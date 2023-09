Notícias da Austrália e do Mundo | 12 de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

O Departamento de Saúde de Nova Gales do Sul/New South Wales está pedindo para que as pessoas não participem de eventos sociais se tiverem o menor indício de sintomas de COVID-19.





O número de casos diários no estado continua aumentando, com 560 novas infecções, a maior contagem registrada desde 9 de outubro.





Hoje, domingo, foram 485 novos casos e duas mortes. O estado tem um total de 43 casos da variante Ômicron.

Especialistas alertam que uma nova onda de Covid está começando no estado de Nova Gales do Sul, e que o número de casos pode ter o seu pico no mês de fevereiro.





Na sexta-feira à noite, o Departamento listou um pub e uma boate em Potts Point, em Sydney, e em Parramatta, que eram frequentados por pessoas com a variante Ômicron, com três novos casos no sábado, elevando o total para 45.





O Dr. John Hall, do Departamento de Saúde de New South Wales, diz que as autoridades continuam preocupadas com o aumento da transmissão de COVID em pubs, clubes e ambientes sociais.





"That is why it's so important as the festive season and Christmas approaches that everyone remains vigilant with gathering to celebrate with families friends and colleagues. There are a number of precautions you can take when planning for these occasions. Get together outdoors for group celebrations if you can. If celebrating indoors choose large well-ventilated spaces and open doors and windows. "





Neste sábado, Victoria registrou 1.193 novas infecções por COVID e 13 mortes e hoje, domingo, menos: 1069 novos casos e duas mortes.





Nenhum novo caso da variante Ômicron foi registrado em Victoria, com três infecções até o momento.





Longos tempos de espera foram relatados em alguns locais de teste de COVID, com 82 mil testes realizados nesta sexta-feira.





A epidemiologista Catherine Bennett diz que a capacidade de testes precisa ser mantida antes do Natal.





"We're starting to see that pre-travel plan testing that needs to be done. And that is going to put pressure on our testing sites, given the number of other states that still require testing for people to cross borders."



Enquanto isso, o governador Daniel Andrews fez a primeira declaração formal sobre as novas leis de pandemia do estado.





A nova lei será aplicada a partir desta quarta-feira, 15 de dezembro, quando os poderes de estado de emergência existentes de Victoria expirarem.





Andrews diz que está contente com as leis, já que existe um sério risco para a saúde pública por conta da pandemia.





Neste sábado, Queensland registrou um novo caso de COVID na Gold Coast, e neste domingo, nenhum caso - enquanto o estado se prepara para reabrir suas divisas nesta segunda-feira.





Acredita-se que a mulher de Mudgeeraba contraiu o vírus durante uma visita à loja 'Bunnings' e permaneceu infecciosa na comunidade por cinco dias.





O estado anunciou mudanças radicais nas restrições da COVID, incluindo o relaxamento dos requisitos de quarentena para contatos próximos e a mudança das regras para os negócios listadas como locais de exposição.





A Ministra da Saúde de Queensland, Yvette D'Ath, disse que as mudanças entrarão em vigor a partir de primeiro de janeiro.





"Why 1 January? We can't do this all at once. We've done such a great job for almost two years now, of keeping this virus at bay. Now we are accepting that we are going to have cases. Many hundreds if not thousands over the next 12 months in Queensland. we have to do it sensibly and responsibility. "





Ainda neste sábado, a Austrália do Sul registrou sete novos casos de COVID-19, com a origem de três das infecções ainda sob investigação.





Os novos locais de exposição listados no estado incluem Bakery on O'Connell em North Adelaide, e No.9 Karoke Bar em Adelaide.





Mais de 70 pessoas morreram após uma série de tornados terem castigado as regiões central e os estados do sul dos EUA.





Kentucky foi o estado mais atingido, com o teto de uma fábrica de velas desabando com 110 trabalhadores dentro.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse que foi o tornado mais devastador na história do estado:





"This will be, I believe, the deadliest tornado system to ever run through Kentucky. Now, earlier this morning at about 5:00 a.m., we were pretty sure that we would have we would lose over 50 Kentuckians. I'm now certain that that number is north of 70. It may in fact end up exceeding 100 before the day is done. The damage is even worse now that we have first light."





Os parlamentares federais Andrew Wilkie, independente, e Julian Hill, do Partido Trabalhista - o Labor Party - estão pedindo ao governo australiano que exija que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha permitam que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, seja libertado e que acabe o processo de extradição dele para os Estados Unidos.

