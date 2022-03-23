Правозащитные группы говорят, что мигранты с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией

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30-летней Эйлин Нг, страдающей умственной отсталостью, изначально было отказано в визе из-за ее инвалидности при переезде в Австралию из Малайзии.





Эйлин все время сидела дома, не находя себе занятия, пока ее семья не узнала о местной программе по трудоустройству инвалидов "Onemda", координаторы которой приложили много усилий, чтобы женщине дали рабочую визу, и помогали семье подготовить дело для рассмотрения в суде.





Сейчас она успешно работает в кафе района Doncaster East в Виктории.







"Я работаю в кафе "Indulgence" в торговом центре "The Pines". Мне нравится работать официанткой и выполнять все остальные задачи. Работать официанткой, обслуживать клиентов. Я чувствую себя лучше сейчас, с работой, мне есть, чем заняться".





Саймон Льюис, генеральный директор Onemda, службы поддержки и организации помощи инвалидам штата Виктория, которая помогла Эйлин, говорит, что правительство Австралии упускает из виду способность людей с инвалидностью тоже приносить пользу обществу, слишком часто отказывая им в гражданстве и в получении виз.





«Мы видим на примере как недавно приехавших людей, так и родившихся в Австралии. Люди с ограниченными возможностями имеют возможность вносить неоценимый вклад в австралийское общество - в экономическом, социальном и личном плане. Мы думаем, что должны быть какие-то более доступные возможности, нужно убрать часть этих препятствий и сложностей, и мы должны поменять некоторые из этих неверных представлений».





Г-н Льюис говорит, что правительство Австралии относится к мигрантам с ограниченными возможностями как к людям второго сорта.





«Люди с ограниченными возможностями имеют право на образование, право на активное участие во всех аспектах повседневной жизни сообщества, и сейчас это похоже на восприятие их как граждан второго сорта, вместо того чтобы рассматривать их с точки зрения потенциала и той ценности, которую они могут привнести в общество. Да, им нужна дополнительная поддержка, но они приносят фантастическую ценность и огромный вклад в общество. Например, их посещаемость в программах тренинга, она на высочайшем уровне, просто зашкаливает. И если вы нанимаете человека, живущего с инвалидностью, статистика показывает, что они будут готовы работать каждый день, с огромным желанием выполнять работу».





Альянс людей из разных этнических групп, живущих с инвалидностью, (National Ethnic Disability Alliance, NEDA)— это национальная организация инвалидов, которая на федеральном уровне защищает права людей с инвалидностью и их семей, принадлежащих к разным культурным и языковым сообществам и не говорящих по-английски.





Одним из основных пунктов. который вызывает их возражение в иммиграционной политике Австралии, является так называемое «медицинское требование», которому должны соответствовать мигранты.





В требованиях к состоянию здоровья мигрантов указано, что заявитель на получение визы не должен иметь «заболевания или состояния», которые обойдутся австралийскому обществу в «значительную» сумму или затруднят доступ к услугам здравоохранения и общественным службам по уходу и / или ограниченным ресурсам для австралийских граждан.





Генеральный директор NEDA Дуэйн Крэнфилд говорит, что то, как применяется тест на соответствие требованиям здоровья, можно назвать абсурдом.





Он говорит, что даже молодой женщине с синдромом Дауна из Великобритании отказали в туристической визе, потому что она не прошла тест.





«Нам нужно избавиться от этого условия. Нам нужно изменить весь процесс. Нам нужно перестать смотреть на людей с инвалидностью как на бремя. И вы знаете, в прошлом министры говорили о людях с ограниченными возможностями как о бремени. Бремя инвалидности. Мы должны начать смотреть на них под другим углом - эти люди могут привнести в сообщество, и опираяться на тот факт, что наша нация построена на миграции. Мы должны перестать смотреть только на дефициты людей».





Г-н Крэнфилд говорит, что прекращение правовой дискриминации мигрантов с ограниченными возможностями особенно актуально в связи с последствиями изменения климата для островных государств вблизи Австралии.





«Теперь у нас есть островные государства, которые, как вы знаете, затоплены, у них нет дорог, их дороги залиты. Мы просто говорим о людях с ограниченными физическими возможностями. А что о людях, с интеллектуальной инвалидностью? Ведь изменение климата влияет на людей со всеми видами инвалидности. И если этим людям негде жить, или нет доступа, или нет справедливости, или нет поддержки, куда они пойдут? Куда пойдут эти люди? Вы знаете, что они вполне способны, например, собирать урожай фруктов - и это то, в чем мы нуждаемся. Мы впускаем в страну людей из других стран, чтобы они делали за нас эту грязную работу. Но что мы делаем с этими людьми, у которых есть инвалидность?»





Морин Фордайс из "Amparo", организации по защите интересов людей с инвалидностью, базирующейся в Брисбене, говорит, что в том случае, если у мигрантов в Австралии есть дети с инвалидностью, то для их семей становится почти невозможным пройти тест на соответствие требованиям по здоровью.





«Это чрезвычайно сложно, мы видим, например, что мы приглашаем новозеландцев приехать и жить в Австралии, работать здесь, платить налоги, платить Medicare, они могут жить здесь 15 лет, потом у них может родиться ребенок с инвалидностью. Для них практически невозможно получить вид на жительство или гражданство, если у них есть ребенок с инвалидностью. Поскольку они не пройдут этот тест, их ребенок часто не соответствует требованиям к состоянию здоровья».





Г-жа Фордайс говорит, что федеральное правительство Австралии должно предоставить мигрантам с инвалидностью доступ к Национальной системе страхования на случай инвалидности.





«Один пример: мы работаем с молодым человеком, который приехал в Австралию в качестве просителя убежища. Он пробыл здесь совсем недолго, и у него случился инсульт. Сейчас он живет в доме престарелых. Федеральное правительство окажет ему поддержку для проживания в доме престарелых и оплатит его нахождение там. Но они не позволят ему получить доступ к Национальной системе страхования по инвалидности и поддержке, в которой он нуждается, чтобы жить нормальной жизнью в обществе. Так как он на временной защитной визе, то по действующему законодательству он никогда не сможет подать заявление на постоянное проживание».





Организации, работающие с мигрантами с инвалидностью, особенно из разных культурных и языковых групп, призывают правительство Австралии к переменам.





Они хотят, чтобы люди с ограниченными возможностями были признаны людьми с равными правами, которые вносят положительный вклад в общество, а не воспринимаются как исключительно финансовое бремя.











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