Pepe tem o mundial em risco a menos de um mês da estreia lusa na prova

Central e capitão do FC Porto demora a recuperar de lesão no joelho e o seu treinador, Sérgio Conceição, alimenta a dúvida sobre a recuperação do luso-brasileiro – internacional por Portugal – a tempo de jogar o torneio FIFA do Qatar.





O Correspondente da Rádio SBS em Lisboa, Rui Viegas, apresenta-nos as declarações do .





Neste boletim semanal, também o regresso de Cristiano Ronaldo, após castigo do United.





Ou a “futurologia”, que coloca Portugal na final do Campeonato do Mundo, perante a Argentina.