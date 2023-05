Eurovisão: Portugal na final com Mimicat a cantar "Ai coração"

O coração português bateu forte, muito forte em Liverpool -e por onde havia portugueses a seguir o festival Eurovisão da canção.





Primeiro, emoção ao escutar Mimicat e vibrar com o impacto da canção "Ai coração", depois expectativa, a seguir a explosão de alegria, uma canção de Portugal volta a estar na final da Eurovisão, neste 2023.





Mimicat, com ‘Ai Coração’, foi uma das 10 primeiras classificadas na primeira semifinal do evento, que teve lugar esta terça-feira na Arena de Liverpool, no Reino Unido.





Volta a apresentar-se na noite decisiva, no próximo sábado, na final do concurso, sendo a terceira vez consecutiva que Portugal consegue o apuramento (The Black Mamba, 2021; MARO, 2022).





Agora, Mimicat, artista de Coimbra - cujo verdadeiro nome é Marisa Mena – encontrou em Liverpool reacção efusiva do público e acabou, tal como previam as casas de apostas, na votação global dos seguidores do festival, por ser uma das seleccionadas para a final na noite do próximo sábado, juntamente com nove outras canções São elas as da Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, República Checa, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.





Promete este festival com organização que se mostrou magnifica.