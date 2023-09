Novo governo português estreia-se com medidas contra o disparo do custo de vida

Chegaram ao fim os quase quatro meses de espera pelo novo governo de Portugal em consequência da realização de eleições antecipadas, decorrentes da rotura entre os partidos mais à esquerda (Bloco e PCP) e o Partido Socialista.





O PS e o líder António Costa saíram reforçados das eleições em que passaram de maioria relativa para absoluta.





A apresentação, no final da semana, do programa do novo governo (pela primeira vez em Portugal paritário, 8 ministros e 8 ministras) foi dominada pelo anúncio de medidas de emergência para contrariar a cascata de impactos sócio-económicos, com aumento do custo de vida, decorrentes da guerra que a Rússia está a desencadear na Ucrânia.





O primeiro-ministro António Costa abriu a discussão do programa do novo governo de Portugal, suportado no parlamento por ampla maioria absoluta do Partidob Socialista (120 dos 230 deputados) com o anúncio dessas medidas de emergência para enfrentar o novo e crítico problema que disparou nas últimas 6 semanas, o “brutal aumento do custo de vida”, ou seja, para medidas para fazer face à inflação, à crise da energia e à rutura das cadeias de abastecimento.





Primeiro pacote - as medidas para compensar o aumento do preço dos combustíveis:

Para os combustíveis, e enquanto não recebemos uma resposta ao nosso pedido por parte da Comissão Europeia, avançaremos com uma redução de ISP (imposto sobre Produtos Petrolíferos) equivalente à redução do IVA para 13%, manteremos mecanismos de compensação dos aumentos de receita fiscal e alargaremos a suspensão do aumento da taxa de carbono até 31 de Dezembro

Perante os deputados, o primeiro-ministro contabilizou a recuperação de poder de compra que estas medidas permitem:

Traduzem-se numa redução de 52% do acréscimo do preço do gasóleo e de 74% do preço da gasolina, registados desde Outubro de 2021

Costa também destacou as medidas para a agricultura, onde será adotada uma isenção temporária do IVA sobre as rações e fertilizantes, e para outra área, “transversal à vida em sociedade”, que é o preço da energia.





A todas as famílias titulares de prestações sociais mínimas, são ampliadas as medidas de apoio ao preço do cabaz alimentar e das botijas de gás.





Estas medidas de emergência foram o destaque dos dois dias de debate no parlamento do programa do novo governo de Portugal. Saiba mais aqui .