Notícias da Austrália e do Mundo | 19 de abril de 2022 | SBS Portuguese

Pelo menos sete pessoas foram mortas perto da cidade de Lviv, após as forças aéreas russas realizarem ataques a um centro logístico do exército ucraniano e destruírem um grande número de armas estrangeiras armazenadas no local.





Esta cidade sofreu ataques esporádicos durante os últimos quase dois meses de combate, acabando por tornar-se um refúgio para os civis que fogem do conflito noutros pontos da Ucrânia.





Estes últimos ataques soam, assim, a uma tentativa intensificada de esmagar as defesas da Ucrânia antes de um ataque total ao leste.





Lviv também acabou por tornar-se um importante ponto de passagem para armas fornecidas pela NATO e combatentes estrangeiros que se juntam à causa ucraniana.





A Rússia criticou fortemente o crescente fluxo de armas ocidentais para a Ucrânia, em citações a alguns meios de comunicação russos aos quais disse que os envios destas armas indicam claramente o envolvimento direto do Ocidente na luta contra o seu governo.





Destaques:





Sete mortos e armas estrangeiras destruídas num centro logístico do exército ucraniano

Perto de cinco milhões de refugiados ucranianos fugiram do país desde o início da guerra

Putin afirma que as sanções ocidentais falharam

Taxas de juros podem subir na Austrália já no próximo mês

Nono dia de campanha eleitoral federal: Morrison está na Austrália Ocidental e Albanese em Queensland

Uma semana depois do erro de Albanese, Morrison também “engana-se” também

Primeiras três mortes por Covid-19 confirmadas por Xangai desde 2020

Cruzeiros regressam à Austrália

Morreu filho recém-nascido de Cristiano Ronaldo

AFL: vitória do Hawks

NRL: West Tigers ganham no 50º jogo de Hastings na liga

Perto de cinco milhões de refugiados ucranianos fugiram do país desde o início da guerra





Dezenas de refugiados ucranianos continuam a cruzar a fronteira para a Polónia, tentando fugir da guerra no seu país.





Os números mais recentes da agência de refugiados das Nações Unidas indicam que quase cinco milhões (mais precisamente 4.6 milhões) de pessoas fugiram da Ucrânia até agora, com 2.6 milhões delas a atravessarem a fronteira para a Polónia.





Liudmyla Kovalchuk fugiu da região de Kherson e comentou o seguinte a esse propósito:





"Desde o primeiro dia, desde o início da guerra, tudo passou pela nossa cidade - tanques, carros blindados de transporte de material. E ainda estamos sob ocupação. Viajámos 70 quilómetros em quatro horas, de Kherson a Mykolaiv. Quando finalmente vimos os nossos soldados, começámos a bater palmas e a chorar. Entretanto, chegámos a Lviv e hoje eles [tropas russas] bombardearam Lviv também, quatro vezes. Quando estávamos a sair da paragem do autocarro, o autocarro tremia com uma das explosões".





Refugiados ucranianos que entraram na Polónia, em Medyca, embarcaram nos comboios na estação ferroviária para chegar a outras cidades da Polónia. Source: AAP Image/Salvatore Laporta/ipa-agency.n











Putin afirma que as sanções ocidentais falharam







O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as sanções ocidentais falharam.





Putin referiu-se explicitamente às penalidades dirigidas aos oligarcas e bancos russos, dizendo que aqueles que impuseram as sanções sofreram consequências:

Agora podemos dizer com confiança que essa política [de sanções] dirigida à Rússia falhou. A estratégia económica de blitzkrieg não funcionou. Além disso, os próprios iniciadores não conseguiram safar-se das sanções. Estou a falar do crescimento da inflação e do desemprego bem como da dinâmica económica que tem vindo a piorar nos EUA e nos países europeus.

Taxas de juros podem subir na Austrália já no próximo mês





Os australianos podem ter oportunidade de saber, hoje [terça-feira, 19 de abril], se as taxas de juro irão subir ou não.





A ata da última reunião de política monetária do Banco Central deve ser divulgada durante o dia de hoje.





