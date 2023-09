Notícias da Austrália e do Mundo | 1º de dezembro de 2021 | SBS Portuguese

Economia Australiana encolheu 1.9% no terceiro trimestre deste ano, entre julho e setembro. A justificativa foi o longo período de lockdown nos estados de Nova Gales do Sul, NSW, e Victoria. Mesmo assim, a economia do país no terceiro trimestre de 2021 ainda ficou 3.9% maior do que no mesmo período de 2020.







O secretário de saúde de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, divulgou na manhã de hoje mais um caso da variante ômicron no estado, o que eleva o total de casos da nova variante em NSW para seis, e para sete no país, com um caso no Território do Norte.







Segundo Hazzard, o homem infectado, na faixa dos 40 anos, está em isolamento na região oeste de Sydney. Ele chegou na quinta-feira da semana passada em um voo que partiu de Doha, no Qatar.







O sequenciamento genômico ainda está sendo realizado para verificar se ele está infectado pela variante ômicron, mas segundo o secretário de saúde, testes preliminares apontaram que é muito porvável que ele esteja infectado com a nova cepa.

Novos locais de exposição ao vírus estão sendo listados em Sydney à medida em que novos casos da variante ômicron são identificados.







Um dos casos confirmados da ômicron em Nova Gales do Sul passou pelo menos dois dias na comunidade durante o período infeccioso.







Foram registrados no estado 251 novos casos de transmissão local de COVID-19 nas últimas 24 horas, enquanto em Victoria foram registrados 1.179 novos casos e seis mortes de ontem para hoje.







Uma mulher que viajou para Hobart, na Tasmânia, na segunda-feira, testou positivo para COVID-19, mas ainda não se sabe a cepa que ela tem.















A polícia do Território do Norte capturou três pessoas que haviam escalado a cerca e escapado do complexo de quarentena de Howard Springs em Darwin.







Quando souberam da fuga, muitos policiais foram para a região onde fizeram buscas nos arredores do complex e encontraram os fugitivos. Complexo de quarentena de Howard Springs, em Darwin, de onde fugiram três pessoas hoje. Eles foram capturados poucas horas depois pela pela polícia do NT. Source: AAP Image/Glenn Campbell















O Gabinete Nacional, em reunião nessa terça-feira sobre como lidar com a nova variante da COVID-19 no país, chegou à conclusão de que deve usar a estratégia de supressão, e não de eliminação, para lidar com a ômicron, que chegou à Austrália.







O primeiro-ministro fez um apelo para que os líderes dos estados e territórios considerem suas respostas com relação às deciões de fechamento das suas divisas.







Os estudantes internacionais não gostaram nem um pouco da decisão do governo federal de adiar para 15 de dezembro a reabertura das fronteiras do país para portadores de vistos temporários, que estava originalmente planejada para acontecer hoje, dia primeiro de dezembro.







Um estudante tailandês que não quis se identificar por medo de ter seu visto impactado, disse à SBS em tailandês que o adiamento da reabertura das fronteiras custou a ele A$1.250 em tarifas aéreas e custos com acomodação.















A discussão sobre a legislação do governo de Victoria sobre a pandemia continua. O debate teve início ontem, terça-feira à tarde.







A expectativa é de que a legislação da pandemia de Victoria se torne lei depois de algumas mudanças feitas de última hora no projeto de lei para garantir o apoio de mais parlamentares. Eles estão discutindo agora cláusula por cláusula.







O projeto de lei de emenda de saúde pública e bem-estar de gestão da pandemia dá ao governador e ao secretário da saúde do estado o poder de declarar uma pandemia e impor restrições, e deve substituir o estado de emergência que expira no dia 15 de dezembro.

















No Brasil foram detectados os dois primeiros casos da variante ômicron da COVID-19. Um homem de 41 anos e uma mulher de 37 provenientes da África do Sul, que desembarcaram em São Paulo, no aeroporto internacional de Guarulhos, no dia 25 de novembro.







Eles tiveram resultado positivo dos exames PCR coletados no laboratório do hospital Albert Einstein no própria aeroporto, e estavam com sintomas leves na ocasião. Os resultados positivos para a variante ômicron foram confirmados nessa terça-feira pelo Instituto Adolfo Lutz.







O casal agora está em isolamento domiciliar e, segundo a secretaria estadual de saúde de São Paulo, eles e os familiares estão sob monitoramento da Vigilância estadual e municipal.

Portugal registra oficialmente até agora 13 casos da variante ôminus da COVID-19. O país entrou na lista vermelha da Suíça. Quem está em Portugal e vai para tem que apresentar teste negativo e fazer quarentena de 10 dias.







E a partir da meia-noite dessa terça-feira, quem chegar em Portugal de avião vai ter que apresnetar um test4e negativo de COVID-19 mesmo que esteja completamente vacinado. Aqueles que não apresentarem o teste terão que pagar multa entre 300 e 800 euros.















Outros destaques desta quarta-feira sobre a COVID-19:







Ômicron foi detectada na Holanda antes de ter sido registrada na África do Sul.

Europa debate obrigattoriedade da vacinação. Áustria vai exigir que população se vacina a partir de fevereiro de 2022. Grécia vai tornar vacina obrigatória para pessoas com mais de 60 anos.

Eslovênia vai banir vacina Janssen, da Johnson & Johnson, depois da morte de uma mulher jovem no país ter sido atribuída à vacina.

Segundo OMS, Europa pode registrar até 2 milhões de mortes por COVID-19 até março de 2022.

Governos dos EUA e da China declaram não haver ainda casos identificados da ômicron nos dois países.

Emirados Árabes já vacinaram 100% da população com a primeira dose e mais de 90% com as duas doses.

















O governo federal da Austrália está lançando uma investigação sobre as grandes empresas de tecnologia para avaliar os perigos para o bem-estar das pessoas.







O governo de Scott Morrison deve nomear o comitê de mídias sociais e segurança online para examinar as práticas e políticas das empresas.







O primeiro-ministro disse que a Austrália precisa enfrentar as grandes companhias digitais. O comitê vai dar início às audiências neste mês de dezembro, e o relatório final deve ficar pronto até 15 de fevereiro de 2022.







As empresas de tecnologia que serão convidadas a participar da investigação incluem Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.





















Mais notícias desta quarta-feira:







Presidente dos EUA, Joe Biden declara apoio e compaixão às vítimas e familiars do titroteio em uma escola dew Michigan. Adolescente de 15 anos foi o autor dos tiros que mataram três alunos e deixaram seis pessoas feridas. Ele foi detido e a arma apreendida.

A ilha caribenha de Barbados se desligou oficialmente da monarquia britânica e se tornou uma república independente. A governadora geral Sandra Mason assumiu a presidência do país.

União Europeia pede que China oferece provas concretas de que a tenista Peng Shuai está segura. Ela nunca mais foi vista em público após denunciar agressão sexual por parte de um ex-integrante do partido comunista chinês.

Matildas empatam com seleção feminine de futebol dos EUA por 1x1 em Newcastle na última partida amistosa antes da Copa da Ásia em janeiro.