O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu que Assange poderá ser extraditado para os Estados Unidos para responder a acusações de espionagem pela publicação de centenas de milhares de documentos confidenciais relacionados às guerras no Iraque e no Afeganistão.

Julian Hill disse que a extradição pode significar uma sentença de morte para Assange, e acusou os EUA de hipocrisia e de estar promovendo uma "caça às bruxas" de cunho político.





O parlamentar independente Andrew Wilkie - que há muito defende a libertação de Assange - emitiu uma declaração, pedindo ao primeiro-ministro Scott Morrison para "acabar com essa loucura".





Ele diz que Assange, de 50 anos, é um herói, não um vilão, e que jornalismo não é um crime.





Ele criticou o Reino Unido como um "servente" dos Estados Unidos e que "a Austrália está muito satisfeita em ir contra a corrente".

Assange permanece sob custódia na prisão de Belmarsh, no Reino Unido, onde está desde 2019.





O governo australiano disse que está monitorando o caso de Assange, que ofereceu assistência consular a ele, e que respeita o judiciário britânico, mas que pediu que Assange receba tratamento justo e humano, acesso aos seus advogados e cuidados médicos.

Os advogados de Assange disseram que pretendem contestar a decisão com outro recurso, desta vez na Suprema Corte do Reino Unido.





O Tesoureiro Federal Josh Frydenberg disse que a economia australiana está se recuperando fortemente dos danos causados pelo COVID-19.





Frydenberg deve dar a atualização das Perspectivas Econômicas e Fiscais do Meio do Ano na próxima semana, e revelou que mostrará que o investimento empresarial aumentou 16%.





Frydenberg diz que esse é o nível mais alto desde o 'boom' da mineração há uma década, enquanto os investimentos vindos de outras áreas atingirão níveis recordes, de 200 bilhões de dólares.





Frydenberg está pedindo aos estados e territórios que mantenham o planejamento da reabertura de suas fronteiras e economias, apesar do surgimento da variante Omicron.





"We know we're not out of this pandemic just yet. The Omicron variant is a reminder of the challenges that we face. But states need to keep calm and carry on and not over react to Omicron. our economic recovery depends upon it. "





O porta-voz do Tesouro do Partido Trabalhista, Andrew Leigh, disse que a economia está passando por uma recuperação natural após lockdowns que afetaram metade da população da Austrália.





"The Morrison Government is a little bit like a guy who digs a really deep hole and then wants people to pat him on the back because he starts to make his way out of it. The fact is - the Australian economy is struggling. Right now, we've got real wages going backwards. We've got housing affordability at historic lows. And we have many Australians feeling that their pay packet just isn't keeping up with the cost of living." ____________________________________





A Organização das Nações Unidas está pedindo uma ação global na crise de imigrantes após um acidente mortal de caminhão no México.





A Organização Internacional para a Imigração das Nações Unidas diz que pelo menos 54 imigrantes da América Central morreram quando o caminhão lotado em que se encontravam capotou em Chiapas.





Chiapas, que é vizinha da Guatemala, é um importante ponto de trânsito para imigrantes sem documentos.





O porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric, disse que o número de imigrantes mortos no México este ano ultrapassou 4.470 entre homens, mulheres e crianças.





"The organization notes that globally, the number of deaths this year is already more than the 4,236 total recorded in 2020. According to IOM, more than 45,400 deaths have been recorded since 2014. And if this latest incident isn't a reminder for the world and for member states to agree on controlled and managed migration, it's unclear to see what is."





No esporte, a Austrália venceu a Inglaterra no dia quatro do primeiro Teste do 'Ashes' no estádio Gabba, em Brisbane.





A partida foi prejudicada por problemas de transmissão que incluíram a queda na transmissão ao vivo por 15 minutos na manhã de sábado, durante os quais a Fox Sports, a Seven Network e estações de TV em todo o mundo não puderam transmitir a partida em tempo real.





A partida continuou durante toda a interrupção, mas sem o árbitro de vídeo, como no passado. __________________________________________





Enquanto isso, a Cricket Australia confirmou que o quinto Teste Ashes será disputado no Bellerive Oval de Hobart.

O final da série Ashes foi movido de Perth para a Tasmânia, por causa dos controles de fronteira do coronavírus da Austrália Ocidental.





Será o primeiro jogo Ashes disputado na Tasmânia, e será realizado como um teste diurno e noturno a partir de 14 de janeiro.





O presidente-executivo da Cricket Australia, Nick Hockley, afirma que será o maior evento esportivo já realizado na Tasmânia e que deverá ser uma ocasião histórica.