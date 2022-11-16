7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova

В этой серии мы обсуждаем с Зоей из Сиднея, кто выедает дерево для диджериду, как держать музыкальные ложки и бывают ли балалайки-контрабасы. А также нарушаем правила и слушаем аборигенный bullroarer, который вообще-то запрещено слышать женщинам и детям.