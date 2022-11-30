9 Ку-ку, кукабара! История о Радужном Змее

Highlights Обычно в подкасте "Ку-ку, кукабара!" Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.

Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.

Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.

Это особенный выпуск, в котором мы делимся со слушателями одной из главных Аборигенных историй Австралии.

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova Аборигенные люди в Австралии считают, что мир начался во Время Сновидений, или Dreamtime. Тогда духи и предки создали природу: реки и горы, животных и растения.





Одна из главных историй Времени Сновидений - это история о Радужном Змее, которую в этом подкасте рассказывают Ася, Ирина, лягушки, кукабара и сам Радужный Змей.





Слушайте нас на sbs.com.au/kookookookaburra , а также в Apple podcasts , Spotify, "Яндекс.Музыка" и любых приложениях для подкастов.





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В подкасте использован перевод истории с сайта Dreamtime .



