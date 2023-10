Universidade de Western Australia abre mestrado em tradução em Língua Portuguesa

A Universidade de Western Australia é a mais recente instituição de ensino do país a anunciar a criação de um curso de mestrado em Tradução em Língua Portuguesa, com início agora em 2024. As inscrições para candidaturas estarão abertas ainda em outubro.





O curso tem o aval da National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI), a autoridade australiana do ramo, e permitirá que os formados no curso tenham credenciais de tradução reconhecidas internacionalmente.





Nesta áudio-reportagem, conversamos com a coordenadora dos cursos de mestrado em tradução da UWA, Anna Gadd.



Anna Gadd, coordenadora dos cursos de mestrado da Universidade de Western Australia. Segundo ela, a inclusão da língua portuguesa na grade da universidade se dá por ser uma das línguas com mais pedidos em plataformas de tradução free-lance. Ela faz um raio-X do que o curso pretende ser, e também conta as opções que o curso oferece.





De acordo com o último censo australiano, realizado em 2021, o número de falantes de português no país passou de 43 mil para 67 mil em cinco anos - aumento de mais de 55%. E a tendência é que siga em crescimento, tanto que a UWA não é a primeira universidade do país a ter nossa língua em seu mestrado de tradução. Ao menos a Universidade de New South Wales também tem esta opção.





Conversamos também com Susana Teixeira-Pinto, coordenadora do ensino de Língua Portuguesa do Instituto Camões da Austrália. O Camões é o principal difusor do português no país. Susana ressalta que o curso abre mais portas para intercâmbios, e que também é uma oportunidade para os descendentes de lusófonos no país a estudarem a língua de seus ancestrais.



Susana Teixeira-Pinto, coordenadora do ensino de Língua Portuguesa do Instituto Camões da Austrália Apesar da tradução comercial e de documentos ser a mais recorrente, um novo mestrado em tradução abre portas também para a tradução literária, que é o metiê da australiana Alison Entrekin, talvez hoje a principal tradutora da literatura em língua portuguesa ao inglês. Alison já traduziu, entre outros autores, João Guimarães Rosa, Chico Buarque e Clarice Lispector.



A australiana Alison Entrekin, talvez hoje a principal tradutora de literatura em português para o inglês. Conversamos com Alison, que é natural de Perth e acompanha a criação do curso da universidade em seu estado natal, bem como a demanda crescente a partir do aumento de lusofalantes na Austrália.