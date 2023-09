Notícias da Austrália e do Mundo | 5 de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

A administradora de produtos terapêuticos da Australia aprovou provisoriamente a vacina para crianças de 5 a 11 anos e o ministro federal da saúde, Greg Hunt, disse que esta vacinação poderá começar já a partir do dia 10 de janeiro:





"They (the Therapeutics Goods Administration) have made a careful, thorough assessment, determined that it is safe and effective and that it is in the interests of children and Australians for children 5 to 11 to be vaccinated."





A vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos ainda precisa da aprovação da ATAGI/organização australiana de imunização.

Uma vez aprovada, a vacina estará disponível para dois milhões e trezentas mil crianças nesta faixa etária na Austrália.





_______________________________________





Neste sábado foram registrados sete novos casos de COVID em Queensland, incluindo quatro que estiveram na comunidade enquanto infecciosos.





Um casal da Gold Coast esteve contagioso na comunidade por até 13 dias, enquanto um caso de Capalaba esteve em uma reunião de um colégio em Adelaide onde surgiu um surto de COVID-19.





Queensland declarou toda a região da Grande Adelaide uma área de risco para a COVID-19. A partir deste domingo, qualquer pessoa da Grande Adelaide que chegue ao estado será submetida a 14 dias de quarentena.





A Ministra da Saúde de Queensland, Yvette D'Ath, disse que o estado precisa se preparar para mais casos de COVID-19 antes da abertura oficial das fronteiras no dia 17 dezembro.





"I think we should prepare ourselves, we said when our borders open that we will see the virus coming into our community. We should prepare for this. This is exactly what's going to happen when our borders open in a matter of days. We know that no later than the 17th December the borders will open up to New South Wales, Victoria, and now to Greater Adelaide, who will have to be fully vaccinated and have a negative PCR test (before entering)."





Enquanto isso, um viajante que voltou a Queensland vindo do sul da África é suspeito de ter a variante Omicron.





______________________________





Pessoas que chegam à Austrália do Sul vindas de New South Wales, Victoria e do Território da Capital/ACT terão que fazer o teste para o Coronavírus e se isolar enquanto o estado intensifica sua resposta à ameaça crescente da variante Omicron.





As restrições mais rígidas nas fronteiras estão sendo introduzidas menos de quinze dias depois que a Austrália do Sul reabriu suas divisas para pessoas desses estados.





Mais de 40 casos positivos de COVID foram detectados na Austrália do Sul desde que o estado reabriu suas divisas, incluindo mais cinco neste sábado.





O governador do estado, Steven Marshall, diz que as autoridades estão extremamente preocupadas com a variante do Omicron, por isso é necessário cautela.





"We've got a lot to lose if we don't get this right. We've had the borders open since the 23rd that's been fantastic for family reunion, business activity. They're open at the moment but we're putting more speed bumps in the way until we get more information."





__________________________________





Três pessoas na Escola Cristã Regents Park no oeste de Sydney foram confirmadas como portadoras da variante Omicron, mas o sequenciamento urgente do genoma ainda está sendo feito nas dez restantes.





A diretora de saúde, Kerry Chant, disse que Sydney está observando um ligeiro aumento nas novas infecções por COVID, enquanto o estado registrou 325 novos casos e uma morte neste sábado. Source: AAP Ela diz que a fonte do surto de Omicron na escola ainda está sendo investigada.





"(Omicron) is linked to the Christian school - Regents Park Christian School - in western Sydney but also the Sydney indoor climbing gym (in Villawood). We have advised people at the school and the climbing gym of the actions that they need to take to prevent further spread. I'd like to thank the school community for their amazing turn out for testing. That has been useful for us to get a rapid understanding of how transmission occurred."





_______________________________





Os manifestantes voltaram às ruas no centro de Melbourne para mostrar sua oposição aos mandatos de vacinas e ao projeto de lei da pandemia de Victoria.





Os protestos ocorreram por vários sábados consecutivos, mas o evento deste sábado ocorreu poucos dias depois que as novas leis contra a pandemia foram aprovadas pelo parlamento estadual. Source: AAP As autoridades de saúde confirmaram que um surto de COVID associado às pessoas que compareceram aos protestos anteriores em novembro cresceu para 39 infecções.





Neste sábado, Victoria registrou 1.365 novas infecções por COVID e nove mortes, enquanto o estado ultrapassa a marca de 91 por cento de vacinação total.





______________________________________





As Ilhas Cook registraram seu primeiro caso de COVID-19 desde o início da pandemia, enquanto o país do Pacífico Sul se aproxima de reabrir suas fronteiras para turistas.





A nação de cerca de 17 mil pessoas tem uma das taxas de vacinação mais altas do mundo, com 96 por cento da população elegível com dose dupla.





O vírus foi detectado em um menino de 10 anos em quarentena após chegar em um vôo de repatriação da Nova Zelândia com sua família na quinta-feira.





A Organização Mundial de Saúde afirma que a variante Omicron do coronavírus já foi detectada em 38 países ao redor do mundo.





