Галия Фасхутдинова: "Одинокие пожилые люди оказались заблокированы в своих квартирах в Украине"

Начало войны Галия застала в родном Киеве и сначала не собиралась уезжать, но потом российские войска разбомбили телевышку рядом с их домом, и им с мамой пришлось искать жилье на западе Украины.





Знакомые предложили пожить им в Тернополе, а оттуда Галия подала их документы на визу в Австралию. Получив документы, Галия перевела всю работу в благотворительном фонде на удаленный режим и они вместе с мамой отправилась в Австралию.





"Многие пожилые одинокие люди оказались заблокированы в своих квартирах и домах. Мы помогаем в таких ситуациях. Наш фонд также содействует в помощи людям при эвакуации из зон активных боевых действий", - рассказывает Галия.



