palavras de Rivaldo. Disse Graham Arnold, o homem à frente da seleção australiana nesta Copa do Mundo.

“Estou arrepiado só de ver o troféu aqui tão perto. É muito inspirador pensar que há apenas 32 países no mundo que têm a oportunidade de ganhar este troféu - e nós (Austrália) somos um desses países. Nós vamos lá, vamos dar o nosso melhor e tenho a certeza de que estamos prontos,” concluiu o treinador dos Socceroos emocionado.