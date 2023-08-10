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Новый подвариант COVID-19 мог уже добраться до Австралии, говорят эксперты
SBS Russian
10/08/202307:32
Новый подвариант COVID-19 вызвал всплеск заболеваемости в некоторых регионах мира, и эксперты полагают, что он, вероятно, уже циркулирует в австралийском сообществе.
Новый подвариант коронавируса получил название Eris или EG.5.1 и, как сообщается, впервые был обнаружен в Азии.
Он является частью подлинии Omicron и группы E-G.5, которая в июле была внесена в список вариантов, находящихся под наблюдением Всемирной организации здравоохранения.
Доцент Пол Гриффин — врач-инфекционист и клинический микробиолог, считает, что подвариант, вероятно, уже попал в Австралию, но официально еще не выявлен из-за ограниченного тестирования.
Он говорит, что Eris, по-видимому, все больше распространяется по миру.
«Это именно то, что COVID делает снова и снова, он продолжает меняться, совершенствоваться и создавать для нас новые проблемы. И, как и много раз на ранних стадиях, мы пока в процессе получения новой информации. Вероятно, он появился в Азии или Индонезии несколько месяцев назад, но в последнее время он, безусловно, нарастает: по оценкам, степень его распространенности, возможно, удвоилась за последние четыре недели или около того во всем мире - с чуть более шести до почти 12 процентов. И выглядит так, что он становится доминирующим вариантом или подвариантом Omicron в ряде стран, включая Соединенные Штаты».
EG 5.1 в настоящее время, как сообщается, приходится на каждый седьмой случай в Соединенном Королевстве.
По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах, на долю EG-линии в настоящее время приходится 17,3% инфекций в стране.
Адриан Эстерман — профессор биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии, говорит, что ожидает аналогичную картину и в Австралии.
«Выглядит так, что Eris имеет некоторое преимущество с точки зрения передачи, и он начинает брать верх. Скорее всего, мы увидим еще один пик заболеваемости в ближайшие несколько недель, что может из-за Eris».
Каковы же симптомы нового подварианта?
Объясняет Доктор Эстерман.
«Что касается его симптомов, он не слишком отличается от других вариантов XBB. У вас будет болеть горло, головная боль, кашель. Это немного похоже на симптомы гриппа».
Сообщается, что симптомы подварианта EG.5.1 также включают насморк, чихание, общую усталость.
Доктор Гриффин говорит, что у большинства людей заболевание будет проходить довольно легко.
«Если говорить о том, что мы о нем знаем, одна из, возможно, положительных его характеристик заключается в том, что он выглядит немного похожим с точки зрения структуры, особенно спайкового белка, на XBB 1.5. И это подвариант, который вызвал довольно много проблем, и на самом деле против него разработана вакцина. Так что это, безусловно, подчеркивает, почему нам нужно обратить внимание на развертывание этой обновленной вакцины. И еще одна важная вещь о нем - похоже, что симптомы немного изменились, и это может быть связано с вакцинацией и перенесенной ранее инфекцией, но главное, что многие люди говорят о том, что он, по-видимому, вызывает высокую температуру реже, чем, возможно, некоторые другие варианты, выявленные раньше».
Стоит ли вам по-прежнему быть начеку из-за COVID-19?
Согласно последним правительственным данным, за неделю до 2 августа по всей Австралии был зарегистрирован 5431 случай COVID-19.
Доктор Гриффин говорит, что, поскольку показатели тестирования снизились, эти цифры, вероятно, лишь часть реальных случаев заболевамости.
«Я думаю, что для многих людей COVID — это не то, что их особенно беспокоит в данный момент. Недавно мы пережили довольно значительный сезон гриппа, и число случаев COVID, похоже, в последнее время снизилось. Так что я думаю, что для многих людей COVID уже не выглядит чем-либо значительным».
Он говорит, что хотя пандемия больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, угроза не исчезла.
«Если мы посмотрим на глобальные цифры, то за последние четыре недели было зарегистрировано более миллиона случаев заболевания, более 3000 смертей. Таким образом, хотя чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения официально закончилась, а число случаев заболевания в настоящее время может быть относительно низким в Австралии, ясно, что угроза не исчезла, особенно когда мы видим появление нового подварианта, который может привести к увеличению числа случаев заболевания в нашей стране, как это происходит и в других странах. Поэтому нужно, чтобы люди не забывали совсем о COVID и знали, что наши вакцины по-прежнему работают, а противовирусные препараты по-прежнему важны».
Пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, д-р Гриффин предлагает иметь план на случай COVID-19.
«Я думаю, что на самом деле хорошо иметь план на случай COVID. Он должен включать то, как снизить их риск заражения, будь то с помощью вакцинации или других стратегий. Например, наличие антител может помочь с этим, и именно эти группы должны быть в приоритете, следить за статусом своей вакцинации, а также иметь план, как быстро пройти тестирование. Если у них появятся симптомы, как они могут получить противовирусные препараты, будь то противовирусные препараты от COVID или гриппа , но также как справляться с их медицинскими проблемами в это время, потому что есть определенные медицинские нужды, которые, возможно, придется изменить, если они заболеют одним из этих респираторных вирусов. То есть иметь план действий и быть готовыми - это главное, что можно сделать в обозримом будущем».