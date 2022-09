“Queensland é o estado onde mais cresce a comunidade brasileira”, afirma embaixador do Brasil na Austrália

O Censo de 2021 da Austrália mostrou que a comunidade brasileira no país teve um aumento considerável nos últimos cinco anos. De 27.630 pessoas em 2016 para 46.720 em 2021.





Em entrevista concedida à SBS em Português, o embaixador do Brasil na Austrália, Mauricio Carvalho Lyrio, analisa os números do Censo australiano de 2021 relativos à comunidade brasileira, fala sobre o perfil dos brasileiros que vivem no país, sobre as ações da embaixada e do consulado-geral voltadas à comunidade, e sobre as eleições presidenciais do Brasil que se aproximam, com mais de 15 mil eleitores aptos a votar na Austrália.





Aumento do número de brasileiros na Austrália





Ao falar do crescimento da comunidade brasileira na Austrália, o embaixador ressalta que o aumento foi expressivo mas que poderia ter sido ainda maior, não fosse a COVID-19.





“O número de brasileiros quase dobrou, e isso apesar da pandemia. Houve uma interrupção no fluxo de brasileiros no final de 2020 e também em 2021. Do contrário, poderíamos ser ainda mais brasileiros na Austrália atualmente”.



Quanto aos motivos para o aumento no número de brasileiros na Austrália, Mauricio Carvalho Lyrio atribui “ao fato de que os brasileiros tem uma imagem muito positiva da Austrália e vem pra cá principalmente na condição de estudantes, mas também para trabalhar e conhecer o país.”



Quando analisada a idade dos brasileiros que vivem na Austrália, os dados do Censo 2021 apontam uma comunidade predominantemente jovem, com a maioria das pessoas na faixa etária dos 30 aos 39 anos: 21.500 dos 46.700 brasileiros vivendo na país.





Ao falar do perfil jovem de brasileiros na Austrália, o embaixador explica que muitas das pessoas que estão no país com visto de estudos escolhem a Austrália pela possibilidade de trabalhar enquanto se estuda no país. “Isso não é comum em outros países de língua inglesa, então se torna um atrativo”.





“Essa juventude do fluxo de brasileiros pra cá tem a ver também com o fato de que o fluxo é recente. Eu diria que os brasileiros ‘despertaram’ para a Austrália nos últimos dez anos. Em meados dos anos 1990 nós não tínhamos mais de 3.500 brasileiros na Austrália. Agora somos quase 50 mil”, explica o embaixador.



E conclui: “Houve um salto muito significativo nos últimos anos, principalmente de jovens em busca de oportunidades aqui (Austrália), seja de estudos, seja de trabalho. Isso explica o grande percentual de brasileiros nessa faixa etária na Austrália”.





Brasileiros com cidadania australiana





Do total de brasileiros na Austrália, os dados do Censo de 2021 revelam que 14.785 são cidadãos australianos e 31.806 não são cidadãos. Sobre o caminho para a cidadania australiana, objetivo de grande parte dos brasileiros que vem para o país, Mauricio Carvalho Lyrio alerta que não é um caminho fácil.





“É possível a obtenção da cidadania australiana mas não é um processo fácil. Eu converso com os brasileiros nas diferentes cidades na Austrália e ouço que (o processo para a cidadania) é muito difícil pois toma muitos anos e nem sempre se concretiza.”



“Eu diria então que não é difícil vir para a Austrália usufruindo de um visto temporário como o de estudos ou até mesmo o de trabalho e férias (work and holiday) que passou a valer recentemente para os brasileiros, mas a obtenção da residência permanente e da cidadania já é um processo um pouco mais complicado”, enfatiza o embaixador.



Maioria dos brasileiros em NSW e Queensland





Os dados do Censo 2021 também mostram que a grande maioria dos falantes da língua portuguesa que vivem na Austrália estão em Nova Gales do Sul (30.258), seguido de Queensland (14.958), Victoria (9.214), Austrália Ocidental (8.219), Austrália do Sul (2.672), Território da Capital Australiana (948), Território do Norte (606) e Tasmânia (474).





Apesar de Victoria ser o segundo estado mais populoso do país, há mais brasileiros em Queensland do que no estado do sul. Sobre isso, Mauricio Carvalho Lyrio diz que esteve recentemente em Brisbane, capital de Queensland.



A cidade de Gold Coast, em Queensland, é um dos principais destinos de brasileiros na Austrália. Source: AAP / JONO SEARLE “Pude perceber que realmente a comunidade brasileira começa a ser muito expressiva tanto em Brisbane como em Gold Coast. Acredito que um dos motivos seja a semelhança de clima com cidades e regiões do Brasil mais quentes, e tem também a presença das praias que é um fator de atração particular para os brasileiros”.





“Olhando para os números do Censo e as avaliações que a gente tem feito na embaixada e no consulado-geral, Queensland é de fato o estado onde mais cresce a comunidade brasileira. A comunidade praticamente dobrou no estado, de 2016 a 2021”, afirma o embaixador.



“Outras regiões também estão crescendo rápido, como Adelaide, na Austrália do Sul, e Perth, na Austrália Ocidental, por exemplo. Pelo que a gente tem escutado das demandas de vistos novos de brasileiros para virem à Austrália, esse fluxo tende a aumentar”.





Desde que chegou na Austrália, em setembro de 2021, uma das ações do embaixador que mais repercutiram foi a assinatura, em março deste ano, do acordo recíproco entre Brasil e Austrália para o visto Work and Holiday subclass 462 (de trabalho e férias), que já era “desejado” há muitos anos por jovens brasileiros que queriam vir para a Austrália em condições diferentes do visto de turismo ou de estudos.





