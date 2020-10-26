Три мифа о вегетарианстве

Vegan bowls with various vegetables and seeds, high angle view

Source: Getty Images

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Всемирный день вегетарианства (1 октября) дал начало месяцу вегетарианской осознанности, который заканчивается 1 ноября празднованием Международного дня вегана.

Основатели студии Hatha Yoga Space в Сиднее Антон и Алена Мосины ответили на актуальные вопросы о вегетарианстве и веганстве, а также прокомментировали самые популярные мифы о вегетарианстве. Из интервью вы узнаете:

  • насколько полезно молоко животного происхождения;
  • обеспечивает ли вегетарианская пища достаточно энергии;
  • вреден ли сахар из фруктов;
  • где вегетарианцам взять протеин, аминокислоты и витамин В12
и многое другое.
Anton and Alyona Mosin, founders of Hatha Yoga Space
Anton and Alyona Mosin, founders of Hatha Yoga Space Source: Supplied
Это первая часть нашего интервью с Антоном и Аленой. Скоро мы опубликуем вторую часть, из которой вы узнаете простые и полезные вегетарианские рецепты на каждый день. В ней Антон и Алена поделятся своими личными историями.

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