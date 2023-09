COVID-19 na Austrália hoje: Profissionais da saúde de NSW que sejam 'contatos próximos' poderão sair do isolamento para trabalhar caso não tenham sintomas

Nova Gales do Sul, NSW, registrou 22.577 novos casos de transmissão local de COVID-19 e quatro mortes nas últimas 24 horas, com um surto que só aumenta no estado. 901 pessoas estão hospitalizadas, 79 delas na UTI.

93.6% dos adultos que moram em Nova Gales do Sul já receberam as duas doses da vacina. Esse índice cai para 78.2% para a faixa etária de 12 a 15 anos.







O governador Dominic Perrottet fez um apelo para que a população tenha a dose de reforço da vacina como uma das resoluções de ano novo.







"Isso será fundamental para mantermos o sucesso do alto índice de vacinação visto nos últimos 18 meses. Nossa próxima onda de sucesso será baseada numa forte campanha para a dose de reforço da vacina. Acreditamos que só nos nossos centros de vacinação estaremos admninistrando até meados de janeiro 300 mil doses de reforço da vacina por semana".















Trabalhadores do setor de saúde que forem considerados contatos próximos de um caso positivo de COVID-19 terão a permissão de continuar trabalhando em Nova Gales do Sul, se ficar comprovado que estão assintomáticos.







Eles podem ser convocados por seus chefes durante o período de isolamento de sete dias para retornar ao trabalho, caso não apresentem sintomas de COVID.







O departamento de saúde do estado declarou que a ordem de saúde pública, assinada pelo secretário da saúde de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, tem como objetivo minimizar os possíveis impactos nos serviços de saúde no estado.







O porta-voz da oposição em Nova Gales do Sul, Walt Secord, disse que o governo deveria buscar outras soluções para diminuir a pressão no sistema de saúde.







"Temos pessoas esperando um longo período pelos resultados dos seus testes e temos um sistema de saúde sob enorme pressão. E agora ficamos sabendo que funcionários terão que voltar ao trabalho mesmo com a possibilidade de eles estarem infectados. O governador deveria ver o que está acontecendo em países como Canadá, Israel, Alemanha, EUA. Isso não é uma surpresa. Deveria haver planos traçados. Eu quero ver mais pessoas fazendo testes rápidos. Eu quero ver as clínicas funcionamdo por mais tempo. E eu quero ver mais apoio aos trabalhadores da saúde".















Em Victoria foram registrados 7.442 novos casos de transmissão local de COVID-19 no último dia de 2021. Nove pessoas morreram e 451 estão no hospital.

O governo do estado, sob a controversa legislação da pandemia, aprovada recentemente, decidiu não adotar a recomendação das autoridades de saúde pública antes das festividades de final de ano.







O Chefe de Saúde, Brett Sutton, defendeu que seja reintroduzido o limite de densidade em locais fechados e que sejam banidas as pistas de dança em locais fechados.







Mas o secretário do governo do estado, Ben Carroll, disse que a sugestão não foi acatada pelo governo: "A recomendação do Professor Sutton foi considerada, mas baseados nas necessidades da comunidade e nas decisões que estão sendo tomadas pelo Gabinete Nacional, o governo de Victoria decidiu que não deve reintroduzir os limites de densidade".















Na Austrália do Sul, SA, foram registrados 2.100 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas, com a variante ômicron se espalhando pelo estado. O vírus também está sendo identificado nas comunidades vulneráveis e prisões.







O governador Steven Marshall disse que um funcionário de uma clínica de reabilitação em Port Augusta testou positivo depois que amostras do vírus foram encontradas na rede de esgoto.







"Agora nós estamos cuidando de levar os contatos próximos do infectado para uma acomodação segura para manter o suporte às suas necessidades de saúde. Estamos considerando várias opções e é bem possível que eles precisem vir para Adelaide para ficarem mais próximos do nosso hospital aqui".







Três residentes da clínica também testaram positivo para a COVID-19.















Queensland registrou 2.266 novos casos de transmissão local de COVID de ontem para hoje. O governo do estado determinou que máscaras sejam usadas em locais fechados a partir de 1h da manhã deste domingo, 2 de janeiro, horário local, para evitar que o vírus se espalhe.

O uso de máscara já estava sendo exigido no estado em supermercados, lojas e no transporte público, mas a partir de amanhã a regra está sendo ampliada e será adotada também em bibliotecas, locais de trabalho, salas de espera, clínica médicas e salões de cabeleireiros.