Notícias da Austrália e do Mundo | 22 de fevereiro de 2022 | SBS Portuguese

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que assinará um decreto reconhecendo a independência de duas regiões separatistas no leste da Ucrânia .





O reconhecimento destas duas áreas separatistas apoiadas pela Rússia (respetivamente, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk) poderá ser usado como desculpa para Moscovo enviar tropas, abertamente, para a Ucrânia.





Em declarações prestadas para uma cadeia televisiva, o presidente Putin descreveu a ex-nação soviética como uma colónia dos Estados Unidos com um regime fantoche.





Putin disse ainda que os neonazis estão em ascensão, os clãs oligárquicos são abundantes e que a Ucrânia foi inundada com armas ocidentais nos últimos meses. Além disso, Putin acrescentou:





" Considero necessário tomar uma decisão que já vai tarde - reconhecer imediatamente a independência e a soberania da República Popular de Donetsk e da República Popular de Luhansk. Estou a pedir à Assembleia Federal da Federação Russa que apoie esta decisão e, em seguida, retifique os tratados de amizade e assistência mútua com ambas as repúblicas. Esses dois documentos serão preparados e assinados no futuro imediato. E exigimos que aqueles que assumiram e mantêm o poder em Kiev cessem imediatamente a atividade de combate. Caso contrário, a responsabilidade de continuar o derramamento de sangue vai cair sobre os ombros do regime ucraniano ."





De notar que as Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk foram proclamadas em 2014, quando separatistas apoiados pela Rússia lutaram contra tropas ucranianas numa guerra civil que continua até hoje.











Os destaques do noticiário de hoje:





Ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin Source: China's Foreign Ministry





A China negou as alegações da Austrália de que um navio da marinha chinesa lançou um laser sobre uma aeronave militar australiana.





O Departamento de Defesa da Austrália disse que o incidente aconteceu na semana passada na costa norte da Austrália, e envolveu um navio chinês que alegadamente apontou um laser para o avião australiano num ato descrito como tendo " potencial para colocar vidas em risco ".





O primeiro-ministro Scott Morrison exigiu uma explicação para a situação, que disse ele ser um " ato de intimidação".





O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, disse que a acusação " não é verdadeira ", defende que o movimento do navio chinês como " navegação normal " e apela o seguinte:





“Apelamos para que a Austrália a respeite os direitos legítimos dos navios chineses nas águas relevantes de acordo com a lei internacional e páre de espalhar informações falsas e maliciosas contra a China."





As restrições Covid talvez devessem continuar por mais tempo, segundo a OzSage Source: E+





Epidemiologistas do grupo de cientistas OzSAGE alertam contra o fim de todas as restrições da COVID-19, dizendo que confiar apenas nas vacinas não será suficiente para proteger a comunidade contra as variantes futuras do vírus.





O grupo diz que as taxas de reinfeção e o impacto da COVID-19 nos indivíduos, a longo prazo, exigem um plano que mantenha o uso de máscaras, os códigos QR, os recursos adequados ao PCR e testes rápidos de antígeno.





A OzSAGE também quer que o governo de NSW deixe de criar dificuldades para aqueles que contraem COVID no trabalho e precisam de aceder à compensação dos trabalhadores, depois que uma emenda que foi aprovada na câmara baixa do parlamento no dia 24 de novembro do ano passado.





A epidemiologista Raina MacIntyre, da Universidade de New South Wales, diz que a COVID-19 continua a ser uma infeção grave, mesmo para as pessoas vacinadas:





"Há também muitas outras complicações de longo prazo da COVID para as quais há abundância de evidências de pesquisa recente, na literatura científica revista por pares, incluindo um artigo que saiu na revista Nature há apenas uma semana, que mostrou que dentro de um ano após a recuperação da doença aguda, duplica o risco de ataque cardíaco, AVC, insuficiência cardíaca e coágulos sanguíneos. Isso não é uma gripe ou constipação comum. Isso é um resultado de investigação muito sério."





Mark McGowan preocupado com a comunidade Aborígene e o risco desta contrair Covid-19 Source: AAP Image/Richard Wainwright





A polícia está a ajudar a impor o confinamento para a COVID-19 na comunidade Aborígene remota Mantamaru , também conhecido como Jameson, na Austrália Ocidental. A comunidade fica a algumas centenas de quilómetros da fronteira do Território do Norte com a Austrália do Sul e reportou dois casos positivos de COVID-19 durante o passado fim-de-semana.





Os dois casos positivos estão em quarentena e foram multados, depois de violarem as regras de fronteira do estado ao viajarem para o estado da Austrália do Sul por estradas secundárias.





O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, referiu que mais casos são prováveis, dizendo que também há preocupação de que o acesso à vacinação, e o número de vacinados na comunidade não seja tão alta quanto é desejável:





"Comunidades Aborígenes remotas são obviamente comunidades que nos preocupão. Temos vários planos para gerir a situação em caso de contágio do vírus. Basicamente, temos regras sobre quem pode entrar na região. E se houver contágio, basicamente confinamos as comunidades, exigindo que as pessoas fiquem de quarentena. E se alguém estiver muito doente, nós tratamos de tirar esses doentes e levá-los ao hospital."











Finalmente, regressam os comboios de Sydney Source: AAP Image/David Moir





Os serviços de comboios (inoperantes durante o dia de ontem) voltaram a funcionar hoje na área da Grande Sydney , embora as interrupções possam continuar ao longo da próxima quinzena.





