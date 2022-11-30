Ку-ку, кукабара!

#9 Ку-ку, кукабара! История о Радужном Змее

Ку-ку, кукабара!

Colorful light trail following the way between pine trees at night.

Light painting using technology with light trail with worm shape changing color and moving in between the forest. Source: Moment RF / Artur Debat/Getty Images

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Published 30 November 2022 at 3:20pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Это специальный выпуск подкаста с историей о Радужном Змее, который давным-давно создал реки и горы.

Published 30 November 2022 at 3:20pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Обычно в подкасте "Ку-ку, кукабара!" Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
  • Это особенный выпуск, в котором мы делимся со слушателями одной из главных Аборигенных историй Австралии.
Asia Ukolova and Irina Burmistrova at SBS Studio in Melbourne
Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova
Аборигенные люди в Австралии считают, что мир начался во Время Сновидений, или Dreamtime. Тогда духи и предки создали природу: реки и горы, животных и растения.

Одна из главных историй Времени Сновидений - это история о Радужном Змее, которую в этом подкасте рассказывают Ася, Ирина, лягушки, кукабара и сам Радужный Змей.

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Подписывайтесь, комментируйте, делитесь с друзьями и ставьте лайки! Ку-ку!

В подкасте использован перевод истории с сайта
Dreamtime
.

Sound effects obtained from 
https://www.zapsplat.com.

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#7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

#1 Ку-ку, кукабара! Птицы

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#8 Ку-ку, кукабара! Школы

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#7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

Labrador dog looks interested at food on barbecue.

#6 Ку-ку, кукабара! Еда

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#5 Ку-ку, кукабара! Растения