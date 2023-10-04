Иностранные студенты зарабатывают значительно меньше. Новый отчет показал точную разницу

Основные факты Согласно новому отчету, многие иностранные студенты на временных визах зарабатывают менее 53 000 долларов в год после окончания учебы.

Большинство из них работают на должностях ниже их уровня квалификации и зарабатывают меньше, чем средний австралийский работник.

В докладе содержится призыв к ужесточению тестов по английскому языку и сокращению сроков действия временных виз для выпускников.

Согласно новому отчету, иностранные студенты «оставлены в подвешенном состоянии» и изо всех сил пытаются продолжить выбранную ими карьеру после окончания учебы в Австралии.





Тем, кто находит работу, платят существенно меньше, чем остальным студентам — их зарплата ближе к уровню бэкпэкеров-туристов, говорится в отчете аналитического центра Grattan Institute.





По данным отчета, большинство иностранных выпускников, получивших временные визы после окончания учебы, работают на низкоквалифицированной работе, а половина из них зарабатывает менее 53 300 долларов в год.





Также выяснилось, что в 2021 году почти 75 процентов обладателей виз Temporary Graduate заработали меньше, чем средний австралийский работник.



Насколько меньше зарабатывают иностранные студенты?

Иностранные студенты на временных визах в среднем зарабатывают около 53 300 долларов в год. Это лишь немногим больше, чем у работающих туристов на визах Working Holiday Maker — 50 700 долларов в год.





Это значительно ниже, чем средний заработок остальной молодежи со степенью бакалавра и в возрасте от 20 до 29 лет. Их заработок в среднем составляет 64 400 долларов в год.



Source: SBS В отдельных областях различия еще более резкие.





Иностранные выпускники со магистерской степенью в области управления бизнесом зарабатывают примерно на 58 000 долларов в год меньше, чем остальные выпускники с той же квалификацией.





Те, кто закончил аспирантуру по компьютерным и инженерным специальностям, зарабатывают примерно на 40 000 долларов меньше.





Иностранные студенты со степенью бакалавра в области инженерии или вычислительной техники зарабатывают на 12 000 долларов меньше, чем их австралийские коллеги. Для выпускников факультетов бизнеса разница составляла около 10 000 долларов в год.



«Иностранные выпускники, получившие степень в области здравоохранения, сообщили о самых высоких доходах, за ними следуют выпускники естественных наук, но заработки все равно ниже, чем у остальных выпускников в тех же областях», — говорится в отчете.



Почему иностранным выпускникам сложно найти работу?

В отчете также говорится, что только половина иностранных студентов, получивших временные визы, после окончания учебы нашли работу на полную ставку.





Согласно опросу, проведенному в рамках отчета, отчасти это связано с тем, что работодатели не хотят нанимать их из-за неопределенности относительно их визового статуса.



В институте Grattan заявили, что продолжительность права на работу после окончания учебы может дать иностранным студентам ложную надежду на получение постоянного вида на жительство.





Иностранные выпускники остаются в Австралии по временным визам после окончания учебы, но с трудом могут продолжить выбранную ими карьеру, говорится в отчете.



Сколько иностранных студентов обучается в Австралии?

Согласно отчету, на июль 2023 года в Австралии обучается около 654 870 иностранных студентов.





Для сравнения, до начала пандемии COVID-19 иностранных студентов в Австралии было 634 000.





В институте Grattan заявили, что моделирование показывает, что изменения, позволяющие выпускникам оставаться и работать дольше, приведут к тому, что число владельцев временных виз для выпускников удвоится примерно до 370 000 к 2030 году.



Призыв ужесточить языковой тест и сократить сроки временных виз

Ведущий автор доклада Брендан Коутс заявил, что подобная политика оставит больше выпускников в «визовом подвешенном состоянии», с еще худшими перспективами когда-либо получить постоянный вид на жительство.





Г-н Коутс считает, что это не в интересах ни правительства, ни самих студентов — поощрять такое количество людей продолжительно оставаться в Австралии и бороться за право постоянного вида на жительство.



Source: SBS «Это подрывает общественное доверие к нашей миграционной системе», — считает г-н Коутс, который также является директором программы экономической политики Grattan Insitute.





«Это вредит долгосрочным перспективам тех выпускников, которые остаются в Австралии навсегда. Это несправедливо по отношению к тем выпускникам, которые проводят годы в Австралии, имея мало шансов получить постоянный вид на жительство. Это усиливает давление в таких областях как доступность жилья».



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Среди множества рекомендаций — более высокие требования к владению английским языком для выпускников на временных визах и сокращение сроков действия рабочих виз после учебы. В отчете также содержится призыв к созданию нового класса визы «Исключительно талантливый выпускник» ('Exceptionally Talented Graduate'), которая предлагает постоянное место жительства для наиболее ценных выпускников.





В отчете также говорится, что правительство должно предлагать продление виз только тем выпускникам, кто зарабатывает не менее 70 000 долларов в год.



Студенты – «жертвы» конкуренции

Иностранная студентка Йегане Солтанпур считает, что иностранные и отечественные студенты стали «жертвами» возросшей конкуренции среди рабочей силы.



«У нас появляется все больше студентов, получающих одинаковые степени, и одной степени уже порой недостаточно для получения предложения по работе», — сказала она в разговоре с SBS News.





«Дело не в том, что эти визы дают им ложную надежду».