Combate à violência doméstica e ensino de português nas escolas





Ao fazer um balanço de um ano à frente da embaixada do Brasil na Austrália, Mauricio Carvalho Lyrio reforça o que já disse em entrevistas anteriores à SBS em Português, de que sua prioridade é o apoio à comunidade brasileira.





“Eu consegui visitar as principais cidades onde temos uma comunidade brasileiras expressiva. Fui a Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, e tenho contato com os brasileiros em Camberra. Tenho conversado muito com as autoridades municipais, estaduais e federais para tentar garantir que os brasileiros tenham as melhores condições possíveis aqui na Austrália”.





O embaixador exemplifica as ações que tem feito: “Em Brisbane, me reuni com representantes da secretaria de educação para tratar, entre outros temas, do oferecimento da língua portuguesa no currículo das escolas de Queensland, já que há uma comunidade brasileira expressiva lá e muitos filhos de brasileiros gostariam de manter o português ao menos como língua de herança”.



“Também temos buscado com os governos municipais e estaduais o apoio psicológico a brasileiros a custo razoável e em português”, destaca Mauricio Carvalho Lyrio.





Segundo o embaixador, a embaixada e o consulado-geral, com o auxílio dos cônsules-honorários e líderes comunitários nos estados, estão fazendo um mapeamento das necessidades dos brasileiros na Austrália.





“Estamos compilando as demandas das comunidades brasileiras ao redor do país para que a gente possa, como embaixada e consulado-geral, transmitir aos diversos níveis de governo, os interesses dos brasileiros e ver que medidas podem ser atendidas”.



Mauricio Carvalho Lyrio destaca que outro tema crucial ao qual a embaixada deve dar atenção é a violência doméstica. “A gente sabe que muitas brasileiras são vítimas de violência doméstica na Austrália. Nesse sentido temos conversado com os governos locais para que sejam disponibilizadas e divulgadas informações às vítimas em português”.



“Nesse sentido a SBS faz um serviço extraordinário. Eu prezo muito o programa e o canal da SBS em português porque é um dos canais pelos quais os brasileiros se informam aqui na Austrália”.





Eleições presidenciais do Brasil na Austrália





O embaixador conta que o número de eleitores subiu de 13 mil nas eleições de 2018 para 15.390 em 2022, o que ele considera um número muito expressivo.





Ele reforça alguns fatores importantes aos quais os eleitores devem se atentar, como os documentos a serem levados no dia da votação: identidade brasileira com foto (carteira de identidade (RG), passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação) e, se possível, o título de eleitor ou o número do título (não-obrigatório).





Mauricio Carvalho Lyrio também lembra que é importante se atentar ao horário de votação (8h às 17h, horário local de cada cidade).



Brasileiros que não puderem votar devem justificar a ausência nas urnas. "Isso pode ser feito no mesmo dia pelo aplicativo e-Título ou em até 60 dias depois do dia de votação pelo site do TSE ."





O embaixador sugere que, para saber qual é o local exato de votação em cada uma das cinco cidades australianas onde haverá urnas eletrônicas (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Camberra), os eleitores consultem as páginas e redes sociais da embaixada e do consulado-geral .





Endereços dos locais de votação na Austrália para as eleições presidenciais do Brasil de 2022:





Sydney : Sede do consulado (45 Clarence Street, Sydney NSW 2000)





Brisbane : Kedron-Wavell Services Club (21 Kittyhawk Dr, Chermside QLD 4032)





Camberra : Embaixada em Camberra (19 Forster Crescent, Yarralumla, 2600 ACT)





Melbourne : Boyd Community Hub (207 City Rd, Southbank, 3006 VIC)





Perth : North Perth Town Hall (24 View Street, North Perth, 6006 WA)





“É muito importante que as pessoas consultem o seu status para saber se o pedido de transferência do título foi finalizado. A maioria das pessoas que fez o processo obteve a transferência”, ressalta o embaixador.





Sobre o que é permitido ou não no dia da votação na Austrália, Mauricio Carvalho Lyrio lembra que “o que se aplica na votação no Brasil, se aplica aqui (na Austrália), como por exemplo, não se pode entrar na cabine de votação com o celular. Isso foi definido pelo TSE na última eleição. As normas que se aplicam aos eleitores brasileiros em território brasileiro se aplicam também aqui na Austrália”.



Segundo determinação do TSE, no dia da votação, o eleitor pode manifestar a convicção político-ideológica de forma individual e silenciosa. Isso significa que é permitido o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.





É proibido promover aglomerações com pessoas uniformizadas ou portando quaisquer insígnias que identifiquem candidata ou candidato, partido, coligação ou federação.





É proibido abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar, ou ainda distribuir brindes ou camisetas, sob pena de cometer o crime de boca de urna.





Também é proibido levar para a cabine de votação aparelho de celular, walkie-talkie, radiotransmissores ou outros equipamentos de telecomunicação, além de câmera fotográfica, filmadoras ou qualquer outro objeto que possa comprometer o sigilo do voto. Se a eleitora ou o eleitor for flagrado usando algum desses equipamentos na cabine de votação, incorrerá em crime eleitoral.





Para finalizar, o embaixador diz que espera que todos que estão registrados vão votar. "É um momento crucial. É fundamental que quem está apto a votar, vote no dia das eleições. É o exercício do nosso direito e dever cívico. Votar para escolher os nossos governantes. É um dos fundamentos da nossa democracia”.