A líder técnica da OMS para a COVID-19, Maria Van Kerkhove, diz que a gravidade da doença varia de leve a grave e que as investigações estão em andamento.





"With regards to severity, we have reports of people who are infected with omicron that range in disease severity, from mild disease, all the way to severe disease. Initial reports of omicron came from a cluster of university students, and these tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. So there was initial reports that it tended to be more mild, but it's really too soon. Because first of all, everybody who is infected with SARS-CoV-2, regardless of what variant, will always start out with a mild disease. And so maybe it will stop there, with mild disease, or it may take some time to develop severe disease. So it's too early for us to really understand severity for omicron."





Enquanto isso, a cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, diz que é muito cedo para saber se as vacinas precisarão ser revistas, e pediu às pessoas que não entrem em pânico.





___________________________________________________________________________________





O porta-voz para o Clima e Energia do Partido Trabalhista, Chris Bowen, diz estar satisfeito com a resposta dos grupos empresariais e industriais em relação à nova política climática do partido.





Bowen e o líder trabalhista Anthony Albanese estão tentando vender a nova política que revelaram nesta sexta-feira, incluindo o compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa da Austrália em 43 por cento até 2030.

O Australian Business Council descreveu o plano como "sensato e viável", enquanto o Australian Industry Group chamou as metas climáticas mais ambiciosas do Partido Trabalhista de "encorajadoras".





Bowen diz que grupos empresariais e industriais entendem as oportunidades que surgirão com a transição dos combustíveis fósseis.





"Business gets it. Industry gets it. The Business Council gets it. The Australian Industry Group gets it. The Australian Chamber of Commerce gets it. I’ll tell you who doesn’t get it is Scott Morrison. We welcome the constructive engagement of business An Albanese Labor Government will work with business on these great opportunities. A Morrison Government is working against business."





_______________________________





O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que terá uma "longa discussão" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após relatos de uma possível invasão da Ucrânia.





Oficiais de inteligência dos EUA acreditam que a Rússia está planejando uma ofensiva militar na Ucrânia já no próximo ano e pretende enviar cerca de 175 mil soldados.





O fato acontece quando a Rússia exige que os EUA garantam que a Ucrânia não terá permissão para aderir à aliança da OTAN.





Falando a repórteres no aeroporto, o presidente Biden reiterou sua preocupação com as provocações russas.





(Journalist: "What will you do to prevent Russia from invading Ukraine? AP is reporting that they're expecting to begin to invade in 2022.")/ Biden: "We've been aware of Russia's actions for a long time and my expectation is we're going to have a long discussion with Putin./ (Journalist: "Do you accept (Russian President Vladimir) Putin's red line on Ukraine?") Biden: I don't accept anybody's red line."





_____________________________________





Uma vigília foi realizada em Oxford, no estado Michigan, onde ocorreu o maior tiroteio do ano em escolas nos Estados Unidos.





Os pais do atirador acusado foram detidos pela polícia e declararam em tribunal que eram inocentes.





Eles tinham fugido após serem acusados de homicídio culposo por presentear seu filho com a arma que ele usou para matar seus colegas de classe.





Ethan Crumbly, de 15 anos, foi acusado de assassinato e terrorismo por matar quatro estudantes e ferir outros na Oxford High School.





A treinadora da equipe de torcida da escola, Kelly Westbrook, falou na vigília à luz de velas pelas vítimas.





"To the families that lost their loved ones, there are no words that any of us have. The only thing that I can say is that we as a community, we are here for you. And that is whenever you need us, we will gather. We will continue to pray for your healing." ________________________________________________________________________________





O tenista número 1 do mundo Novak Djokovic se recusou a se comprometer com o Aberto da Austrália em janeiro, após a saída da Sérvia da Copa Davis deste ano.





O nove vezes campeão do Aberto da Austrália termina sua temporada com uma derrota para a Croácia na fase de semifinal do torneio.





Mas apesar de mais um ano como o melhor tenista do mundo, é ainda incerto o que o sérvio fará em janeiro.





Djokovic se recusou a revelar se irá jogar em Melbourne depois que as questões continuam a surgir sobre seu status de vacinação. Novak Djokovic at Melbourne Park. Source: AAP "I am not going to give you an answer tonight. I know what you want to ask me. You will be informed. I cannot give you a date yet. Obviously the Australian Open is around the corner so you will know very soon. Merry Christmas."





Djokovic diz que vai tirar um tempo de folga com sua família do que chamou de um ano cansativo antes de pensar no futuro.





________________________________





E o presidente-executivo da AFL, Gillon McLachlan, levantou a possibilidade de quebrar o recorde de maior público em casa e fora de todos os tempos, quando Melbourne estrear na temporada do próximo ano.





Os "Demons" abrirão a temporada de 2022 com um confronto contra os "Bulldogs" para dar início a uma "festa do futebol" em março em Victoria.





Os fãs que esperaram tanto tempo por jogos ao vivo durante os confinamentos da COVID-19 neste ano estão sendo atraídos de volta aos estádios, com todos os 10 times vitorianos jogando em Melbourne na primeira rodada.