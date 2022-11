Começa julgamento do acusado de assassinar a brasileira Daiane, em Sydney

By Luciana Fraguas

Daiane, mais uma vítima de violência doméstica? Polícia de NSW indiciou David Tran pelo assassinato da brasileira Daiane Pelegrini.

Daiane estudava enfermagem na Universidade de Western Sydney.

O caso traz à memória o assassinato de Cecília Haddad pelo ex-namorado Mário Santoro, que a sufocou na sua casa; seu corpo foi encontrado no rio Lane Cove, em Sydney.

Fabiane Palhares, de 35 anos, também foi assassinada em 2015, na Gold Coast, pelo ex-namorado, com machadadas na cabeça.

O julgamento de David Tran, 27 anos, começou no Tribunal Superior de New South Wales.





Tran está sendo julgado pelo assassinato de sua ex-namorada, a gaúcha Daiane Pelegrini, de 33 anos, no bairro de Oatlands, região oeste de Sydney, em 3 agosto de 2020.



Daiane Pelegrini reclamava muito que sofria assédio do ex-namorado David Tran que insistia em manter contato mesmo após o término do relacionamento.





O novo namorado de Daiane, Steven Sameer Salman Qaqos, disse no Tribunal que ela reclamava de ser constantemente asseadiada pelo ex.



Em depoimento ao juiz, Steven Sameer disse que Daiane falou que "Tran a perseguia e não a deixava sozinha".





Tran não teria aceitado o fim do namoro e tentado de todas as maneira reatar com a ex-namorada.





Até que no dia 3 de agosto de 2020 ele invadiu a residência dela e a viu com Sameer.





Tran é acusado de, naquele dia, invadir a casa de Daiane e matá-la a facadas, além de agredir Sameer.





Sameer disse que testemunhou várias vezes Daiane cancelando as muitas ligações de Tran e colocando o telefone no modo silencioso para não ouvi-las.



Nos meses antes de sua morte, Tran tinha o hábito de ficar em frente à casa de Daiane esperando por ela na entrada.





Cerca de dois meses antes do ataque, Sameer avistou o carro, um Subaru preto, de Tran, estacionado na frente da casa e o viu subir as escadas para a casa de Daiane.





Quatro dias antes do assassinato, Tran estava lá de novo, quando Sameer e Daiane chegavam das compras.



David está agora sentado na escada em frente à minha residência e eu quero entrar em minha casa Daiane Pelegrini em ligação à polícia

O ex-marido de Daiane, Marcelo Antunes de Ataíde, disse ao Tribunal Superior, por meio de um tradutor, que Daiane sempre deixava aberta a porta dos fundos aberta em sua casa em Sydney.





"Porque ela acreditava que a Austrália era segura", disse Marcelo durante seu depoimento.



Daiane conheceu Ataide no Brasil em 2007, e os dois tiveram uma filha.





Eles se mudaram para Austrália em 2016, quando ela estudava enfermagem e queria ser cuidadora de idosos.





‘Não me ligue mais. Acabou’



O relacionamento entre David Tran e Daiane começou a se deteriorar depois de fevereiro de 2020.





Em 2021, Daiane conheceu Sameer em um aplicativo de namoro online e eles começaram a trocar mensagens, fotos e vídeos.



Os dois se conheceram pessoalmente em março e o relacionamento se desenvolveu rapidamente a partir daí.





Ao mesmo tempo, mensagens de texto trocadas entre Daiane e Tran e reveladas no Tribunal mostram os dois discutindo se ela era ou não sua "namorada", e Tran fazendo visitas surpresa à casa dela, relatou o promotor da acusação Rossi Kotsis.





Kotsis apresentou troca de várias mensagens entre os dois.





Em junho, dois meses antes de ser assassinada, David Tran enviou uma mensagem à Daiane perguntando se ela ainda era namorada dele.





Em 5 de junho, Daiane escreve à Tran: "Não me ligue mais. Acabou."



Daiane Pelegrini Source: Facebook O promotor também mostrou mensagens de Tran avisando que ele estava, novamente, em frente à casa dela.





"Desculpe, eu quero uma pausa, David", ela respondeu. "Um mês, por favor. Não quero namorado."





"Então, querida, o que eu sou para você agora?" ele respondeu.





Quatro dias antes de sua morte, Daiane bloqueou o número de Tran e descobriu que ele estava tentando acessar sua conta do Gmail.



Você não entende que acabou. Você tem um problema. ‘Não’ é não, e acabou. Mensagem de Daiane Pelegrini a David Tran apresentada no Tribunal

A família de Daiane no Brasil diz que David Tran é coreano-australiano e que soube da morte de Daiane através do seu ex-marido, Marcelo.





Gisele Pelegrini, irmã de Daiane, disse à mídia brasileira que a sua irmã já tinha feito um BO/Boletim de Ocorrência contra David Tran - aqui na Austrália chamado de AVO/Apprehended Violence Order.



Daniel Tran também é acusado de ter atacado o então namorado de Daine, Steven Sameer Salman Qaqos Cena do crime



Um vídeo com imagens captadas pela câmera colocada no uniforme de um policial foi exibido no tribunal.





O filme mostrava a cena do crime, paredes, chão, banhados em sangue após o ataque em que Tran desferiu múltiplos golpes em Daiane.





Poças de sangue foram vistas no tapete da sala onde os paramédicos tentaram salvar Daiane antes que ela morresse no local.



A estudante Daiane Pelegrini é de Lajeado, no Rio Grande do Sul e veio para a Austrália com o então marido Marcelo Ataíde. Source: Facebook / Facebook Diane Pelegrini A advogada de David Tran, Nicole Carroll, disse que a defesa não contestaria muitos dos fatos apresentados pela promotoria, mas argumentaria que seu cliente estava mentalmente doente quando matou Daiane Pelegrini.





Daiane, natural de Lajeado, no Rio Grande do Sul, mudou-se para a Austrália com o então marido Marcelo Antunes de Ataide no final de 2016 e estudava enfermagem.





Tinha o sonho de se formar e viver uma vida feliz na Austrália, um sonho que foi brutalmente interrompido apenas quatro anos depois de sua chegada.





Ela tinha 33 anos e deixou uma filha.





Se você ou alguém que conhece sofre com assédio sexual ou violência doméstica, ligue para 1800RESPECT no 1800 737 732 ou vá ao www.1800RESPECT.org.au .





Em caso de emergência, chame a polícia no 000.