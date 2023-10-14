Австралия проголосовала против Голоса Коренных народов в парламенте

Key Points Референдум о Голосе Коренных народов в Парламенте завершился победой стороны «против».

Шесть штатов и Северная территория проголосовали «Против», а Столичная территория проголосовала «За».

Премьер-министр Энтони Альбанезе призвал австралийцев объединиться.

Австралийцы отклонили предложение внести изменения в Конституцию и признать Коренные народы Австралии путем создания Голоса Коренных народов в Парламенте.





Во время исторического референдума в субботу 14 октября 2023 года во всех шести штатах и Северной территории большинство проголосовали «Против».





«Против» также лидирует в общем общенациональном подсчете голосов.





Австралийская Столичная территория стала единственной юрисдикцией, в которой большинство проголосовало «За».



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Разочарованный премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что результат «не определяет нас и не разделяет нас».





«Теперь мы все должны собраться вместе и найти другой путь все к той же согласованной цели».



Australian Prime Minister Anthony Albanese delivers a statement on the outcome of the Voice Referendum at Parliament House. Лидер оппозиции Питер Даттон призвал страну объединиться, назвав референдум мероприятием, которое «не нужно было проводить» в Австралии.





«Предложение и процесс должны были быть направлены на объединение австралийцев, а не на то, чтобы разделить нас», — сказал он.



Opposition Leader Peter Dutton and Shadow Minister for Indigenous Australians Senator Jacinta Price address the media following the referendum. Source: AAP / JONO SEARLE/AAPIMAGE Некоторые представители Коренных народов Австралии объявили «неделю молчания» после результатов голосования, в то время как другие уже ждут, что произойдет дальше.





Линда Берни, министр по делам коренных народов Австралии и сторонник кампании «За», выразила уверенность в том, что после голосования появится новое поколение лидеров Коренных народов.





Уоррен Мандин, известный представитель кампании «Нет», заявил, что результаты показали, что австралийцы «хотят добиться цели» в отношении проблем, с которыми сталкиваются Коренные народы Австралии.





«Люди должны перестать закрывать глаза на насилие, жестокое обращение, принудительный контроль и деструктивное поведение, которое происходит в некоторых общинах Коренных народов», — сказал он.





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