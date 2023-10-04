Иностранные студенты зарабатывают значительно меньше. Новый отчет показал точную разницу

Новый отчет показал, что уровень зарплаты иностранных студентов в Австралии после окончания учебы сравним с уровнем зарплаты туристов-бэкпэкеров на визах класса Working Holiday Maker.

A young-looking man with black hair and a grey hoodie sits on a wooden bench, using a laptop.

Nearly 75 per cent of Temporary Graduate visa holders earned less than the average Australian worker in 2021, a new report has found. Source: AAP / Paul Miller

Основные факты
  • Согласно новому отчету, многие иностранные студенты на временных визах зарабатывают менее 53 000 долларов в год после окончания учебы.
  • Большинство из них работают на должностях ниже их уровня квалификации и зарабатывают меньше, чем средний австралийский работник.
  • В докладе содержится призыв к ужесточению тестов по английскому языку и сокращению сроков действия временных виз для выпускников.
Согласно новому отчету, иностранные студенты «оставлены в подвешенном состоянии» и изо всех сил пытаются продолжить выбранную ими карьеру после окончания учебы в Австралии.

Тем, кто находит работу, платят существенно меньше, чем остальным студентам — их зарплата ближе к уровню бэкпэкеров-туристов, говорится в отчете аналитического центра Grattan Institute.

По данным отчета, большинство иностранных выпускников, получивших временные визы после окончания учебы, работают на низкоквалифицированной работе, а половина из них зарабатывает менее 53 300 долларов в год.

Также выяснилось, что в 2021 году почти 75 процентов обладателей виз Temporary Graduate заработали меньше, чем средний австралийский работник.

Насколько меньше зарабатывают иностранные студенты?

Иностранные студенты на временных визах в среднем зарабатывают около 53 300 долларов в год. Это лишь немногим больше, чем у работающих туристов на визах Working Holiday Maker — 50 700 долларов в год.

Это значительно ниже, чем средний заработок остальной молодежи со степенью бакалавра и в возрасте от 20 до 29 лет. Их заработок в среднем составляет 64 400 долларов в год.
A bar chart comparing the salaries of different types of visa holders compared to all 20-19 year olds with a bachelor's degree.
Source: SBS
В отдельных областях различия еще более резкие.

Иностранные выпускники со магистерской степенью в области управления бизнесом зарабатывают примерно на 58 000 долларов в год меньше, чем остальные выпускники с той же квалификацией.

Те, кто закончил аспирантуру по компьютерным и инженерным специальностям, зарабатывают примерно на 40 000 долларов меньше.

Иностранные студенты со степенью бакалавра в области инженерии или вычислительной техники зарабатывают на 12 000 долларов меньше, чем их австралийские коллеги. Для выпускников факультетов бизнеса разница составляла около 10 000 долларов в год.
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«Иностранные выпускники, получившие степень в области здравоохранения, сообщили о самых высоких доходах, за ними следуют выпускники естественных наук, но заработки все равно ниже, чем у остальных выпускников в тех же областях», — говорится в отчете.

Почему иностранным выпускникам сложно найти работу?

В отчете также говорится, что только половина иностранных студентов, получивших временные визы, после окончания учебы нашли работу на полную ставку.

Согласно опросу, проведенному в рамках отчета, отчасти это связано с тем, что работодатели не хотят нанимать их из-за неопределенности относительно их визового статуса.
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В институте Grattan заявили, что продолжительность права на работу после окончания учебы может дать иностранным студентам ложную надежду на получение постоянного вида на жительство.

Иностранные выпускники остаются в Австралии по временным визам после окончания учебы, но с трудом могут продолжить выбранную ими карьеру, говорится в отчете.

Сколько иностранных студентов обучается в Австралии?

Согласно отчету, на июль 2023 года в Австралии обучается около 654 870 иностранных студентов.

Для сравнения, до начала пандемии COVID-19 иностранных студентов в Австралии было 634 000.

В институте Grattan заявили, что моделирование показывает, что изменения, позволяющие выпускникам оставаться и работать дольше, приведут к тому, что число владельцев временных виз для выпускников удвоится примерно до 370 000 к 2030 году.

Призыв ужесточить языковой тест и сократить сроки временных виз

Ведущий автор доклада Брендан Коутс заявил, что подобная политика оставит больше выпускников в «визовом подвешенном состоянии», с еще худшими перспективами когда-либо получить постоянный вид на жительство.

Г-н Коутс считает, что это не в интересах ни правительства, ни самих студентов — поощрять такое количество людей продолжительно оставаться в Австралии и бороться за право постоянного вида на жительство.
A bar graph showing the difference in salary between those who go back to study after a graduate visa and those who don't.
Source: SBS
«Это подрывает общественное доверие к нашей миграционной системе», — считает г-н Коутс, который также является директором программы экономической политики Grattan Insitute.

«Это вредит долгосрочным перспективам тех выпускников, которые остаются в Австралии навсегда. Это несправедливо по отношению к тем выпускникам, которые проводят годы в Австралии, имея мало шансов получить постоянный вид на жительство. Это усиливает давление в таких областях как доступность жилья».
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Среди множества рекомендаций — более высокие требования к владению английским языком для выпускников на временных визах и сокращение сроков действия рабочих виз после учебы. В отчете также содержится призыв к созданию нового класса визы «Исключительно талантливый выпускник» ('Exceptionally Talented Graduate'), которая предлагает постоянное место жительства для наиболее ценных выпускников.

В отчете также говорится, что правительство должно предлагать продление виз только тем выпускникам, кто зарабатывает не менее 70 000 долларов в год.

Студенты – «жертвы» конкуренции

Иностранная студентка Йегане Солтанпур считает, что иностранные и отечественные студенты стали «жертвами» возросшей конкуренции среди рабочей силы.
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«У нас появляется все больше студентов, получающих одинаковые степени, и одной степени уже порой недостаточно для получения предложения по работе», — сказала она в разговоре с SBS News.

«Дело не в том, что эти визы дают им ложную надежду».

По словам г-жи Солтанпур, еще одним дополнительным препятствием для трудоустройства является то, что у иностранных студентов нет достаточно связей в местном сообществе.
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Published 5 October 2023 10:08am
By Rashida Yosufzai
Source: SBS
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