Австралия проголосовала против Голоса Коренных народов в парламенте

Предложение закрепить Голос Коренных народов в Парламенте было отклонено на первом референдуме в Австралии за более чем два десятилетия.

KAONTEM OL VOT LONG VOIS REFERANDEM

Oli kaontem ol balot pepa long wan Senta blong vot hemia long Melbourne, long Satete namba 14 dei blong manis Oktoba, 2023. Source: AAP / CON CHRONIS/AAPIMAGE

Key Points
  • Референдум о Голосе Коренных народов в Парламенте завершился победой стороны «против».
  • Шесть штатов и Северная территория проголосовали «Против», а Столичная территория проголосовала «За».
  • Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал австралийцев объединиться.
Австралийцы отклонили предложение внести изменения в Конституцию и признать Коренные народы Австралии путем создания Голоса Коренных народов в Парламенте.

Во время исторического референдума в субботу 14 октября 2023 года во всех шести штатах и Северной территории большинство проголосовали «Против».

«Против» также лидирует в общем общенациональном подсчете голосов.

Австралийская Столичная территория стала единственной юрисдикцией, в которой большинство проголосовало «За».
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Разочарованный премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что результат «не определяет нас и не разделяет нас».

«Теперь мы все должны собраться вместе и найти другой путь все к той же согласованной цели».
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Australian Prime Minister Anthony Albanese delivers a statement on the outcome of the Voice Referendum at Parliament House.
Лидер оппозиции Питер Даттон призвал страну объединиться, назвав референдум мероприятием, которое «не нужно было проводить» в Австралии.

«Предложение и процесс должны были быть направлены на объединение австралийцев, а не на то, чтобы разделить нас», — сказал он.
PETER DUTTON VOICE REFERENDUM ADDRESS
Opposition Leader Peter Dutton and Shadow Minister for Indigenous Australians Senator Jacinta Price address the media following the referendum. Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE
Некоторые представители Коренных народов Австралии объявили «неделю молчания» после результатов голосования, в то время как другие уже ждут, что произойдет дальше.

Линда Берни, министр по делам коренных народов Австралии и сторонник кампании «За», выразила уверенность в том, что после голосования появится новое поколение лидеров Коренных народов.

Уоррен Мандин, известный представитель кампании «Нет», заявил, что результаты показали, что австралийцы «хотят добиться цели» в отношении проблем, с которыми сталкиваются Коренные народы Австралии.

«Люди должны перестать закрывать глаза на насилие, жестокое обращение, принудительный контроль и деструктивное поведение, которое происходит в некоторых общинах Коренных народов», — сказал он.

Будьте в курсе референдума «Голос коренных народов в парламенте» 2023 года по всей сети SBS, включая точки зрения Коренных народов на канале NITV.

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Published 15 October 2023 10:38am
Updated 15 October 2023 11:29am
Source: SBS
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