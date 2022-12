Dancinhas dos gols viram polêmica em vitória de gala do Brasil sobre a Coreia do Sul

Foi mais fácil do que muita gente imaginava. O Brasil marcou quatro gols no primeiro tempo, goleou a Coreia do Sul por 4 a 1 e garantiu sem dificuldades a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar 2022, onde enfrenta a Croácia na madrugada de sexta para sábado, duas da manhã no horário do sudeste australiano.





Vinicíus Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram todos os gols brasileiros em 35 minutos de partida. Paik Seung-Ho descontou na segunda etapa. A vitória ainda marcou o retorno de Neymar após contusão. Ele deixou o dele de pênalti e teve grande atuação.





Se a imprensa brasileira e internacional ressaltam o bom futebol do esquadrão de Tite, houve quem reclamasse das dancinhas na comemoração dos gols, característica dos jogadores brasileiros.





Richarlison, que anotou o terceiro gol, fez sua tradicional dancinha do pombo - ou, como ele explicou na Inglaterra, onde atualmente defende o Tottenham, a “pigeon´s dance”: a dancinha consiste em mostrar a língua e balançar a cabeça para frente e para trás, enquanto dança. Ele comemorou assim um gol em 2018, ao fazer uma referência a música “Dança do Pombo”, do MC Faísca, e o gesto marcou tanto que hoje ele é conhecido como Pombo pelos fãs.



Richarlison comemora o terceiro gol do Brasil contra a Coreia do Sul e "obriga" Tite a dançar. Source: EPA / Noushad Thekkayil/EPA Até o técnico Tite entrou na dança, pois, segundo o próprio, havia prometido a Richarlison que, se fizesse o gol, dançaria junto. O gol aconteceu e os jogadores foram cobrar. E a imagem, claro, viralizou nas redes sociais.





Acontece que dançar ao comemorar gols é visto por muita gente, especialmente na Europa, como uma provocação ao time que tomou o gol.



Roy Keane (de barba e blazer cinza), ex-jogador do Manchester United e atual comentarista em uma TV britânica, não gostou da comemoração dos jogadores brasileiros contra a Coreia do Sul. Source: EPA / PETER POWELL/EPA O ex-jogador irlandês Roy Keane, hoje comentarista numa TV britânica, criticou durante o intervalo do jogo na transmissão.



Eu sei que tem o ponto da cultura, mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro (gols) e eles fazem toda vez. A primeira dancinha ou seja lá o que façam, tudo bem. E aí o técnico se envolve. Não fico feliz com isso. Não acho isso nada bom. Roy Keane, ex-jogador irlandês e comentarista em uma TV britânica.

As reações no time brasileiro foram imediatas. Depois da partida, o atacante Raphinha rebateu. Disse ele, segundo o Globo Esporte.



Problema é de quem não gosta, porque vamos continuar fazendo Raphinha, atacante da seleção brasileira.

Lucas Paquetá, que joga no West Ham, da Inglaterra, preferiu explicar. Disse ele, segundo o Globo Esporte.



Na dança, simbolizamos a alegria de marcar o gol. Não fazemos para desrespeitar, não vamos na frente de adversário. Lucas Paquetá, atacante da seleção brasileira.

O técnico Tite teve que explicar o motivo de ter dançado com os jogadores na comemoração do gol de Richarlison. A frase foi publicada no UOL Esporte:





"Tentamos nos adaptar às características do grupo e dos atletas, eu me adapto à linguagem deles, que têm uma linguagem de dança, de brincadeira. Um dia tinha dança no vestiário, tentei entrar e me sacaram do grupo Molejo. Só poderia entrar se eu aprendesse a dança. Só que a dança é difícil para caramba! Aí passou, ficaram de sacanagem. Mas essa dança aí [do Pombo] posso fazer parecido, mas bem ruinzinho. E disse para ele: 'se fizer [gol], pode vir que eu vou dançar'".





A dança dos jogadores brasileiros na comemoração de gols é velha polêmica na Europa. O atacante Vinícius Júnior, em grande fase no Real Madrid, sempre dança um funk ou pagode quando marca um gol, segundo ele mesmo, como sinal de felicidade.





Em setembro, Vinícius foi alvo de comentários racistas na TV da Espanha.





Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, declarou durante um programa esportivo.





“Você (Vinicius) tem que respeitar o rival. Quer dançar, vá ao sambódromo, no Brasil. Aqui tem que respeitar os companheiros e deixar de fazer o macaquice”, afirmou o agente.





Vinícius Júnior foi enfático ao rebater.





Dizem que felicidade incomoda, mas a felicidade de um preto, brasileiro e vitorioso na Europa incomoda muito mais. Vinícius Júnior, atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, em setembro.

"A minha vontade de vencer, sorriso e brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Fui vítima de racismo e xenofobia em uma só declaração, mas nada disso começou ontem".





Depois da vitória brasileira, no canal brasileiro Sportv, o técnico português do Botafogo, Luís Castro, criticou Roy Keane.



-O Roy Keane não percebe a cultura do futebol brasileiro. Não percebe a seleção brasileira. Então, pronuncia-se de forma deselegante em função daquilo que aconteceu hoje. Luís Castro, técnico do Botafogo.

"Todos nós sabemos que aquilo não é desrespeito para ninguém. A comemoração dos jogadores não é desrespeito para ninguém. O que mostra ali é uma grande união entre treinador e jogadores. E um conjunto de sinergias que podem catapultar uma seleção para grandes conquistas”, disse Luís Castro.