A disputa industrial continua sem solução entre o governo de NSW e o sindicato dos trabalhadores de transporte (New South Wales branch of the Rail, Tram and Bus Union). O impasse resultou no cancelamento de comboios durante todo o dia de ontem, segunda-feira dia 21.





Uma reunião de resolução levada a cabo pela Comissão de Trabalho Justo continuará amanhã, quarta-feira dia 23, depois de não se chegar a um acordo ontem, segunda-feira dia 21.





A comunidade de passageiros de Sydney expressou a sua frustração à SBS News:





"Eu acho isto chocante.”; "Eu não tinha ideia de para onde estava indo. Cheguei atrasado para minhas aulas, sendo que ainda por cima sou novo na cidade. Foi assustador. Cheguei atrasado para o primeiro dia de universidade."; "Não é erro nosso. Não podem punir a comunidade que precisa de usar os transportes públicos todos os dias."





O ministro dos Transportes, David Elliot, garantiu que os serviços regressariam em todas as linhas da rede dos Comboios de Sydney (Sydney Trains) a partir das 5 da manhã de hoje, terça-feira dia 22, com comboios operarem a cada 30 minutos.











Graham Gene Potter - apanhado depois de 12 anos fugido da polícia australiana Source: AAP A polícia de Queensland diz que prendeu dos homens mais procurados da Austrália que se encontra fugido há 12 anos.





Potter é procurado desde que faltou à audiência no Tribunal de Magistrados de Melbourne, em fevereiro de 2010, onde era alvo de acusação de tentativa de assassinato.





A polícia diz ter agido com base nas informações que recebeu e acabou por encontrar Potter numa casa em Tablelands .





Detetives da Polícia de Victoria viajarão agora para Queensland, para levar a cabo a extradição do foragido.





Potter deve comparecer perante o Tribunal de Magistrados de Mareeba na terça-feira.





UK Prime Minister Boris Johnson. Source: PA Images/Getty Images





O Reino Unido prepara-se para retirar as últimas restrições domésticas da COVID-19.





A partir de quinta-feira, 24 de fevereiro, aqueles que testarem positivo para o coronavírus não precisarão mais autoisolar-se, nem pagar pelo período de quarentena, fazer o rastreamento de contatos próximos ou sequer cumprir os requisitos de testes diários.





O primeiro-ministro Boris Johnson fez o anúncio na Câmara dos Comuns, dizendo que agora existem níveis significativos de vacinação de reforço para a Inglaterra passar para um modelo de 'viver com COVID':





" É apenas porque os níveis de imunidade são tão altos e as mortes estão agora abaixo do esperado nesta época do ano, que podemos suspender essas restrições. E é apenas porque sabemos que o Ómicron é menos severo que os testes para a Ómicron na escala colossal que temos feito, e que é muito menos importante e muito menos valioso na prevenção de doenças graves."





O segredo do turismo na Austrália parece estar na restituição da confiança dos viajantes Source: The Image Bank RF





O Conselho de Exportação de Turismo da Austrália e o Fórum de Turismo e Transporte dizem que muito trabalho precisa ser feito para restituir a confiança dos viajantes , os quais estão confusos com as diferentes restrições de viagem em vários estados e a possibilidade do bloqueio rápido das fronteiras.





A Austrália reabriu a sua fronteira internacional nesta segunda-feira, pela primeira vez em quase dois anos, permitindo a entrada de viajantes duplamente vacinados. Embora a Austrália Ocidental permaneça fechada para viajantes interestaduais e internacionais até 3 de março.





A CEO do Fórum de Turismo e Transporte, Margy Osmond, diz que a falta de viajantes internacionais fez com que o setor de turismo perdesse $4 biliões por mês. Levará, portanto, algum tempo para que o setor se recupere:





" Levará um pouco de tempo para voltar à pré-pandemia e conseguirmos reconstruir a indústria. A questão está apenas na confiança em viajar. E acho que vamos ver, nos próximos meses, cada vez mais pessoas a usar agentes de viagens, apenas para se certificarem que tudo está a funcionar bem ."





Adolescentes australianas disputam olimpíadas de matemática na Europa Source: Mathematical Images - Pixabay.





Quatro estudantes australianas do ensino médio foram selecionadas para competir na Olimpíada Europeia de Matemática Feminina.





O evento é uma competição internacional de matemática para mulheres jovens, e este é o quinto ano em que a Austrália estará representada no torneio. O evento está marcado para a semana de 6 a 12 de abril.





As quatro jovens talentosas na matemática, são respetivamente: Grace Chang Yuan (aluna do ano 12 do Methodist Ladies' College, em Victoria), Iris Xu e Cloris Xu (gémeas do ano 10 da Baulkham Hills High School, em New South Wales), e Eunsu Choi (do ano 11 da Brisbane State High School, em Queensland).





Crystal Jin, do ano 11 da James Ruse Agricultural High School, foi selecionada como suplente da equipa.





A equipa foi escolhida e orientada pelo Australian Maths Trust e será apoiada durante todo o evento que acontecerá online.





Os últimos atletas da equipa olímpica australiana devem chegar à Austrália hoje , após o melhor resultado de sempre nos Jogos de Inverno, com quatro medalhas ganhas em Pequim (um ouro, duas pratas e um bronze).





As conquistas também incluíram os melhores resultados da Austrália nos desportos de luge, skeleton e bobsleigh, e o primeiro ouro feminino.