87-летняя Валентина Ивановна, прилетевшая из Украины в Австралию, обратилась к Путину

Valentina from Severodonetsk

Source: Photo by SBS Russian

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Валентине Ивановне почти 90 лет, она недавно переехала из Северодонецка в Сидней. Ее город сейчас практически снесен с лица земли, а она чудом осталась в живых.

В своем родном городе Северодонецк Валентина Ивановна спускалась в погреб, спасаясь от бомб, и сломала ногу. Это и спасло ее жизнь. Ее увезли в Полтаву в больницу и сделали операцию. Пока она была на восстановлении, возвращаться ей стало некуда. И если раньше она никуда не хотела уезжать, хотя родные давно звали ее в Австралию, то теперь выбора у нее не осталось – и она  прилетела к сыну в Сидней.

Валентина Ивановна пережила Вторую мировую войну, и в конце этого материала вы услышите слова, с которыми она обращается к Путину.
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