O banco central está em processo de definição da taxa de juro oficial, a qual não aumenta já desde novembro de 2010.





Pensa-se que poderá acontecer um aumento da taxa, a qual atualmente está nos 0.1 por cento, já no próximo mês, com os últimos dados de inflação a serem divulgados na próxima semana [dia 27 de abril].





O banco central pretende manter a inflação entre dois e três por cento ao longo do ciclo económico.

Nono dia de campanha eleitoral federal: Morrison está na Austrália Ocidental e Albanese em Queensland





Scott Morrison e Anthony Albanese continuam a fazer campanha em assentos marginais em lados opostos do país, hoje [19 de abril] que é o nono dia da campanha eleitoral federal.





O primeiro-ministro continuará sua viagem à Austrália Ocidental, enquanto o líder da oposição permanecerá em Queensland.





Há uma forte pressão sobre o Partido Labor para fazer melhor em Queensland, se é que quer tomar o poder.





Atualmente, detém apenas seis das trinta cadeiras da Câmara dos Deputados neste estado.





Morrison e Albanese terão o seu primeiro debate da campanha em Queensland, já amanhã à noite [quarta-feira, 20 de abril].





Hoje, o ministro da Agricultura, David Littleproud, defrontará a porta-voz da oposição nesta área, Julie Collins, num debate a acontecer no National Press Club em Canberra.





Entretanto, as listas eleitorais já fecharam antes da votação no dia 21 de maio.





Uma semana depois do erro de Albanese, Morrison “engana-se” também





O primeiro-ministro Scott Morrison assumiu que se ''enganou” ao declarar o pagamento do JobSeeker errado na campanha eleitoral federal.





Morrison mencionou o número semanal, em vez do diário:

Então, isso continua a ser combinado com os outros pagamentos que temos, aos quais as pessoas têm acesso, sejam eles um apoio de renda através do JobSeeker que, como você sabe, aumentámos de $40 por semana para $46 por semana desde a última eleição.

Mais tarde, ele foi convidado a esclarecer os comentários dos jornalistas:





Jornalista: "Sr. primeiro-ministro, você conhece a taxa do JobSeeker?"/Morrison: "$46 dólares por dia.”/Jornalista: “Sr. primeiro-ministro, você admite que (anteriormente) errou na taxa do JobSeeker?"/Morrison: "Oh, eu enganei-me, claro."





Isto ocorre precisamente uma semana após a confusão do líder da oposição, Anthony Albanese, sobre o desemprego e a taxa de juros.

Primeiras três mortes por Covid-19 confirmadas por Xangai desde 2020





As autoridades de Xangai confirmaram que as três mortes relatadas como sendo mortes por COVID-19 foram todas de idosos com condições de saúde subjacentes.





São as primeiras mortes relacionadas ao coronavírus anunciadas em Xangai desde 2020 - alegações essas que estão sob escrutínio.





A maioria das cidades mais ricas e mais povoadas da China, com cerca de 25 milhões de habitantes, está a entrar na sua terceira semana de confinamento, como parte da política de tolerância zero do país em relação ao vírus.





Mais de 300.000 infeções por COVID foram relatadas em Xangai desde que as restrições foram impostas no final de março de 2022.





Wu Qianyu é um dos inspetores da Comissão de Saúde da cidade e diz que aqueles que morreram tinham doenças subjacentes, incluindo diabetes e hipertensão:

Nenhum deles estava vacinado. A situação deles deteriorou-se depois de entrarem no hospital, e morreram apesar do esforço máximo para os salvar. A causa direta das suas mortes foi doença subjacente.

Xangai confirma primeiras três mortes por Covid-19 desde 2020 Source: CHINATOPIX, AP





Cruzeiros regressam à Austrália





Mais de dois anos depois da pandemia da COVID-19 ter desencadeado a proibição de cruzeiros na Austrália, o primeiro navio de cruzeiro viajou até Sydney.





O regresso dos cruzeiros à cidade foi recebido com elogios e mas também pedidos de cautela, com os ativistas a levantarem preocupações relativas à poluição das águas.





