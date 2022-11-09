6 Ку-ку, кукабара! Еда

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в мельбурнской студии SBS. Source: SBS

В этой серии мы обсуждаем с Вероникой из Мельбурна, как готовить пирожные "Орешки", что такое Tim Tam slam и как Коренные народы ели крокодилов и личинок. А также Ася Уколова делится своим суперсекретным рецептом коктейля.