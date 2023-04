ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਧੂ, ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਲਾਂਸ-ਕਾਰਪੋਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬਿਤਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਸਨ।





ਸਿਡਨੀ ਸਥਿਤ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"



The medal was awarded to Lance Naik Sandhu by the British Government for his bravery and for undergoing six years of imprisonment during WW II. Credit: Jitender Singh

ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੇ ਜੌਹਰ

"ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣਿਆ," ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।





“ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਸੰਧੂ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਾਪਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।”





ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।



Credit: Jitender Singh

Under the Geneva Convention agreement, the badly injured Mr Sandhu was shifted from the battlefield to a hospital where he was treated for almost six months, Mr Singh said.