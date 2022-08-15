Новая телефонная служба поддержки для мигрантов, пострадавших от военных конфликтов

Бесплатная горячая линия Witness to War («Свидетель войны») работает по номеру 1800 845 198 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Поддержка предоставляется в том числе на украинском языке.





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Зухра Дастияр приехала в Австралию 20 лет назад из Афганистана, раздираемого войной. Её мир был полон тревог.





«Я благодарна тому, что у нас здесь была семья и небольшая поддержка со стороны ближайших родственников. Однако у меня были проблемы с точки зрения того, что я называю миграционной потерей. Это чувство, что я вроде как здесь, но я подавлена и тоскую по дому. Потому что ты что-то потерял, но еще не привык к своей новой идентичности. Так что в моей голове было много проблем, и мне пришлось пройти через это самой, не зная, что это нормально и что многие люди проходят через это».





Сегодня мигрантам, которые недавно переехали в Австралию из охваченных конфликтами стран, таких как Украина и Афганистан, больше не нужно проходить адаптацию в одиночку.





Служба штата Новый Южный Уэльс для лечения и реабилитации жертв пыток и травм запустила горячую линию на нескольких языках для помощи людям, пострадавшим от военных конфликтов за границей. Это первая подобная инициатива в Австралии.

На линии работают около десяти двуязычных специалистов, которые предлагают помощь нуждающимся людям на восьми разных языках — арабском, дари, фарси, хазараги, курдском (сорани), пушту, украинском и урду.





Язмина Буракторович Хейворд — одна из них.





«Это обеспечивает доступ к необходимой помощи. Это также помогает людям, для которых английский не является родным языком и которые изо всех сил пытаются выразить свои эмоции на английском языке. Сейчас они получили доступ к тому, чего у них никогда не было раньше. Да, они могли прибегнуть к помощи переводчиков и звонить по другим телефонам доверия. Но это сильно отличается от возможности поговорить с кем-то, кто действительно говорит на вашем языке и имеет жизненный опыт, схожий с вашим».





Зухра Дастияр также работает на линии.





«Прежде всего, это полезная роль для меня. Я здесь, чтобы помочь своим людям. Я говорю с ними на одном языке и имею схожий опыт. Я могу сопереживать им, понять их и нормализовать их проблемы».





Эндрю Менсински — директор Украинского совета штата Новый Южный Уэльс. Он говорит, что такие услуги играют решающую роль в оказании помощи мигрантам в преодолении стресса в связи военными конфликтами.





«Это неоценимая помощь. Украинцы, прибывшие из Украины за последний месяц и ставшие жертвами российского вторжения, страдают от сильного психического стресса. Они пережили войну, они были в ситуации, когда их жизни угрожала опасность каждый день».





Г-н Менсински говорит, что больше всего стресса испытывают люди, недавно покинувшие зоны конфликта.





«Они прибыли сюда, смогли сбежать от войны. Однако память об этом все еще с ними. Их семьи и друзья остались в Украине. Их мужья и отцы по-прежнему живы и находятся в опасности. Так что этот постоянный стресс абсолютно выматывает их».





Эта новая инициатива гуманитарной службы финансируется правительством Нового Южного Уэльса.





Марк Кур — государственный министр по вопросам мультикультурализма. Он объясняет, что служба обеспечивает доступ к специализированной помощи.





«Они хорошо зарекомендовали себя и уже выстроили структуру, позволяющую предложить поддержку при травмах».



