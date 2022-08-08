Amnesty «сожалеет о страданиях», вызванных докладом о тактике украинских военных

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«Мы полностью придерживаемся сделанных нами выводов», — сообщили в правозащитной группе, подчеркнув, что «ничто из задокументированных действий украинских сил никоим образом не оправдывает нарушений со стороны России».





Доклад Amnesty International под названием “Украинская тактика подвергает опасности мирных жителей” был опубликован на прошлой неделе. В подробной статье рассказывается, что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая начавшееся в феврале российское вторжение.





Материалы вызвали эмоциональную реакцию со стороны представителей Украины и привели к отставке главы главы киевского офиса Amnesty International Оксаны Покальчук. Она подала в отставку в знак протеста, обвинив правозащитную организацию в повторении кремлевской пропаганды.





Она написала на своей странице в ФБ:





"Мне больно это признавать, но руководство Amnesty International и я разошлись ценностно. Поэтому я решила уйти из организации. Я считаю, что любая работа на благо общества должна быть проделана с учетом локального контекста и с продумыванием последствий".





По ее словам, украинский офис правозащитной организации рытался донести до главного офиса свою позицию, но их доводы не были учтены. "Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. И этот текст будет удален и заменен другим. Сегодня поняла, что этого не произойдет", - написала Покальчук в пятницу.





Она добавила, что общалась с представителями Amnesty из десятков стран мира, чтобы позиция Украины и украинцев была услышана, и неоднократно разговаривала с высшим руководством. " представители Amnesty International в конечном итоге обратились в Минобороны с просьбой отреагировать, но дали очень мало времени на ответ", - считает она.





Выпущенный в итоге отчет, по ее словам, "звучал как поддержка российских нарративов" и "стал инструментом российской пропаганды", отмечает бывшая глава украинского офиса организации.





В самом докладе, выпущенном 4 августа, гвоорится, что Amnesty International обратилась за комментарием в Минобороны Украины 29 июля, таким образом, у ведомства было 6 дней, чтобы ответить.





В докладе перечислены инциденты, в ходе которых украинские силы подвергали опасности мирных жителей в 19 городах и селах Харьковской и Николаевской областей и Донбасса.





В своем заявлении в воскресенье правозащитная группа отказалась отступиться от своей оценки действий украинской армии.





По словам правозащитников, они «обнаружил случаи, когда украинские силы располагались в непосредственной близости от жилья мирных жителей, тем самым потенциально подвергая их риску от обстрела со стороны России».





«Мы сделали эту оценку, основываясь на нормах международного гуманитарного права, которые требуют, чтобы все стороны конфликта в максимально возможной степени избегали размещения военных объектов в густонаселенных районах или вблизи них», - добавили в организации.





Тем не менее Amnesty International признала масштаб реакции, вызванной ее докладом.





«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными», — говорится в сообщении.





Amnesty заявила, что После вторжения России в феврале опросила сотни украинских жертв, «чьи истории проливают свет на жестокую реальность агрессивной войны России».