Kate Horrobin é membro da Campanha Stop Cruise Ship Pollution e diz que as pessoas não devem ser tão rápidas a celebrar o regresso dos mesmos à Austrália:

Reduzir as emissões tem que ser a prioridade para as linhas de cruzeiro. O que essas emissões fazem é produzir efeitos colaterais bem conhecidos, que incluem doenças respiratórias e problemas cardiovasculares.

Enquanto isso, o diretor-gerente da Cruise Line International Association, Joel Katz, disse à SBS News que a indústria está a trabalhar no sentido de se tornar mais sustentável:

A indústria já se comprometeu com uma posição neutra em relação às emissões de carbono até 2050, e também há metas provisórias de redução de carbono de 40% para 2030.

Os navios de cruzeiro foram proibidos no país desde que a morte de 28 passageiros estava ligada a um surto de coronavírus no Ruby Princess, em março de 2020.





(Em Nova Gales do Sul, Queensland e Victoria, todos os passageiros com idade superior a 12 anos devem estar totalmente vacinados para viajar nos cruzeiros, e é necessário um resultado negativo do teste antes da partida. A Austrália Ocidental e o Território do Norte estão a permitir que navios menores visitem e atraquem nos seus portos, enquanto a Tasmânia e a Austrália do Sul ainda estão na fase de revisão e aprovação dos seus planos nesta matéria).





Morreu filho recém-nascido de Cristiano Ronaldo





Morreu o filho do craque de futebol, o português Cristiano Ronaldo, atualmente a vestir a camisola do Manchester United.





A estrela do futebol mundial, de 37 anos, anunciou nas redes sociais que o seu filho, gémeo, morreu durante o parto.





A companheira de ´CR´, Georgina Rodriguez, deu à luz gémeos - um menino e uma menina, tendo sido o menino quem faleceu, para grande tristeza de toda a família e dos fãs da estrela global do futebol.





No seu comunicado, Ronaldo diz que só mesmo a sobrevivência da menina recém-nascida lhes dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez perdem um dos seus filhos gémeos recém-nascidos. Source: LUSA

AFL: vitória dos Hawks





Hawthorn derrotou Geelong por 12 pontos, neste clássico da segunda-feira de Páscoa entre os arquirivais da A-F-L no M-C-G.





Dylan Moore marcou quatro golos e Luke Breust teve uma participação crucial no final, com a liderança mudando quatro vezes no segundo tempo, antes dos Hawks vencerem por 14,8 (92) a 11,14 (80).





Jack Gunston marcou três golos no seu jogo número 200 ao serviço dos Hawthorn; enquanto Cats Tom Hawkins, Tyson Stengle e Jeremy Cameron acabaram por também marcar três golos cada um.





Isto dá ao Hawks uma vitória por três-dois no final da quinta jornada, empatando com Geelong, e a garantia entre os oito primeiros na competição. Jack Gunston marcou três golos pelos Hawks, no seu jogo número 200 Source: SBS

NRL: West Tigers ganham no 50º jogo de Hastings na liga





Os Wests Tigers derrotaram a equipa de Parramatta, vencendo por 21-20 sobre o Eels.





A apenas meros segundos para o final do jogo, foi Jackson Hastings quem acabou por sagra-se o homem da partida, chutando para o golo reivindicando a vitória da sua equipa.





Hastings disse à Fox Sports que está a celebrar o seu 50º jogo da N-R-L.





Jornalista: “Jackson, onde é que performance esteve escondida durante as últimas seis semanas?”/ Hastings: Boa pergunta. Acho que tive alguns vislumbres deste nível de qualidade. Eu sei, é difícil de acreditar. Mas de fato tivemos alguns vislumbres deste nosso desempenho. Mas vislumbres só não chegam na N-R-L. Você sabe, estamos a jogar contra os melhores jogadores do mundo, então, como você disse, olhámos bem para nós mesmos durante os treinos, e eu só sei que senti que estávamos no bom caminho. Eu senti uma tal calma, e um tal espírito de grupo que... hum, Luke Brooks, que performance."