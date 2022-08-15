Новая телефонная служба поддержки для мигрантов, пострадавших от военных конфликтов

The Witness to War hotline provides support in eight different languages

Source: Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В штате Новый Южный Уэльс заработала новая телефонная служба поддержки Witness to War. Служба действует на нескольких языках и оказывает помощь людям, пострадавшим от военных конфликтов.

Бесплатная горячая линия Witness to War («Свидетель войны») работает по номеру 1800 845 198 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Поддержка предоставляется в том числе на украинском языке.

Обо всех службах поддуржки психтческого здоровья в Австралии (на английском языке и не только) читайте
здесь
.

 

Зухра Дастияр приехала в Австралию 20 лет назад из Афганистана, раздираемого войной. Её мир был полон тревог.  

«Я благодарна тому, что у нас здесь была семья и небольшая поддержка со стороны ближайших родственников. Однако у меня были проблемы с точки зрения того, что я называю миграционной потерей. Это чувство, что я вроде как здесь, но я подавлена и тоскую по дому. Потому что ты что-то потерял, но еще не привык к своей новой идентичности. Так что в моей голове было много проблем, и мне пришлось пройти через это самой, не зная, что это нормально и что многие люди проходят через это».

Сегодня мигрантам, которые недавно переехали в Австралию из охваченных конфликтами стран, таких как Украина и Афганистан, больше не нужно проходить адаптацию в одиночку.

Служба штата Новый Южный Уэльс для лечения и реабилитации жертв пыток и травм запустила горячую линию на нескольких языках для помощи людям, пострадавшим от военных конфликтов за границей. Это первая подобная инициатива в Австралии.
READ MORE

Интенсивная программа изучения английского помогает переселенцам из Украины

Как Австралия помогает вынужденным переселенцам из Украины?

На линии работают около десяти двуязычных специалистов, которые предлагают помощь нуждающимся людям на восьми разных языках — арабском, дари, фарси, хазараги, курдском (сорани), пушту, украинском и урду.

Язмина Буракторович Хейворд — одна из них.

«Это обеспечивает доступ к необходимой помощи. Это также помогает людям, для которых английский не является родным языком и которые изо всех сил пытаются выразить свои эмоции на английском языке. Сейчас они получили доступ к тому, чего у них никогда не было раньше. Да, они могли прибегнуть к помощи переводчиков и звонить по другим телефонам доверия. Но это сильно отличается от возможности поговорить с кем-то, кто действительно говорит на вашем языке и имеет жизненный опыт, схожий с вашим».

Зухра Дастияр также работает на линии.

«Прежде всего, это полезная роль для меня. Я здесь, чтобы помочь своим людям. Я говорю с ними на одном языке и имею схожий опыт. Я могу сопереживать им, понять их и нормализовать их проблемы».

Эндрю Менсински — директор Украинского совета штата Новый Южный Уэльс. Он говорит, что такие услуги играют решающую роль в оказании помощи мигрантам в преодолении стресса в связи военными конфликтами.

«Это неоценимая помощь. Украинцы, прибывшие из Украины за последний месяц и ставшие жертвами российского вторжения, страдают от сильного психического стресса. Они пережили войну, они были в ситуации, когда их жизни угрожала опасность каждый день».

Г-н Менсински говорит, что больше всего стресса испытывают люди, недавно покинувшие зоны конфликта.

«Они прибыли сюда, смогли сбежать от войны. Однако память об этом все еще с ними. Их семьи и друзья остались в Украине. Их мужья и отцы по-прежнему живы и находятся в опасности. Так что этот постоянный стресс абсолютно выматывает их».

Эта новая инициатива гуманитарной службы финансируется правительством Нового Южного Уэльса.

Марк Кур — государственный министр по вопросам мультикультурализма. Он объясняет, что служба обеспечивает доступ к специализированной помощи.

«Они хорошо зарекомендовали себя и уже выстроили структуру, позволяющую предложить поддержку при травмах».

А для Зухры Дастияр это важная услуга, которая дает исцеление и надежду.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод