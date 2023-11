Notícias da Austrália e do Mundo | 2 junho 2021 | SBS Portuguese

Moradores em Melbourne continuarão em confinamento por mais sete dias, enquanto as autoridades de saúde tentam rastrear os contatos dos infectados por uma variante do coronavírus que é "mais rápida e contagiosa do que jamais vimos antes".





O governador interino, James Merlino, anunciou a extensão do lockdown em Melbourne, mas disse que algumas restrições seriam atenuadas para o interior do estado de Victoria.





Seis novas infecções transmitidas localmente foram registradas na quarta-feira em pouco mais de 51 mil testes. O número total de casos ligados ao surto atual é agora de 60.

"Se deixarmos essa coisa seguir seu curso, ela explodirá", disse Merlino. "Temos que levar isso ao chão, porque se não o fizermos, as pessoas morrerão."





Os moradores da região metropolitana de Melbourne permanecerão conifnados até 23h59 de 10 de junho, com cinco exceções - para comprar suprimentos essenciais, para trabalhar senão for possível trabalhar de casa, para dar ou receber cuidados, para fazerem exercício e para serem vacinados.





Em Melbourne, a partir da meia-noite de 3 de junho, a restrição de viagens para atividades aprovadas será ampliada de cinco para 10 quilômetros - e os alunos do 11º e 12º anos retornarão ao aprendizado em sala de aula.





Ao mesmo tempo, as ordens de permanência em casa serão suspensas para Victoria regional. Os limites para aglomeração de pessoas permanecerão, no entanto, com grupos de até 10 pessoas com permissão para se encontrarem fora de casa.





Serviços de alimentação, entretenimento, varejo e religiosos também poderão ser abertos no inteiror do estado, mas esses locais serão obrigadas a confirmar que os clientes não são moradores de Melbourne.





"Também vimos exemplos anteriores de pessoas que deixaram Melbourne, quebraram as regras e levaram o vírus com elas", disse Merlino. "Não queremos que isso aconteça novamente, especialmente com essa variante."





