Quais as leis para o plantio e remoção de áreas verdes na Austrália?

Embora a jardinagem ou a conexão com a vida verde em casa ou na vizinhança não seja sua primeira consideração ao se estabelecer em um novo país, as vantagens dessa prática não podem ser negadas.





Os australianos valorizam muito os espaços verdes. Os benefícios pessoais, comunitários e ambientais da vida verde são diversos.





É por isso que existem regulamentos para orientar o que podemos e o que não podemos fazer em nossos jardins e ruas.





Independentemente de alugar ou possuir sua propriedade, há muitos benefícios em cultivar plantas em sua casa.





O horticultor Justin Calverley diz que trabalhar com plantas é bom para todos.





“Existem tantos estudos e informações sobre biofilia, que é a conexão humana com o mundo exterior. Em cidades urbanizadas tendemos a nos afastar disso, mas sempre sabemos que nos sentimos muito melhor quando estamos cercados por plantas no mundo natural.”



Bloco de apartamentos em Sydney com jardins expostos são exemplos de áreas verdes urbanas. Source: iStockphoto / Elias/Getty Images/iStockphoto Os benefícios do plantio incluem os efeitos resultantes de sombreamento e resfriamento. Outras vantagens incluem o ar filtrado que se sente quando está entre a vegetação.





E para os imigrantes na Austrália, há algo um certo comfort em ver uma planta familiar na rua, explica Calverley.





"De fato, isso te leva de volta à sua terra natal, e é apenas um pequeno gesto confortante de que tudo vai ficar bem."



Tantas imagens e sons desconhecidos que temos em nossas áreas construídas podem ser amenizados apenas vendo, tocando, cheirando ou mesmo comendo uma planta com a qual se sinta confortável e familiar. Esse olfato e paladar podem levá-lo de volta à infância e levá-lo de volta à sua terra natal. Justin Calverley, horticultor

McElhone Place Surry Hills, Sydney Credit: Richard Gurney

Leis de preservação

Na Austrália, existem leis de preservação de árvores em todo o país para orientar as decisões relativas à copa das nossas árvores urbanas.





Marcus Pearl é o prefeito da cidade de Port Phillip, em Melbourne.





Ele diz que, como o espaço aberto é limitado na maioria das áreas centrais da cidade, as árvores são vitais para nossa vida selvagem, nossas interações sociais e nossa saúde. Portanto, os residentes urbanos devem obter a aprovação do conselho local antes de remover árvores essenciais, mesmo em jardins privados.





As cidades têm regulamentos diferentes sobre o que definem como árvores essenciais.



Área verde formada por árvores nativas em Melbourne. Credit: Mark Burban / Getty Images "Os bairros do centro da cidade e os bairros da cidade em geral têm restrições quanto à remoção de árvores essenciais na maioria das áreas, porque os conselhos municipais querem manter o que chamam de 'dossel urbano', que é a quantidade de sombra e árvores em sua cidade . Em áreas regionais e rurais, obviamente, existem diferenças para segurança contra incêndio. Todos os conselhos locais da Austrália têm muitas informações sobre o que pode fazer com as árvores localizadas em sua propriedade. E se estiver em dúvida, pode sempre ligar para o seu representante local conselho que tem muitos serviços em diferentes línguas também.”



Darlinghurst, Sydney Credit: Nina Rose / EyeEm / Getty Images

Dever dos locatários

Locatários também são obrigados a manter os espaços verdes. Manutenção significa cortar a grama e podar o jardim.





O gerente de propriedades de Sydney, Iggy Damiani, diz que, além disso, os inquilinos devem obter permissão para plantar ou remover árvores.





“Se os inquilinos quiserem fazer algumas mudanças no jardim, eles podem, desde que não seja algo como uma árvore que pode crescer ao longo do tempo dois, três, quatro metros, que poderia obstruir a vista de um vizinho, ou galhos entrar na propriedade de um vizinho que se tornaria um problema para o proprietário. No entanto, se for para embelezar, se for jardinagem de baixa manutenção, isso é mais do que aceitável.”



O conselho é sempre conversar com seu proprietário antes de fazer qualquer mudança no jardim. Credit: Adene Sanchez / Getty Images O conselho de Damiani aos inquilinos é manter boas relações com o proprietário, solicitando permissão antes de qualquer grande trabalho no jardim.