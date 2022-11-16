Ку-ку, кукабара!

#7 Ку-ку, кукабара! Музыкальные инструменты

Ку-ку, кукабара!

Aboriginal Australian Family spends time together in a natural environment

Young Australian boy play digeridoo Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images

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Published 16 November 2022 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 2:32pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - музыкальные инструменты.

Published 16 November 2022 at 2:15pm, updated 2 hours ago at 2:32pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
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Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / Irina Burmistrova
В этой серии мы обсуждаем с Зоей из Сиднея, кто выедает дерево для диджериду, как держать музыкальные ложки и бывают ли балалайки-контрабасы. А также нарушаем правила и слушаем аборигенный bullroarer, который вообще-то запрещено слышать женщинам и детям.

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Sound effects obtained from
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Sound effects obtained from
https://www.zapsplat.com

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#5 Ку-ку, кукабара! Растения

#2 Ку-ку, кукабара! Животные

#6 Ку-ку, кукабара! Еда

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Latest podcast episodes

Labrador dog looks interested at food on barbecue.

#6 Ку-ку, кукабара! Еда

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#5 Ку-ку, кукабара! Растения

Portrait of a Young Indigenous girl with curly hair

#4 Ку-ку, кукабара! Коренные народы

The milky way arches over the Hazards while the aurora australis glows beyond, Freycinet National Park, Tasmania, Australia

#3 Ку-ку, кукабара! Ночное небо