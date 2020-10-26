Три мифа о вегетарианстве

Основатели студии Hatha Yoga Space в Сиднее Антон и Алена Мосины ответили на актуальные вопросы о вегетарианстве и веганстве, а также прокомментировали самые популярные мифы о вегетарианстве. Из интервью вы узнаете:





насколько полезно молоко животного происхождения;

обеспечивает ли вегетарианская пища достаточно энергии;

вреден ли сахар из фруктов;

где вегетарианцам взять протеин, аминокислоты и витамин В12

и многое другое. Anton and Alyona Mosin, founders of Hatha Yoga Space Source: Supplied Это первая часть нашего интервью с Антоном и Аленой. Скоро мы опубликуем вторую часть, из которой вы узнаете простые и полезные вегетарианские рецепты на каждый день. В ней Антон и Алена поделятся своими личными историями.



