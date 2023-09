Notícias da Austrália e do Mundo | 4 de setembro | SBS Portuguese

O ministro federal da Agricultura, Murray Watt, anunciou que está tudo certo para que 40 mil trabalhadores da região do Pacífico venham para a Austrália preencher as vagas no mercado de trabalho.





O governo também aumentou um aumento no limite anual do número de imigrantes que entram no país adicionando 35 mil vagas.





O limite era 160 mil e agora será 190 mil vagas por ano.





A Austrália também vai criar um grupo de trabalho composto por representantes do setor agrícola, sindicatos e governo, e aumentar o número de vagas gratuitas para cursos profissionalizantes do TAFE.





Murray Watt disse à Sky News que muitas das mudanças nas quais o governo está trabalhando trão grandes benefícios, em particular para as cidades do interior do país.





"Além dos que já estão aqui, as estimativas atuais são de que existem cerca de 40 mil trabalhadores das Ilhas do Pacífico que estão com vistos aprovados e prontos para virem para a Austrália. Então, queremos trazer o maior número possível o mais rápido possível. Já nos comprometemos a aumentar o limite de imigração, seja para todo o país ou para a Austrália regional. Estamos também acelerando o processamento de vistos para pessoas que ainda aguardam a aprovação de seus vistos ".





Enquanto isso, há relatos da mídia australiana de que o governo também planeja permitir que estudantes internacionais em alguns cursos específicos permaneçam no país para trabalhar na área por até quatro anos, um aumento no limite atual de dois anos.





O canal 9 de televisão disse que o governo deve anunciar em outubro quais cursos serão selecionados, mas enfermagem, engenharia e informática estão entre os que estão sendo considerados em primeiro lugar.





