Notícias da Austrália e do Mundo | 8 de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

A Austrália está se juntando aos Estados Unidos no boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de Pequim de 2022. Nenhum oficial do governo australiano vai aos jogos mas os atletas da Austrália irão competir.







O anúncio vem num momento de tensões crescentes entre Chian e Austrália e em solidariedade à administração do presidente dos EUA, Joe Biden, que justificou o boicote pelo histórico da China de violações ais direitos humanos no seu tratamento das minorias Uyghur. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que a decisão é de interesse nacional da Austrália.















O Comitê Olímpico Internacional declarou que respeita a decisão dos Estados Unidos de adotar um boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de Pequim, em fevereiro de 2022, por causa do histórico de violações dos direitos humanos da China.







Segundo a Casa Branca, os oficiais do governo vão boicotar os jogos olímpicos de inverno do ano que vem, mas os atletas do país tema liberdade de viajar para a China para competir se quiserem. Monumento em Pequim dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 que serão boicotados pelos EUA e Austrália. Source: EPA/WU HONG



O Comitê Olímpico Internacional disse estar acompanhando e buscando respostas sobre o paradeiro incerto da tenista chinesa Peng Shuai desde que ela acusou um ex-líder do partido comunista chinês de agressão sexual.







O presidente da comissão de coordenação do COI em Pequim, Juan Antonio Samaranch, disse que em momentos como esse uma abordagem diplomática mais discreta é mais efetiva. A China se opõe ao boicote e, segundo o porta-voz do ministério das relações exteriores, vai tomar medidas contrárias à ação.















A aprovação final da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade pode ser divulgada ainda esta semana.







Um dos diretores do ATAGI, grupo australiano de assessoria técnica sobre imunização, o professor Christopher Blyth, disse que o órgão vai fornecer ao governo suas descobertas sobre a vacina da COVID-19 depois que finalizar a sua opinião esta semana.







As recomendações devem incluir o período que deve ser cumprido entre a primeira e a segunda dose da vacina. Menino de 5 anos recebe vacina contra a COVID-19 em Santiago, no Chile. Na Austrália aprovação da vacina para crianças de 5 a 11 anos pode sair esta semana. Source: AP Photo/Esteban Felix



Mais de cinco milhões de crianças de cinco a onze anos nos Estados Unidos já foram vacinadas.







O Médico Chefe da Austrália, Paul Kelly, disse que os dados dos Estados Unidos relativos aos efeitos colaterais são tranquilizadores.















Autoridades de Nova Gales do Sul, NSW, declararam que alguns dos cinco casos detectados de COVID-19 nas pessoas que participaram de uma festa em um barco no Sydney Harbour podem estar infectadas com a variante ômicron.







O departamento de saúde do estado disse nessa terça-feira à noite que os cinco infectados na festa no barco realizada no dia 3 de dezembro estão em isolamento em casa.

Os ratreadores estão tentando entrar em contato com vcerca de 140 pessoas que fizeram o check in através do QR code antes de entrar no barco, que deixou o cais 9 da King Street às 19h30 e retornou às 23h.







Quem esteve à bordo do barco e aqueles que moram com essas pessoas devem imediatamente fazer o teste e se isolar.







Foram registrados nas últimas 24 horas 403 novos casos de transmissão local de COVID-19 e uma morte em Nova Gales do Sul. Em Victoria foram 1.312 novos casos e cinco mortes de ontem para hoje, e foi confirmado no começo da tarde um caso da variante ômicron no estado.







No Território da Capital Australiana, ACT, foram registrados oito novos casos, no Teritório do Norte, dois casos, e em Queensland, dois casos da variante ômicron de pessoas que chegaram do exterior e estão em hotel de quarentena.







A vacina Moderna foi aprovada pelo TGA para ser aplicada como dose de reforço na Austrália mas agora vai passar pela análise do ATAGI antes de ser oferecida à população como terceira dose.







Os cientistas de Queensland detectaram uma variação da variante ômicron no estado, de um homem que chegou em Brisbane da África do Sul na sexta-feira passada. A variante ômicron já conhecida tem 30 mutações genéticas e a que foi detectada neste homem tem 14.









Outras notícias relacionadas à COVID-19:







Partido Nacional da Austrália diz que declarações de George Christensen em program de extrema direita nos EUA estimulando pessoas a protestarem contra restrições não condiz com o que pensam outros integrantes da legenda. Scott Morrison sugere que ele se retire da política.

Oficiais de saúde da União Europeia acreditam que mistura de tipos de vacinas pode ajudar a diminuir número de casos no continente no período pré-férias.









O tesoureiro federal Josh Frydenberg anunciou um plano de reforma de pagamentos e ativos de criptomoeda.







O setor de tecnologia estima a geração de A$167 bilhões em produção e a geração de emprego para mais de 850 mil australianos.

Ao falar para o Programa Sunrise do Canal Sete de Televisão, Josh Frydenberg disse que no começo de 2022 ele planeja dar início às converas sobre uma estrutura de licenciamento para câmbios de moeda digital que vai regular a compra e venda de ativos de criptomoeda.



















O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de que o ocidente poderia impor duras sanções econômicas à Rússia se o país invadir a Ucrânia, enquanto Putin pediu garantias de que a OTAN não vai se expandir mais para o leste.







Os dois líderes tiveram uma reunião virtual de duas horas sobre esses assuntos. Depois da reunião, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse que Biden dfoi direto com Putin sobre as tensões na fronteira com a Ucrânia. O governo russo negou que tenha essa intenção e disse que a posição das tropas é defensiva.













Outras notícias desta quarta-feira:







Primeiro-ministro do Paquistão diz que crimes religiosos serão punidos após assassinato de gerente do Sri Lanka por grupo de funcionários de uma fábrica que alegaram blasfêmia.

OMS declara que 500 mil mortes por doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas por ano se gorduras prejudiciais à saúde fossem substituídas por óleos saudáveis. Austrália tem alto índice dessas doenças.

A tenista Australiana Ash Barty foi eleita a melhor jogadora do ano pela Associação Feminina de Tênis após bela campanha em 2021 e troféu em Wimbledon.

Austrália domina a Inglaterra no primeiro dia da Ashes Test, série de jogos de cricket entre os dois países, no estádio The Gabba, em Brisbane.

Tempestades que já causaram estragos e transtornos em Sydney e arredores devem continuar caindo sobre NSW.