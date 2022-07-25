Главное об исследовании космоса в 2021 году и предстоящие миссии 2022

ТРАНСКРИПТ





Одним из главных анонсов прошлого года стало известие о том, что Космическое агентство Соединенных Штатов планирует запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне в первой половине 2022 года.





Это будет не единственный космический корабль, направляющийся к Луне в 2022 году: несколько стран, включая Японию и ОАЭ, планируют отправить свои аппараты на Луну.

Марсия Данн - корреспондент Associated Press на мысе КанАверал - говорит:





“Сейчас Луна - станет местом для людей, потому что НАСА, конечно же, со своими партнерами, надеются снова отправить астронавтов на Луну, возможно, уже в 2025-2026 годах. Но перед этим отправят роботов, чтобы проверить это место, посмотреть, узнать больше о том, что ждет астронавтов, которые, надеюсь, однажды будут там жить”.





В 2021 году на Марсе сели два ровера - Perseverance от NASA и китайский Zhurong.





Должен был быть и третий, но Европейское космическое агентство и Роскосмос сообщили, что откладывают запланированную совместную миссию на Марс до 2022 года.





Цель миссии - определить, была ли когда-либо жизнь на Марсе.





Ученые надеются, что марсоход, укомплектованный высокотехнологичными приборами и названный в честь британского химика Розалинд Франклин, сможет откопать биологические признаки жизни под поверхностью Красной планеты и улучшить понимание истории возникновения воды на планете.





Г-жа Данн говорит, что запуск должен состояться в сентябре 2022 года.





“В 2020 году НАСА и Китай отправили на Марс марсоходы. Оба запуска были успешными. Предполагалось, что в этом году будет третья миссия - миссия ExoMars, совместный проект Европы и России. Были некоторые проблемы с парашютом, они не были готовы к полету в 2020 году. А попытки запуска на Марс происходят раз в два года. И вот мы здесь, в 2022 году. Все выглядит хорошо для российского запуска европейской миссии на Марс. Они собираются попытаться отправить марсоход. Европа и Россия уже пытались успешно посадить космический корабль на Марс, но пока этого не произошло, и все скрестили пальцы перед миссией 2022 года”.

Китайское национальное космическое управление сообщает, что Китай планирует исследовать астероид, а также другие планеты в будущем на основе успешного запуска космической миссии Tianwen-1 в 2020 году.





Ву Яньхуа, заместитель директора Китайского национального космического управления (CNSA), говорит, что проект по исследованию планет планируется завершить в ближайшие 10-15 лет.

READ MORE Астроном Слава Китаев - о возможном обнаружении жизни в кислотных облаках Венеры

Г-н Ву также говорит, что Китай пока оценивает свою долгосрочную стратегию развития и перспективу исследование окраин Солнечной системы.





“Государство одобрило проект исследования планет, который включает первую миссию на Марс и исследование астероида с посадкой, отбором проб и возвращением. И в-третьих, мы возьмем образцы с Марса, а четвертая миссия будет с зондом в системе Юпитера, а также некоторыми зондами, пересекающими вселенную”.





Tianwen-1 - это межпланетная миссия CNSA по отправке космического корабля на Марс, состоящего из 5 частей: орбитального аппарата, развертываемой камеры, посадочного модуля, спускаемой камеры и марсохода Zhurong.





Космический корабль общей массой около пяти тонн - один из самых тяжелых зондов, запущенных к Марсу, он оснащен 13 научными инструментами.





Это первая из серии запланированных миссий, предпринятых CNSA в рамках ее программы Planetary Exploration of China.





14 мая 2021 года посадочный модуль успешно приземлился на Марсе, что сделало Китай третьей страной, которая мягко приземлилась и установила связь с марсианской поверхностью после бывшего Советского Союза и Соединенных Штатов.





Г-н Ву говорит, что Китай надеется расширить свои исследования за пределы Марса.





“Например, нужно ли нам исследовать край Солнечной системы или нет? Поскольку в Солнечной системе восемь планет, мы не хотим просто повторять миссии. Каждая миссия Китая должна иметь новые цели и нести новые смыслы, мы стремимся к новым крупным научным открытиям. Мы приветствуем сотрудничество с заинтересованными учреждениями и учеными в наших будущих миссиях, которые включают исследование Луны и других планет”.





2021 год также запомнится как год истинного процветания космического туризма.





Были запуски с Джеффом Безосом и Ричардом Брэнсоном, а SpaceX отправила четырех любителей в коммерческое путешествие вокруг Земли.





Японский магнат моды Юсаку Маэдзава и его продюсер недавно посетили Международную космическую станцию, что стало первым визитом космических туристов за их деньги более чем за десять лет.





Еще один испытательный полет запланирован на начало 2022 года - вероятно, космический туризм становится популярным у тех, кто может себе это позволить.





Еще один миллиардер - основатель SpaceX Илон Маск - вряд ли последует примеру Безоса и Брэнсона.





Выступая ранее в этом году, он сказал, что сосредоточился на футуристическом, пулевидном звездолете компании.





“Мы стоим перед выбором: какого будущего вы хотите? Хотите ли вы будущего, в котором мы станем цивилизацией космического ранга и будем во многих мирах и там, среди звезд? Или в таком, в котором мы навсегда останемся ограниченными Землей? И я говорю, что первое, и я надеюсь, что вы со мной согласны”.





Основатель SpaceX Илон Маск недавно столкнулся с негативной реакцией в китайских социальных сетях.



