O voto dos jogadores brasileiros pode mudar a opinião dos eleitores?

By Luciano Borges

Neste domingo, dia 30 de outubro, os brasileiros vão definir quem será o presidente da República no mandato 2023/2026. De um lado, o direitista Jair Bolsonoro tenta a reeleição. De outro, na centro-esquerda, está Luis Inácio Lula da Sila (que tenta voltar ao cargo que ocupou entre 2003 e 2011).





A disputa está acirrada, os ânimos andam exaltados e existe até uma guerra "suja" na busca de votos. E desde o primeiro turno, atletas e jogadores de futebol na ativa ou já aposentados, têm declarado apoio em um dos candidatos.





A manifestação mais recente e em âmbito mundial foi feita pelo ex-jogador Raí. Durante a entrega da Bola de Ouro, na França, ele falou do irmão Sócrates (já falecido) e fez o gesto usado por apoiadores de Lula.





Neymar já tornou público seu voto em Bolsonaro. Protagonista na Seleção Brasileira, o jogador do PSG manifestou seu voto com dancinha no TikTok.





Críticos à postura do Neymar lembraram que ele teria motivos pessoais para o apoio. Neymar recorreu ao presidente Bolsonaro por causa de uma dívida com a Receita Federal. Ele também responde a processo na Espanha, onde é acusado de fraude e corrupção envolvendo sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2013.





A lista de jogadores que já falaram em quem vão votar é grande. Mas no meio do tiroteio, os jogadores da seleção brasileira têm mantido silêncio. Ele só foi quebrado por Neymar.