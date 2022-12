Portugal alagado: Lisboa, Setúbal e Portalegre são as zonas mais caóticas nas últimas 48h

A chuva tem caído intensa e persistentemente em Portugal nos dois últimos dias, provocando problemas sérios e totalmente imprevisíveis.





As últimas 48 horas têm sido um verdadeiro pesadelo para centenas de família e comerciantes.





Só na madrugada passada o temporal causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas principalmente nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.



Na centro e arredores da cidade de Lisboa a intempérie obrigou a fechar o trânsito nos acessos à cidade. As autoridades estão a apelar às pessoas que permaneçam em casa o mais possível.





Paradas estão já as escolas, muitas empresas e todos os transportes públicos. As pessoas das zonas mais afetadas aguardam novas diretrizes para regressarem às suas vidas normais o mais possível, e o quanto antes. Mas a chuva teima em não parar.





A Câmara Municipal de Loures, no distrito de Lisboa, por exemplo, atualizou os números decorrentes do mau tempo relativamente ao dia de ontem para “mais de 160 ocorrências” e “cerca de 440 operacionais” no terreno, segundo informa a página de Facebook do município.



Só nesta zona, já se contam também “12 desalojados, que estão a ser acompanhados por técnicos da Câmara Municipal”, informa a mesma fonte.



As maiores inundações nesta autarquia, uma das mais afetadas até agora, ocorreram em zonas mais vulneráveis, como sejam a Baixa de Loures, a Flamenga e a Ponte de Frielas.





Entretanto, Fanhões, Lousa e Unhos sofreram substanciais quedas de terras, taludes e muros de contenção, que "ocorreram sobretudo em áreas mais isoladas, com poucas habitações, com consequências ao nível da interdição de vias", segundo informa a principal agência noticiosa portuguesa - Lusa.



A Lusa dá a saber ainda que no distrito de Santarém, a chuva fez com que os caudais do rio Tejo aumentassem descontroladamente, obrigando a Comissão Distrital de Proteção Civil a acionar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo. Nesta bacia hidrográfica e na do Douro foi ativado o alerta amarelo.