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LISTEN TO Новый подвариант COVID-19 мог уже добраться до Австралии, говорят эксперты SBS Russian 10/08/2023 07:32 Play





Новый подвариант COVID-19 вызвал всплеск заболеваемости в некоторых регионах мира, и эксперты полагают, что он, вероятно, уже циркулирует в австралийском сообществе.





Новый подвариант коронавируса получил название Eris или EG.5.1 и, как сообщается, впервые был обнаружен в Азии.





Он является частью подлинии Omicron и группы E-G.5, которая в июле была внесена в список вариантов, находящихся под наблюдением Всемирной организации здравоохранения.





Доцент Пол Гриффин — врач-инфекционист и клинический микробиолог, считает, что подвариант, вероятно, уже попал в Австралию, но официально еще не выявлен из-за ограниченного тестирования.





Он говорит, что Eris, по-видимому, все больше распространяется по миру.





«Это именно то, что COVID делает снова и снова, он продолжает меняться, совершенствоваться и создавать для нас новые проблемы. И, как и много раз на ранних стадиях, мы пока в процессе получения новой информации. Вероятно, он появился в Азии или Индонезии несколько месяцев назад, но в последнее время он, безусловно, нарастает: по оценкам, степень его распространенности, возможно, удвоилась за последние четыре недели или около того во всем мире - с чуть более шести до почти 12 процентов. И выглядит так, что он становится доминирующим вариантом или подвариантом Omicron в ряде стран, включая Соединенные Штаты».





EG 5.1 в настоящее время, как сообщается, приходится на каждый седьмой случай в Соединенном Королевстве.





По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах, на долю EG-линии в настоящее время приходится 17,3% инфекций в стране.





Адриан Эстерман — профессор биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии, говорит, что ожидает аналогичную картину и в Австралии.





«Выглядит так, что Eris имеет некоторое преимущество с точки зрения передачи, и он начинает брать верх. Скорее всего, мы увидим еще один пик заболеваемости в ближайшие несколько недель, что может из-за Eris».





Каковы же симптомы нового подварианта?





Объясняет Доктор Эстерман.





«Что касается его симптомов, он не слишком отличается от других вариантов XBB. У вас будет болеть горло, головная боль, кашель. Это немного похоже на симптомы гриппа».





Сообщается, что симптомы подварианта EG.5.1 также включают насморк, чихание, общую усталость.





Доктор Гриффин говорит, что у большинства людей заболевание будет проходить довольно легко.





«Если говорить о том, что мы о нем знаем, одна из, возможно, положительных его характеристик заключается в том, что он выглядит немного похожим с точки зрения структуры, особенно спайкового белка, на XBB 1.5. И это подвариант, который вызвал довольно много проблем, и на самом деле против него разработана вакцина. Так что это, безусловно, подчеркивает, почему нам нужно обратить внимание на развертывание этой обновленной вакцины. И еще одна важная вещь о нем - похоже, что симптомы немного изменились, и это может быть связано с вакцинацией и перенесенной ранее инфекцией, но главное, что многие люди говорят о том, что он, по-видимому, вызывает высокую температуру реже, чем, возможно, некоторые другие варианты, выявленные раньше».





Стоит ли вам по-прежнему быть начеку из-за COVID-19?





Согласно последним правительственным данным, за неделю до 2 августа по всей Австралии был зарегистрирован 5431 случай COVID-19.





Доктор Гриффин говорит, что, поскольку показатели тестирования снизились, эти цифры, вероятно, лишь часть реальных случаев заболевамости.





«Я думаю, что для многих людей COVID — это не то, что их особенно беспокоит в данный момент. Недавно мы пережили довольно значительный сезон гриппа, и число случаев COVID, похоже, в последнее время снизилось. Так что я думаю, что для многих людей COVID уже не выглядит чем-либо значительным».





Он говорит, что хотя пандемия больше не считается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, угроза не исчезла.





«Если мы посмотрим на глобальные цифры, то за последние четыре недели было зарегистрировано более миллиона случаев заболевания, более 3000 смертей. Таким образом, хотя чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения официально закончилась, а число случаев заболевания в настоящее время может быть относительно низким в Австралии, ясно, что угроза не исчезла, особенно когда мы видим появление нового подварианта, который может привести к увеличению числа случаев заболевания в нашей стране, как это происходит и в других странах. Поэтому нужно, чтобы люди не забывали совсем о COVID и знали, что наши вакцины по-прежнему работают, а противовирусные препараты по-прежнему важны».





Пожилым людям и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, д-р Гриффин предлагает иметь план на случай COVID-19.



