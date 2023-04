Notícias da Austrália e do Mundo | 25 de abril | SBS Portuguese

Os serviços do Anzac Day foram realizados hoje em toda a Austrália para homenagear as pessoas que serviram em conflitos passados e atuais.





Milhares de australianos se reuniram nos serviços do amanhecer e nas marchas na manhã desta terça-feira nas grandes cidades e interior do país, no 108º aniversário do desembarque dos soldados australianos e neozelandeses em Gallipoli, na Turquia, durante a Primeira Guerra Mundial.





No serviço do amanhecer do Australian War Memorial, o primeiro-ministro Anthony Albonese prestou homenagem a todos os que serviram ao país.





"Em todo o nosso país esta manhã, os australianos se reuniram em paz. Cidadãos livres de uma nação orgulhosa e livre. 108 anos depois que os primeiros Anzacs partiram em seus barcos, nós nos lembramos deles e de todos os que os seguiram. E refletimos sobre tudo o que foi possível graças ao sacrifício de gerações. Esperamos que as guerras um dia acabem, que a causa da paz prevaleça e que possamos parar de escrever nomes em memoriais".





Outros destaques de hoje:





- Ministro de assuntos dos veteranos disse que mais deve ser feito em apoio aos australianos que servem nos conflitos, quando voltam para casa.





- ONU anuncia que vai permanecer no Sudão, apesar de países estarem tirando seus cidadãos de lá, por causa do conflito que já dura dez dias.





- Países europeus da região do Mar do Norte se comprometem a aumentar produção de energia verde e falam em quatro vezes mais do que a produção atual.





- Joe Biden pede bom senso ao congresso nos EUA quanto às leis de segurança de armas diante do número crescente de tiroteios em massa no país.





- No Brasil, ministro interino do GSI diz que presidente Lula pede aceleração da renovação dos integrantes do órgão.





- Em Lisboa, o cantor, compositor e escritor brasileiro Chico Buarque recebe Prêmio Camões de Literatura com quatro anos de atraso e critica tratamento à cultura no governo anterior.