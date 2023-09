Final da NRL acontece em Brisbane neste domingo

A Ministra da Saúde de Queensland, Yvette D'Ath, disse que a grande final da NRL deste domingo irá adiante, no entanto, com a já reduzida capacidade de 75%, ou 39 mil pessoas.





As máscaras serão obrigatórias, exceto aos que estejam sentados, comendo ou bebendo, e haverá clínicas de vacinação abertas ao redor do estádio antes da partida começar.





"Ah, look. A day is a long time in COVID but things are looking really positive. It is going to be a glorious long weekend, and if people keep coming getting tested and vaccinated we're very hopeful we're going to have a great weekend."





A grande final da NRL será disputada no Lang Park, em Brisbane.

Essa será a primeira vez que a final será disputada fora de Sydney.