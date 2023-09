Notícias da Austrália e do Mundo | 25 Outubro 2020 | SBS em Português

Notícias da Austrália e do Mundo da Rádio SBS para este domingo, 25 de outubro de 2020





No Brasil, a Anvisa autoriza importação de 6 milhões de doses da CoronaVac: Vacina chinesa ainda está sendo testada pelo Instituto Butantan

Novo surto de Covid-19 ao norte de Melbourne preocupa e atrasa o relaxamento das restrições em Victoria

Portugal teve, este sábado, o pior dia de sempre em termos de novos casos de Covid-19

Pelé agradece cumprimentos pelos 80 anos de vida e diz que quer viver mais 80

Segundo noticiado pela Radioagencia nacional, todos os diretores da Anvisa foram favoráveis à liberação.





A decisão destaca que, na importação em caráter excepcional de produto sem registro, cabe ao importador, no caso, o Butantan, garantir a eficácia, segurança e qualidade do produto.





Além das doses que vão ser importadas da China, o Instituto Butantan também aguarda a autorização para importação do princípio ativo da vacina para começar a fabricar outras 40 milhões de doses da Coronavac.





Segundo o presidente do Butantan, Dimas Covas, está tudo pronto para o Brasil começar a produzir a vacina.





Mas sejam as doses importadas da China, sejam as que podem ser fabricadas no Brasil, por enquanto, o uso da Coronavac ainda não está autorizado.





Para isso, a vacina precisa ser registrada pela própria Anvisa, e isso só vai acontecer se for aprovada em todos os testes.





Covid-19: Portugal registra mais de 3 mil contágios por dia.





Sena Santos com a reportagem, desde Lisboa.





Portugal teve, este sábado, o pior dia de sempre em termos de novos casos de Covid-19, algo que já tinha acontecido na quinta-feira, quando Portugal ultrapassou a fasquia dos 3 mil contágios por dia .





Foram neste sábado confirmados 3669 novos casos, num total de 116.109 desde o início da pandemia.





Quase todos os valores mais altos de casos diários foram registados este mês que, não estando ainda no fim, contabiliza já mais infecções do que, por exemplo, o mês de Abril.





Os números deste sábado agravaram-se também no que diz respeito ao número de pessoas internadas: são agora 1455 pessoas hospitalizadas, das quais 221 em unidades de cuidados intensivos.





O aumento de infeções é forte: nas últimas semanas na região Norte de Portugal e já levou o Governo a tomar medidas, aprovando uma resolução que entrou em vigor na quinta-feira e que impõe o dever de permanência no domicílio a três concelhos do país onde a pandemia mais cresce: Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.





Há também concelhos com muitos infetados na região de Lisboa, como Loures, Sintra, Cascais ou Vila Franca de Xira, todos com incidência acima dos 200 casos.





O governo português decidiu proibir a circulação entre concelhos no período entre 30 de outubro e 3 de novembro, por incluir um feriado e o dia de homenagem aos mortos em que, por tradição, as pessoas se deslocam muito.





Portugal segue a enfrentar a segunda vaga da Covid.





Foco infeccioso leva Melbourne a fazer "pausa cautelosa" no relaxamento de restrições do Covid-19





O governo do estado de Victoria decidiu esperar o resultado de uma série de testes de coronavírus antes de fazer o seu anúncio hoje, que seria de diminuir as restrições da pandemia no estado e em Melbourne.





O governador de Victoria, Daniel Andrews, deveria fazer o anúncio hoje, mas agora está esperando o resu;ltado destes testes, após 7 novos casos terem sido registrados nas últimas 24 horas, nos bairros ao norte da cidade, ligados a duas escolas, que foram fechadas:





"This is not anything other than a cautious pause to wait to get that important information, to get the results of those tests, just to rule out whether there are, there is more virus there than we think.





Ultimately if we can link these cases together, if we can link different outbreaks, then we can have confidence that we've contained it and we can move forward."





No interior do estado de Victoria, academias de ginástica cobertas, locais de treinamento em ginásios e esporte em geral em áreas cobertas foram liberados para jovens de até 18 anos de idade e encontros religiosos podem reunir mais gente.

O ministro federal da Saúde, Greg Hunt, sinalizou que a Austrália está entrando num período de esperança, após um ano difícil por causa da pandemia.





Foram registrados ao todo 27.000 casos de COVID-19 e 905 mortes na Austrália, e o foco do governo agora é a reabertura das divisas dentro do país, se possível, para o Natal.





O ministro Greg Hunt disse que ninguém morreu de Covid-19 no país no último dia, mas o quadro mundial da doença é muito preocupante, com os países enfrentando muitos desafios:





"Outside of Australia, the world is facing enormous challenges.





Inside of Australia, the bubble that we have created, the work of our medical professionals, the work of our community, the work of all Australians should give us an immense sense of hope.





We can do this. We can continue to work our way through this."





O número de desempregados no Brasil aumentou de 10 milhões em maio para 13 milhões e meio em setembro, o que representa uma alta de 33% em cinco meses de pandemia





Reportagem da Radioagência Nacional.





Pelé postou ontem um vídeo nas mídias sociais agradecendo aos cumprimentos que recebeu de atletas e treinadores de todo mundo.





Ele comemorou 80 anos de vida na sexta-feira e avisou que quer sentir este carinho daqui a 80 anos





Luciano Borges, desde São Paulo, conta mais.





A polícia de Victoria, em meio às restrições da pandemia, elogiou o comportamento dos torcedores no bairro de Richmond após a vitória do seu time sobre o Geelong na grande final da AFL, ontem à noite, disputada em Brisbane, entre equipes do estado de Victoria.





Somente uma pessoa foi presa.





12 pessoas foram multadas em Melbourne por fazer festa privada em casa enquanto que em todo o estado de Victoria, 42 multas foram dadas por violações das normas de saúde.





Em outras ocasiões, as ruas dos bairros eram tomadas pelos torcedores, mas agora, em muitas casos havia mais policiais do que torcedores nas ruas.





