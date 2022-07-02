87-летняя Валентина Ивановна, прилетевшая из Украины в Австралию, обратилась к Путину

В своем родном городе Северодонецк Валентина Ивановна спускалась в погреб, спасаясь от бомб, и сломала ногу. Это и спасло ее жизнь. Ее увезли в Полтаву в больницу и сделали операцию. Пока она была на восстановлении, возвращаться ей стало некуда. И если раньше она никуда не хотела уезжать, хотя родные давно звали ее в Австралию, то теперь выбора у нее не осталось – и она прилетела к сыну в Сидней.





Валентина Ивановна пережила Вторую мировую войну, и в конце этого материала вы услышите слова, с которыми она обращается к Путину.