Ку-ку, кукабара!

#6 Ку-ку, кукабара! Еда

Ку-ку, кукабара!

Labrador dog looks interested at food on barbecue.

Credit: Betsie Van Der Meer/Getty Images

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Published 9 November 2022 at 3:09pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
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Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - еда.

Published 9 November 2022 at 3:09pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
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Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в мельбурнской студии SBS. Source: SBS
В этой серии мы обсуждаем с Вероникой из Мельбурна, как готовить пирожные "Орешки", что такое Tim Tam slam и как Коренные народы ели крокодилов и личинок. А также Ася Уколова делится своим суперсекретным рецептом коктейля.

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#5 Ку-ку, кукабара! Растения

#4 Ку-ку, кукабара! Коренные народы

#2 Ку-ку, кукабара! Животные

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Latest podcast episodes

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#5 Ку-ку, кукабара! Растения

Portrait of a Young Indigenous girl with curly hair

#4 Ку-ку, кукабара! Коренные народы

The milky way arches over the Hazards while the aurora australis glows beyond, Freycinet National Park, Tasmania, Australia

#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо

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#2 Ку-ку, кукабара! Животные