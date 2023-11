Ídolos do vôlei mundial, Giba e Maurício farão demonstrações na Austrália em janeiro

A Austrália é uma potência esportiva e costuma ter resultados consideravalmente melhores nos Jogos Olímpicos que o Brasil, com uma população aproximadamente nove vezes menor.





Porém, entre as modalidades que os australianos aindam patinam bastante está o voleibol. E uma das maiores potências da modalidade nas últimas três décadas é o Brasil.



O levantador Maurício Lima na comemoração do título olímpico em Atenas 2004, na final contra a Itália: ele também foi campeão dos Jogos Olímpícos em Barcelona 92. Source: AFP / ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images No histórico de todo o voleibol olímpico, o Brasil só tem menos medalhas somadas que a União Soviética - são onze no total somando-se o masculino e o feminino, empatados com os Estados Unidos - ambos, com uma medalha a menos que os soviéticos, cuja última Olimpíada disputada foi a de Seoul em 1988.





Considerando que a Austrália sediará uma olimpíada em Brisbane em menos de nove anos, há uma oportunidade para o crescimento do vôlei em Down Under - o país-sede do evento sempre procura, nos anos anteriores, desenvolver atletas jovens para ter um desempenho digno na edição que sediará, mesmo nas modalidades menos praticadas.



Giba entre Sidão e Vissoto durante partida da Liga Mundial de 2010: considerado por muitos o maior jogador de voleibol da história. Source: AFP / JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images Pois os australianos terão uma oportunidade de ouro - mais especificamente, de ouro olímpico - em janeiro de 2024, quando dois campeões olímpicos e mundiais pela seleção brasileira estarão em Down Under para um 'volley camp': o ex-levantador Mauricio, bicampeão olímpico em Barcelona 92 e Atenas 2004, e o ex-atacante Giba, campeão olímpico em Atenas 2004 e considerado por muitos como o maior jogador de vôlei da história. Ele também é hoje funcionário da FIVA, a Federação Internacional de Voleibol.





A dupla fará volley camps para jovens na Austrália nas cidades de Melbourne, Sydney e Perth entre os dias 11 e 22 de janeiro.





Em Sydney entre os dias 11 e 14 de janeiro no Netball Central, no Parque Olímpico. Depois, em Perth no Aquinas College entre 15 e 19 de janeiro, e em Melbourne na Caulfield Grammar School, em Santa Kild East, entre 19 e 22 de janeiro.





Mais informações aqui .





O responsável por trazer a dupla é o educador físico brasileiro Ricardo Buttini, de Melbourne, que fundou um clube de vôlei em Victória. Conversamos com ele.



O educador físico brasileiro Ricardo Buttini, baseado em Melbourne, que está trazendo Giba e Maurício para a Austrália: planos para desenvolver o vôlei no país. A SBS em português teve uma conversa via vídeo com Giba e Maurício em outubro - Maurício a falar de Campinas, onde vive, e Giba do Rio de Janeiro.





A dupla de amigos, que esteve na Austrália para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, está empolgada para voltar a solo australiano.





No bate-papo, eles contam esperar aproximarem-se das comunidades brasileiras no país no 'camp', enumeram as razões de o Brasil ter se tornado uma das maiores potências da modalidade, e mostram preocupação com o atual momento do vôlei brasileiro, que não tem conseguido bons resultados nas categorias de base.





Para ouvir, clique no 'play' desta página, ou ouça no perfil da SBS Portuguese no seu agregador de podcasts preferido.





