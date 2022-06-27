Галия Фасхутдинова: "Одинокие пожилые люди оказались заблокированы в своих квартирах в Украине"

Galiya Faskhutdinova

Source: Photo by Galiya Faskhutdinova

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Интервью с приехавшей в Австралию из Украины Галией Фасхутдиновой из благотворительного фонда "Let's Help". Среди подопечных фонда - более 16 тысяч пожилых людей в Украине, треть из которых - лежачие больные.

Начало войны Галия застала в родном Киеве и сначала не собиралась уезжать, но потом российские войска разбомбили телевышку рядом с их домом, и им с мамой пришлось искать жилье на западе Украины. 

Знакомые предложили пожить им в Тернополе, а оттуда Галия подала их документы на визу в Австралию. Получив документы, Галия перевела всю работу в благотворительном фонде на удаленный режим и они вместе с мамой отправилась в Австралию. 

"Многие пожилые одинокие люди оказались заблокированы в своих квартирах и домах. Мы помогаем в таких ситуациях. Наш фонд также содействует в помощи людям при эвакуации из зон активных боевых действий", - рассказывает Галия. 

С помощью неравнодушных людей Австралии фонду удалось собрать средства на покупку памперсов для пожилых людей - самый дефицитный товар сейчас в Украине: "От всей души благодарю всех австралийцев за помощь, которую они нам оказали и продолжают оказывать", - добавляет Галия.
Ukrainian Aged Care
Source: Photo by Galiya Faskhutdinova
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