Vai viajar? Cheque sempre as vacinas necessárias antes de deixar a Austrália

Key Points Viajar pode expor australianos e residentes a doenças que não existem na Austrália.

Você pode se proteger tomando as vacinas necessárias.

Para saber quais vacinas você precisa, consulte um médico pelo menos seis semanas antes da partida.

Para saber quais vacinas tomar em uma viagem, é recomendável seguir as orientações fornecidas pela Organização Mundial da Saúde.





A OMS sugere vacinas de rotina para todos os viajantes, bem como vacinas específicas a quem visita regiões com alto risco de certas doenças.





Jane Frawley [[Fro-ly]]é Professora Associada na Escola de Saúde Pública da Faculdade de Saúde da Universidade de Tecnologia de Sydney.





Ela diz que viajar pode expor as pessoas a doenças infecciosas graves que não são encontradas na Austrália.



Há muitos tipos de vacinas exigidos para cidadãos australianos e residentes no país para viagens ao exterior.

Riscos de saúde variam a depender do destino e da período da viagem.

A professora Frawley explica que eventualmente surgem novos surtos, e também novas vacas podem ser disponibilizadas.



Essas doenças podem ser totalmente novas para o seu corpo e sistema imunológico. Portanto, tomar vacina é crucial para garantir proteção caso entre em contato com elas. Jane Frawley, professora associada da School of Public Health, Faculty of Health, University of Technology Sydney.

Visite o seu clínico-geral para saber quais vacinas necessita

Existem vacinas específicas exigidas para australianos e residentes no país que viajam para o exterior, a depender do destino, país e duração da estadia.





Buscar aconselhamento médico profissional garante que os indivíduos recebam recomendações adequadas e personalizadas com base em seu destino e necessidades específicas.





A professora Frawley aconselha todos os viajantes a consultarem seu clínico geral (GP) para determinar as vacinas necessárias em caso de viagem.





Ela também diz que é importante não deixar a consulta com o médico para a última hora, pois muitas vacinas exigem mais de uma dose.





"Muitas pessoas acham que tomar vacina apenas exige uma consulta rápida no médico, mas muitas vezes é tarde demais. As vacinas demoram um pouco para entrar em seu sistema para que seu sistema imunológico monte uma resposta e, portanto, para que você esteja protegido. Então, pelo menos seis semanas no mínimo, mas de preferência em torno de 12, é o tempo ideal para tomá-las antes de viajar".





O professor Nicholas Wood, especialista em vacinologia clínica da Universidade de Sydney, destaca que as imunizações específicas de que você pode precisar são determinadas por vários fatores, como saúde, idade, estilo de vida e ocupação.





Em inglês, a junção destas palavras forma a sigla HALO, que é um jargão muito usado.





"Se você tem problemas de saúde e toma medicamentos ou imunossupressores, é ainda mais importante que você tome as vacinas de rotina, como gripe, etc. A pessoa deve dizer: 'Quer saber, eu tenho diabetes, tenho doença pulmonar crônica e estou estou tomando um medicamento imunossupressor e quero viajar, provavelmente preciso de algumas vacinas extras. Portanto, preciso arranjar tempo para consultar o meu médico de família e obter um calendário individual de vacinas’.”



O tipo de vacina exigido para entrar na Austrália depende do destino e do tempo de duração da viagem. Conforme explicado no site Healthdirect, seu médico levará em consideração vários fatores, incluindo:



Sua idade

Seu histórico de vacinação

Se você está grávida ou planejando uma gravidez

Toda doença importante que você já teve ou tem

A época da viagem

Seu destino, duração da viagem, e tipo de viagem.



As vacinas levam um tempo para fazer com que seu sistema imunológico monte uma resposta e, portanto, para que você esteja protegido. Jane Frawley, professora associada da School of Public Health, Faculty of Health, University of Technology Sydney.

Vacinas que você pode precisar.

Os sites Smartraveller e HealthDirect listam as vacinas que podem ser necessárias ao viajar.





Segundo a Healthdirect, existem várias doenças para as quais pode necessitar de uma ou mais vacinas, nomeadamente:



COVID-19

Hepatite A ou Hepatite B

Cólera

Catapora (Varicella)

Febre Tifoide

Febre Amarela

Tuberculose

Doença meningocócica

Encefalite japonesa

Sarampo

Influenza (Gripe)

Tétano

Raiva

Os riscos de saúde em viagem depende do local a ser visitado e do tempo de duração.

