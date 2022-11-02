5 Ку-ку, кукабара! Растения

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova

В этой серии мы обсуждаем с Майей из Химок, бывают ли фикусы шириной со взрослый бассейн, в чем польза алоэ и может ли крапива убить лошадь.