Новый подвариант COVID-19 мог уже добраться до Австралии, говорят эксперты

Medical staff wearing FFP3 face masks at King's College Hospital, in south east London

Medical staff wearing FFP3 face masks at King's College Hospital, in south east London Source: AAP / Victoria Jones/PA/Alamy

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Подвариант COVID-19 под названием EG.5.1, или Eris, все больше распространяется в США и Великобритании. Сообщается, что симптомы подварианта включают насморк, головную боль, усталость и боль в горле, при этом эксперты в Австралии говорят, что он, скорее всего, уже добрался и до нас.

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Новый подвариант COVID-19 мог уже добраться до Австралии, говорят эксперты

SBS Russian

10/08/202307:32

Новый подвариант COVID-19 вызвал всплеск заболеваемости в некоторых регионах мира, и эксперты полагают, что он, вероятно, уже циркулирует в австралийском сообществе.

Новый подвариант коронавируса получил название Eris или EG.5.1 и, как сообщается, впервые был обнаружен в Азии.

Он является частью подлинии Omicron и группы E-G.5, которая в июле была внесена в список вариантов, находящихся под наблюдением Всемирной организации здравоохранения.

Доцент Пол Гриффин — врач-инфекционист и клинический микробиолог, считает, что подвариант, вероятно, уже попал в Австралию, но официально еще не выявлен из-за ограниченного тестирования.

Он говорит, что Eris, по-видимому, все больше распространяется по миру.

«Это именно то, что COVID делает снова и снова, он продолжает меняться, совершенствоваться и создавать для нас новые проблемы. И, как и много раз на ранних стадиях, мы пока в процессе получения новой информации. Вероятно, он появился в Азии или Индонезии несколько месяцев назад, но в последнее время он, безусловно, нарастает: по оценкам, степень его распространенности, возможно, удвоилась за последние четыре недели или около того во всем мире - с чуть более шести до почти 12 процентов. И выглядит так, что он становится доминирующим вариантом или подвариантом Omicron в ряде стран, включая Соединенные Штаты».

EG 5.1 в настоящее время, как сообщается, приходится на каждый седьмой случай в Соединенном Королевстве.

По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах, на долю EG-линии в настоящее время приходится 17,3% инфекций в стране.

Адриан Эстерман — профессор биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии, говорит, что ожидает аналогичную картину и в Австралии.

«Выглядит так, что Eris имеет некоторое преимущество с точки зрения передачи, и он начинает брать верх. Скорее всего, мы увидим еще один пик заболеваемости в ближайшие несколько недель, что может из-за Eris».

Каковы же симптомы нового подварианта?

Объясняет Доктор Эстерман.

«Что касается его симптомов, он не слишком отличается от других вариантов XBB. У вас будет болеть горло, головная боль, кашель. Это немного похоже на симптомы гриппа».

Сообщается, что симптомы подварианта EG.5.1 также включают насморк, чихание, общую усталость.

Доктор Гриффин говорит, что у большинства людей заболевание будет проходить довольно легко.

«Если говорить о том, что мы о нем знаем, одна из, возможно, положительных его характеристик заключается в том, что он выглядит немного похожим с точки зрения структуры, особенно спайкового белка, на XBB 1.5. И это подвариант, который вызвал довольно много проблем, и на самом деле против него разработана вакцина. Так что это, безусловно, подчеркивает, почему нам нужно обратить внимание на развертывание этой обновленной вакцины. И еще одна важная вещь о нем - похоже, что симптомы немного изменились, и это может быть связано с вакцинацией и перенесенной ранее инфекцией, но главное, что многие люди говорят о том, что он, по-видимому, вызывает высокую температуру реже, чем, возможно, некоторые другие варианты, выявленные раньше».

Стоит ли вам по-прежнему быть начеку из-за COVID-19?

Согласно последним правительственным данным, за неделю до 2 августа по всей Австралии был зарегистрирован 5431 случай COVID-19.

Доктор Гриффин говорит, что, поскольку показатели тестирования снизились, эти цифры, вероятно, лишь часть реальных случаев заболевамости.

«Я думаю, что для многих людей COVID — это не то, что их особенно беспокоит в данный момент. Недавно мы пережили довольно значительный сезон гриппа, и число случаев COVID, похоже, в последнее время снизилось. Так что я думаю, что для многих людей COVID уже не выглядит чем-либо значительным».

Он говорит, что хотя пандемия больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, угроза не исчезла.

«Если мы посмотрим на глобальные цифры, то за последние четыре недели было зарегистрировано более миллиона случаев заболевания, более 3000 смертей. Таким образом, хотя чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения официально закончилась, а число случаев заболевания в настоящее время может быть относительно низким в Австралии, ясно, что угроза не исчезла, особенно когда мы видим появление нового подварианта, который может привести к увеличению числа случаев заболевания в нашей стране, как это происходит и в других странах. Поэтому нужно, чтобы люди не забывали совсем о COVID и знали, что наши вакцины по-прежнему работают, а противовирусные препараты по-прежнему важны».

Пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, д-р Гриффин предлагает иметь план на случай COVID-19.

«Я думаю, что на самом деле хорошо иметь план на случай COVID. Он должен включать то, как снизить их риск заражения, будь то с помощью вакцинации или других стратегий. Например, наличие антител может помочь с этим, и именно эти группы должны быть в приоритете, следить за статусом своей вакцинации, а также иметь план, как быстро пройти тестирование. Если у них появятся симптомы, как они могут получить противовирусные препараты, будь то противовирусные препараты от COVID или гриппа , но также как справляться с их медицинскими проблемами в это время, потому что есть определенные медицинские нужды, которые, возможно, придется изменить, если они заболеют одним из этих респираторных вирусов. То есть иметь план действий и быть готовыми - это главное, что можно сделать в обозримом будущем».
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