‘Djokovic pode deixar hotel de quarentena e o país quando quiser’, diz ministra da imigração

A situação do visto de Novak Djokovic pode inviabilizar seus planos de conquistar o décimo título masculino individual no Aberto de Tênis da Austrália, e bater o recorde de 21 títulos em Grand Slam. Roger Federer e Rafael Nadal também têm 20 títulos cada um.





Djokovic está em um centro de detenção da imigração, o Park Hotel, em Melbourne, aguardando o desdobramento do desafio legal lançado pelos seus advogados no Tribunal Federal Australiano para evitar sua deportação e permitir que ele jogue em Melbourne.





O Tribunal Regional Federal em Melbourne deu início à audiência para julgar o caso do cancelamento do visto do atleta nessa quinta-feira. Na segunda-feira, 10 de janeiro, às 10h da manhã, horário local, os advogados de Djokovic e a Ministra da Imigração, Karen Andrews serão ouvido pelo juiz.





Em entrevista ao Canal Sete de Televisão, a ministra disse que as regras para entrar na Austrália estão disponíveis no site do departamento de imigração, sugerindo que Novak Djokovic deveria ter procurado informações mais detalhadas antes de embarcar para a Austrália.





"Djokovic está livre para deixar o país se quiser", diz ministra





Em entrevista à ABC, Karen Andrews disse que Djokovic não está sendo mantido em cativeiro na Austrália, como foi dito publicamente por seu pai e apoiadores.





Ela falou que ele está livre para deixar o país, e que se quiser sair, a Polícia Federal vai facilitar para que isso aconteça. Ela também disse que o visto dele foi concedido mas que o problema ocorreu na segunda parte do processo, nos requerimentos de entrada no país.





Nadal favorito caso Djokovic fique fora da competição





Caso Djokovic fique fora da competição, outra estrela do tênis mundial, Rafael Nadal, passa a ser o favorito ao título do Australian Open de 2022. Rafael Nadal, favorito ao título caso Djokovic não jogue o Australian Open, disse que sente pelo colega, mas que ele sabia das consequências da sua escolha. Source: AP Photo/Hamish Blair Nadal declarou que o tenista sérvio sabia o que estava em jogo quando decidiu não divulgar seu status de vacinação – Djokovic optou por não divulgar se foi vacinado ou não, o que pode ter custado sua participação no Aberto da Austrália deste ano. Nadal diz que de certa forma sente muito por Djokovic, mas que ao mesmo tempo o número um do mundo sabia das condições quando tomou sua decisão, meses atrás.





Apoiadores e fãs de Novak Djokovic se reuniram e levantaram bandeiras em frente ao hotel de detenção da imigração em Melbourne, onde o tenista está sendo mantido. Apoiadores de Djokovic se reuniram em manifestação em frente ao Park Hotel, em Melbourne, o centro de detenção da imigração onde está o tenista. Source: AAP Image/Joel Carrett "Djokovic ainda tem chance de jogar no Aberto da Austrália", diz advogado





Um dos mais importantes advogados de Melbourne disse ao jornal The Australia que há chance de Novak Djokovic ter a permissão de competir no Australian Open com a tentativa dos seus advogados de reverter sua deportação.





Justin Quill disse que a estrela do tênis pode estar de volta ao centro das quadras porque o caso dele no Tribunal Federal pode demorar mais tempo para ser resolvido do que apenas alguns dias.