"Uma vacina pode salvar sua vida"

O professor Wood enfatiza que, em certos casos, uma vacina tem o potencial para salvar sua vida.





“Se você não está atualizado na vacina contra o tétano e está no exterior, e se sofre um acidente em que sofre uma lesão propensa ao tétano, cai e fica com um corte enferrujado ou sujeira em uma ferida..., se isso acontecesse na Austrália e você não estivesse com as vacinas em dia, você teria atendimento médico e faria uma limpeza completa da ferida ”, explica ele.





A raiva é outra vacina importante, dependendo do destino da viagem. É uma doença viral transmitida por mordidas ou arranhões de cães infectados ou mamíferos portadores do vírus.





Outra vacina significativa mencionada pelo professor Wood é para a febre tifóide. Ele diz que muitas vezes as pessoas são internadas no hospital com intoxicação tifoide no sangue, que pode ser tratada com antibióticos, mas pode atrapalhar significativamente suas férias. Em alguns casos, a hospitalização pode ser necessária.





O professor Wood também menciona a gravidade da meningite meningocócica e enfatiza a importância da vacina contra a encefalite japonesa.





A professor Frawley acrescenta que é essencial não esquecer a importância da vacinação contra a COVID-19.





“Se já se passaram pelo menos seis meses desde que você tomou uma vacina ou desde que teve o próprio COVID-19, definitivamente tome um reforço.”





O professor Frawley destaca a prevalência global contínua do COVID-19, enfatizando o aumento do risco associado a viagens em lugares lotados, como aviões, navios de cruzeiro, ônibus e áreas movimentadas.



As vacinas específicas necessárias para os australianos que viajam para o exterior dependerão do destino, país e duração da estadia. Source: iStockphoto / 06photo/Getty Images/iStockphoto

Imunização e HALO

“Se sua saúde está ruim e você toma medicamentos adicionais ou imunossupressores, é ainda mais importante que você tome as vacinas de rotina, como gripe, etc”, acrescenta o professor Wood.





Para aqueles com condições pré-existentes, como diabetes, doença pulmonar crônica ou aqueles que tomam medicamentos imunossupressores, é importante comunicar esses detalhes ao seu médico ao discutir os planos de viagem.



A vacina da febre amarela para quem vem do Brasil

Para viajantes ao Brasil, uma dúvida recorrente é sobre a vacina contra a febre amarela. O governo da Austrália recomenda fortemente que se esteja em dia com esta vacina para visitar o Brasil. No entanto, esta vacina não é mais obrigatória para entrar em solo australiano, e o viajante não pode ser multado ou deportado.





O advogado brasileiro e ex-cônsul honorário em Brisbane, Valmor Gomes Morais, contextualiza.





"Em 2018 a Austrália tirou a recusa da entrada de imigrantes de qualquer país que tenha um alto índice de febre amarela. O que atualmente eles fazem é explicar para a pessoa a importância da vacina, entregam panfleto, etc, mas a pessoa não é deportada, multada ou banida por não portar a carteirinha de febre amarela.





Contudo, Valmor recomenda a vacinação, para evitar um possível estresse com autoridades na alfândega, especialmente se o viajante não fala bem inglês.





"É uma viagem muito desgastante e muitos dos brasileiros que vem para cá, nossos pais e avós, até mesmo turistas e estudantes que estão aqui pela primeira vez, podem não ter um bom nível de inglês. Aí vai ter um oficial para o qual você vai ter que explicar por que não trouxe a carteirinha, ouvir perguntas... pode ser uma experiência frustrante. Não vai impedir sua entrada, mas é melhor não ser chamado para essa fila e aguardar um funcionário que virá explicar. Pode criar transtorno e constrangimento".







Reações alérgicas







Em casos raros, algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas às vacinas.





Se você está preocupado com os efeitos colaterais relacionados a uma vacina, consulte seu médico. Você também pode relatar e discutir possíveis efeitos colaterais ligando para a Linha de Eventos Adversos de Medicamentos no número 1300633424.





Se você recebeu suas vacinas no exterior, é importante registrá-las no Australian Immunization Register (AIR) antes de obter um certificado.





Somente um profissional médico australiano na Austrália pode adicionar registros ao AIR. Peça ajuda ao seu médico de família ou a outros médicos.