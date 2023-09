Política e futebol: Deputados criam grupo para monitorar seleção até a Copa

A ideia foi o deputado federal José Rocha (União/Bahia). Ele já foi presidente de clube, o Vitória de Salvador. E diz que sua preocupação é levantar as dificuldades do futebol brasileiro no ano em que haverá eleição para presidente do mundial de futebol.





Rocha nega que o grupo vá ver de perto os treinos da seleção na Europa e depois no Catar.





No texto do requerimento, usou como justificativa para a criação do grupo de trabalho "a baixa na imagem da Seleção Brasileira" atualmente.





"O futebol brasileiro vive uma conjuntura delicada no cenário mundial: desde a conquista do pentacampeonato em 2002, o Brasil não chega a uma semifinal da Copa do Mundo. Exceção feita apenas na edição de 2014, em que fomos o país sede e fomos eliminados de forma vexatória pela Alemanha," ponderou o parlamentar no requerimento.





Este é mais episódio da "história de amor" entre política e seleção brasileira de futebol.