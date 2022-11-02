Ку-ку, кукабара!

#5 Ку-ку, кукабара! Растения

Ку-ку, кукабара!

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Цветок эвкалипта Source: SBS / Irina Burmistrova

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Published 2 November 2022 at 2:01pm, updated 3 hours ago at 2:05pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - растения.

Published 2 November 2022 at 2:01pm, updated 3 hours ago at 2:05pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
Asia Ukolova and Irina Burmistrova at SBS Studio in Melbourne
Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova
В этой серии мы обсуждаем с Майей из Химок, бывают ли фикусы шириной со взрослый бассейн, в чем польза алоэ и может ли крапива убить лошадь.

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#1 Ку-ку, кукабара! Птицы

#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо

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Latest podcast episodes

Portrait of a Young Indigenous girl with curly hair

#4 Ку-ку, кукабара! Коренные народы

The milky way arches over the Hazards while the aurora australis glows beyond, Freycinet National Park, Tasmania, Australia

#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо

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#2 Ку-ку, кукабара! Животные

Excited Cockatoo

#1 Ку-ку, кукабара! Птицы