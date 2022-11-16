7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

Highlights
- Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
- Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
- Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
В этой серии мы обсуждаем с Зоей из Сиднея, кто выедает дерево для диджериду, как держать музыкальные ложки и бывают ли балалайки-контрабасы. А также нарушаем правила и слушаем аборигенный bullroarer, который вообще-то запрещено слышать женщинам и детям.
Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova
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