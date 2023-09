Por um dia, todos na campanha eleitoral portuguesa com o comunista Jerónimo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, sofreu um acidente isquémico transitório (AIT) ou um acidente vascular cerebral (AVC) que obrigam agora a uma cirurgia urgente para evitar repetição com maior gravidade. Segundo o comunicado do Partido Comunista, na origem do episódio agudo está uma estenose carotídea (da carótida interna esquerda) anteriormente diagnosticada em exames e que requer agora uma “intervenção cirúrgica urgente”. Ou seja, o aperto na artéria que leva o sangue do coração para o cérebro agravou-se e impõe cirurgia imediata.





Os sintomas mais comuns de uma estenose da carótida interna à esquerda são o adormecimento e a perda de força dos membros inferiores do lado direito, a alteração da fala, a perda momentânea da visão ou a comummente dita boca ao lado. Na origem do aperto na artéria carótida interna – a externa leva o sangue do coração para o pescoço, a face e o couro cabeludo – estão fatores de risco como a idade, hábitos tabágicos crónicos, gordura no sangue ou diabetes.





Jerónimo de Sousa foi operado na quarta-feira. Sem contratempos, poderá ter alta nas 48 horas seguintes mas é incerto que possa voltar à campanha para as eleições do dia 30.





Com o líder fora do terreno, a direção do PC já escolheu 2 substitutos para conduzir a campanha: João Oliveira e João Ferreira, recisamente os dois nomes sempre apontados como prováveis candidatos à sucessão do veterano secretário geral Jerónimo de Sousa.