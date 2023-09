Quaden Bayles: de menino Aborígene vítima de bullying a estrela de Hollywood

Quaden Bayles ficou famoso há dois anos atrás, pelas razões mais tristes.





O menino Aborígene do povo Murri, agora com onze anos, travou uma constante e longa luta com a sua escola em Queensland, por sofrer de bullying extremo anos a fio.





Quaden nasceu com acondroplasia – um tipo de nanismo - e sofreu tanto, e por tanto tempo, de bullying na sua escola que a sua mãe, Yarraka, em completo desespero, publicou no Youtube um vídeo do seu filho com este, no seu limite, a ameaçar cometer suicídio.





O vídeo tornou-se viral e só na sequência disso é que a situação foi, finalmente, olhada com a seriedade e urgência adequadas por parte das autoridades educacionais australianas.





A boa notícia é que, em 2021, Quaden conseguiu, finalmente, um outro nível de fama – desta vez por razões bem mais felizes.





O menino Murri foi convidado a fazer parte do elenco da produção do universo fantástico do filme recém-lançado ´Three Thousand Years of Longing´, filmado na Turquia, com o ator Idris Elba como protagonista, e produzido pelo lendário cineasta australiano, George Miller.





A experiência correu tão bem que Quaden está agora a viver uma aventura ainda mais incrível.





O jovem Aborígene acaba de ser convidado para o mais recente blockbuster - Mad Max.



O diretor de Mad Max, Happy Feet e Babe – George Miller - disse que Quaden fez um trabalho tão bom no set que ele resolveu convidá-lo outra vez, agora para desempenhar um pequeno papel no spin-off de Mad Max, “Furiosa”, que está atualmente em produção.





“Foi bom para nós e foi bom para ele”, disse Miller ao Sydney Morning Herald.





Miller, como muitos em todo o mundo, foi impactado pelo vídeo viral de 2020 postado pela mãe de Quaden, Yarraka, que mostrou o seu filho muito deprimido após mais um dos muitos incidentes de bullying do qual foi vítima por parte de outras crianças da sua escola em Brisbane.





O vídeo de Quaden e Yarraka desencadeou uma manifestação internacional de apoio que incluiu uma campanha GoFundMe criada pelo comediante americano Brad Williams (também ele com uma condição de nanismo), que arrecadou mais de 700 mil dólares para Quaden e a sua família – os quais doaram a maioria deste dinheiro a seis instituições de caridade sem fins lucrativos focadas na luta anti-bullying e cura da depressão que daí advém.





Yarraka Bayles descreveu o seu filho como muito orgulhoso, dizendo que o menino Murri é o garoto mais forte, inteligente e engraçado que ela já conheceu.



E parece que a equipa do novo filme da saga Mad Max sente o mesmo. E aí está Quaden a sair do ambiente discriminatório e violento da sua antiga escola diretamente para o estrelado de Hollywood.