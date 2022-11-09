6 Ку-ку, кукабара! Еда

Highlights
- Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
- Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
- Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
В этой серии мы обсуждаем с Вероникой из Мельбурна, как готовить пирожные "Орешки", что такое Tim Tam slam и как Коренные народы ели крокодилов и личинок. А также Ася Уколова делится своим суперсекретным рецептом коктейля.
Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в мельбурнской студии SBS. Source: SBS
Слушайте нас на , а также в , и любых приложениях для подкастов. Подписывайтесь, комментируйте, делитесь с друзьями и ставьте лайки! Ку-ку!