Notícias da Austrália e do Mundo | 20 de outubro de 2021 | SBS Portuguese

O partido Nacional ainda não se decidiu sobre apoiar ou não a meta do governo Scott Morrison de emissão zero de carbono até 2050.







A coligação ainda não apoiou uma proposta diante da ida do primeiro ministro à conferência do clima COP-26 em Glasgow.







O vice-líder do Nationals, David Littleproud, disse à ABC que o partido dele está sendo prático e maduro, trabalhando em um plano.







Ele disse que apoia a meta se for assegurado que os trabalhadores das minas de carvão mantenham seus empregos até 2040 enquanto a Austrália gradualmente fizer a transição para a nova tecnologia.

Mas o líder do Greens, Partido Verde, Adam Bandt, diz que a meta de zerar a emissão de carbono até 2050 não vai resolver a mudança climática.















O governo federal da Austrália reiterou a promessa de ajudar afegãos que trabalharam para as forças australianas a terem segurança depois das notícia de que um intérprete foi assassinado.







Um integrante do exército afegão que trabalhou para a Força de Defesa Australiana como intérprete teria sido executado, o que reforça o perigo do controle talibã.

O ministro da imigração australiano, Alex Hawke, disse que é uma situação terrível com muitos tentando fugir do país depois que 4.100 pessoas foram retiradas de lá em agosto após a tomada de Cabul pelos talibãs.







O ministro disse à ABC que não há um governo afegão reconhecido internacionalmente e que ele não faria comentários mais detalhados por questões de segurança, mas que a Austrália está ajudando mais pessoas a fugir do Afeganistão.







Victoria registrou 1.841 novos casos de transmissão local de COVID-19 e doze mortes de ontem para hoje.







O estado está diminuindo as restrições para Nova Gales do Sul, NSW. Pessoas totalmente vacinadas podem ir do estado vizinho para Victoria sem precisar fazer quarentena, mas precisam pedir a permissão de entrada.







Visitantes que não estiverem vacinados precisam da permissão, devem fazer isolamento, o teste de COVID em 72 horas da chegada ao estado e esperar pelo resultado.















O governo de Nova Gales do Sul, NSW, declarou que um rápido retorno seguro do turismo no estado é importante para recuperar o setor após as restrições em consequência da pandemia da COVID-19.







Mais de 92% da população elegível do estado tomou a primeira dose da vacina. Foram registrados 283 novos casos de transmissão local de COVID-19 e sete mortes no estado nas últimas 24 horas.

O governador de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, disse que a reabertura segura do estado é de grande importância para mostrar aos outros estados e territórios o sucesso dessa medida.







A partir de 1° de novembro, pessoas totalmente vacinadas que chegarem de outros países no estado não vão precisar fazer quarentena, mas aqueles que não estiverem vacinados ainda terão que fazer isolamento em hoteis.

















O Território da Capital Australiana, ACT, registrou 24 novos casos de trasnmissão local de COVID-19 de ontem para hoje.







17 deles tem relação com casos detectados anteriormente. Vinte pessoas estão hospitalizadas no território por complicações da COVID. Oito delas estão na UTI.







82% da população do ACT com 12 anos ou mais já está totalmente vacinada.















Em Queensland, moradores que ainda não tomaram a vacina contra COVID estão sendo orientados a fazê-lo o quanto antes para minimizar o risco de infecção quando o etado reabrir suas fronteiras.

A chefe de saúde do estado, Jeanette Young, está encorajando a população a tomar a primeira dose nos próximos dias para se preparar para retomar as viagens.







Ela disse que todos os moradores de Queensland serão expostos ao vírus e que por isso a vacinação é importante para que estejam protegidos.















A Austrália atingiu o índice de 70% da população com 16 anos ou mais totalmente vacinada. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo ministro da saúde, Greg Hunt.



Enquanto isso, autoridades de saúde, incluindo O médico-chefe da Austrália, Professor Paul Kelly, garantem que a variante Delta Plus da COVID-19 não gera preocupação.







A Delta Plus está circulando na Índia, Reino Unido, Portugal, Suíça, Japão, Nepal, Estados Unidos, Polônia, China e Rússia.







O Professor Paul Kelly disse que a Delta Plus não é uma variante de interesse e não é nova para pandemia, mas que as autoridades de saúde a estão monitorando de perto.















O governo russo está sugerindo uma semana de pausa no trabalho para a população com o objetivo de controlar o aumento no número de mortes por COVID-19 e o surgimento de novos casos de infectados.







Nessa terça-feira, mais de mil pessoas morreram em decorrência da COVID no país, o maior número desde o início da pandemia.







O governo já tinha anunciado um lockdown nacional, e agora o gabinete vai pedir que o presidente Vladimir Putin aprove a pausa de trabalho da população de uma semana.







A vice primeira-ministra Tatyana Golikova disse que o período para a semana de pausa no trabalho pode ser de 30 de outubro a 7 de novembro.

















Duas pessoas morreram, um jovem e seu pai, após um tiroteio nessa quarta-feira em Guildford, sudoeste de Sydney.







A polícia de Nova Gales do Sul atendeu a ocorrência de tiroteio na manhã de hoje, após moradores da região terem reportado que ouviram tiros no local.

Os policiais encontraram dois homens dentro de um carro. O filho estava morto e o pai foi levado gravemente ferido ao hospital, mas não resistiu.







A polícia investiga o crime e existe a possibilidade de que tenha sido motivado por uma briga de gangues entre duas famílias.







Um relatório sobre o consumo de drogas ilícitas na Austrália mostra um recorde na apreensão de substâncias transportadas no país no último ano fiscal.







O informe da Comissão de Inteligência Criminal da Austrália mostra que 38.5 toneladas de drogas ilícitas foram encontradas, um aumento de 45% por cento em um ano.







O valor estimado de mercado das drogas é de cerca de A$9.7 bilhões. As anfetaminas correspondem a 90% das drogas encontradas.

















Outras notícias da Austrália e do mundo:







Policiais e bombeiros dos EUA terão que se vacinar contra a COVID-19 ou aceitar fazer testes periódicos para manter seus trabalhos.

O governo dos EUA e o FBI tentam encontrar o grupo missionário sequestrado no Haiti formado por 17 pessoas, incluindo crianças e bebês. Os sequestradores pedem A$23 milhões para libertar o grupo.

Os governos federal e de Victoria vão exigir que tenistas estejam vacinados para o Australian Open 2022. A participação de Novak Djokovic é incerta já que ele não quer declarar seu status de vacinação.

Jogador australiano de basquete, Ben Simmons, foi impedido de jogar na abertura da temporada da NBA na Filadélfia por banimento do clube.